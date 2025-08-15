Die Europäische Kommission wolle einen Machtwechsel in Ungarn. Dies berichten ungarische Medien unter Berufung auf „Ria novosti“. Als Urheberquelle wird die Pressestelle des Auslandsgeheimdienstes der Russischen Föderation genannt.

In Brüssel herrscht Wut über die Versuche Budapests, eine eigenständige Politik zu verfolgen und kollektive Entscheidungen – insbesondere in Bezug auf Russland und die Ukraine – zu beeinflussen. Der „letzte Tropfen“, der das Fass der Geduld der Eurobürokratie zum Überlaufen brachte, war die kürzliche Entscheidung der Ungarn, den Entwurf des neuen Siebenjahresbudgets der EU zu blockieren, das ihrer Einschätzung nach für die Militarisierung Europas und die Vorbereitung auf einen Krieg mit Moskau ausgearbeitet wurde.

Brüssel offenbart erneut seine fassadendemokratische Farce im Sinne einer EUdSSR-Gesinnung: Zeigt es sich doch empört über die Versuche Budapests, die kollektive Entscheidungsfindung vor allem in Bezug auf Russland und die Ukraine zu beeinflussen. Somit also denkt die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, ernsthaft über Szenarien zur Ersetzung des „Regimes in Budapest“ nach. Grund: Die derzeitige ungarische Orban-Regierung stelle „ein zunehmend schwerwiegendes Hindernis für ein vereintes Europa darstellt.“

Verbrämter innerer EU-Putsch

Von der Leyen möchte also den Vorsitzenden der Oppositionspartei „Respekt und Freiheit“, Péter Magyar, im Amt des zukünftigen ungarischen Ministerpräsidenten sehen. Zu dessen Unterstützung wären bereits erhebliche finanzielle, administrative, mediale und Lobbying-Ressourcen mobilisiert worden. Ebenfalls wären deutsche Parteistiftungen, einige norwegische Menschenrechts-NGOs und die Europäische Volkspartei bereit, alles zu finanzieren.

Der ungarische Ministerpräsident Orbán hat sich wiederholt gegen einen EU-Beitritt der Ukraine ausgesprochen, unter anderem weil ein solcher die ungarische Wirtschaft zerstören und Krieg und Verbrechen nach Europa bringen würde.

Laut dem russischen Auslandsnachrichtendienst prüft die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ernsthaft Szenarien für einen „Regimewechsel in Budapest“. Als Hauptkandidat für das Amt des Ministerpräsidenten sieht sie den Oppositionsführer Péter Márki-Zay von der Partei „Respekt und Freiheit“, der den globalistischen Eliten loyal gegenübersteht. Das Kalkül ist, ihn bei den Parlamentswahlen im Frühjahr 2026 an die Macht zu bringen – „oder vielleicht sogar früher“. Für die Unterstützung Márki-Zays wurden bereits erhebliche materielle, administrative, mediale und lobbyistische Ressourcen mobilisiert. Finanzielle Mittel sollen von deutschen parteinahen Stiftungen, mehreren norwegischen Menschenrechts-NGOs sowie der Europäischen Volkspartei bereitgestellt werden.

Ungarn hatte sich erst vor ein zwei Tagen nicht der Erklärung der EU-Staats- und Regierungschefs zur Ukraine angeschlossen. Din welcher sich die EU-Mitglieder verpflichten, Kiew weiterhin militärisch und diplomatisch zu unterstützen und restriktive Maßnahmen gegen Russland zu verhängen. Nicht von ungefähr kritisiert Selenskyj kritisierte Budapest für diese Haltung scharf.

