Roma-Unterkunft bringt Berlin-Schöneberg an den Rand des Zusammenbruchs

Roma-Familien aus Bulgarien und Rumänien sind in einem ehemaligen Hotel in der Fuggerstraße untergebracht, mitten im Schöneberger Regenbogenkiez. Dieser Viertel war für Toleranz und Vielfalt bekannt. Doch ausgerechnet hier schlägt jetzt die politische Wirklichkeit den Anwohnern mitten ins Gesicht.

Für die Nachbarschaft bedeutet das: Ausnahmezustand.

Von MEINRAD MÜLLER | Die Polizei verzeichnete allein im letzten Jahr 102 Einsätze an dieser einen Adresse. Es geht um Lärm, Körperverletzung, Bedrohung, Gewalt, Einbruch, Diebstahl, Sachbeschädigung. Ein Pflasterstein gegen einen Anwohner, der um Ruhe bat, war nur der vorläufige Tiefpunkt.

Müllberge auf dem Gehweg. Ratten. Geschrei bis in die Nacht. Pöbeleien, sobald man den Bürgersteig betritt. Wer hier lebt, hat den Rückzug längst angetreten. Und das alles in einem Bezirk, der sich selbst als fortschrittlich sieht.

Bei der Bundestagswahl 2025 wählten hier über 57 Prozent SPD, Grüne oder Linke. Jetzt spüren viele, was diese Wahl konkret bedeutet. Und im Tagesspiegel steht seit dem 5. August der eine Satz, der alles sagt: „Die ersten Nachbarn wählen deswegen AfD.“ Jetzt, wo die Not über den Kopf wächst, ist die AfD plötzlich das Rettungsschiff.

Was das bedeutet? Die Menschen werden politisch wach, weil sie merken, dass die Politik ihre Lebenswirklichkeit ignoriert.

Währenddessen zahlt man weiter öffentliche Gelder an die private Eigentümerin des Hauses.

Und das alles an jenem geschichtsträchtigen Stadtbezirk, wo am 26. Juni 1963 John F. Kennedy seine berühmte Rede hielt:

„Ich bin ein Berliner.“

120.000 Menschen hörten ihm damals zu, direkt vor dem Rathaus Schöneberg. Heute hören wir: Schreie, Sirenen, Flaschenwürfe.

Wer diesen Wahnsinn erlebt, denke daran, es ist alles „geliefert wie gewählt“. Über 57 % der Schöneberger Wähler wählten die SPD, die Grünen und die Linken. Anwohner sagen, dass der Tagesspiegel das alles beschönigt. Die Lage vor Ort ist viel krasser.



Zum Autor:

MEINRAD MÜLLER (71), Unternehmer im Ruhestand, kommentiert mit einem zwinkernden Auge Themen der Innen-, Wirtschafts- und Außenpolitik für diverse Blogs in Deutschland. Der gebürtige Bayer greift vor allem Themen auf, die in der Mainstreampresse nicht erwähnt werden. Seine humorvollen und satirischen Taschenbücher sind auf Amazon zu finden. Müllers bisherige Beiträge auf UNSER-MITTELEUROPA gibt es hier, seinen Ratgeber für Hobbyautoren hier.

