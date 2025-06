EU-Emissionshandel podnosi koszty ogrzewania

UE handlu emisjami podnosi koszty ogrzewania – właściciele domów narażeni na lawinę kosztów

Od 2027 roku właściciele domów w UE mogą się spodziewać drastycznych dodatkowych kosztów. Przyczyną jest rozszerzony unijny handel emisjami, który znacznie podnosi koszty ogrzewania paliwami kopalnymi. Ci, którzy nadal ogrzewają olejem lub gazem, muszą liczyć się z dodatkowymi wydatkami rzędu tysięcy euro. Szczególnie dotknięte będą źle wyremontowane nieruchomości. (…)

Nowy handel emisjami zaostrza sytuację na już napiętym rynku mieszkań. Właściciele, którzy nie przeprowadzili remontów na czas, znajdują się pod ogromną presją. Bruksela świadomie stawia na presję cenową zamiast zakazów, ale bez społecznego wyrównania plan staje się pułapką finansową.

Czytaj więcej na blackout-news.de

+++

Miasto Wiedeń z dumą prezentuje Paradę Równości 2025 za 651.000 euro.

Podczas gdy Austria zmaga się z poważnym kryzysem budżetowym, miasto Wiedeń wydaje 651.000 euro z pieniędzy podatników na tzw. „Paradę Równości”.

Właściwie byłby to dzień żałoby narodowej z powodu strasznego czynu austriackiego zamachowca z Grazu. Ale dla Kathariny Kacerovsky-Strobl, organizatorki Vienna Pride, odwołanie nie wchodziło w grę. „Oczywiście musimy uczcić pamięć o strasznej zbrodni w Grazie” – powiedziała. Ale właśnie w czasie, gdy w niektórych krajach prawa i widoczność osób LGBTIQ+ znów stały się przedmiotem politycznych sporów, trzeba było wysłać sygnał.

Tak więc kolorowi szaleńcy tańczą w imię wolności i równości wzdłuż Ringstrasse, a ich stylizacja dla niektórych może być „obraźliwa”. O gustach można dyskutować.

„Pierdol nienawiść” to hasło przewodnie. Różnorodność, miłość i akceptacja powinny stać na czołowej pozycji podczas Parady Równości.

Wiedeń jest inny.

+++

Uderzenia, seksualne wykorzystywanie: Liczba przestępstw przemocy w szkołach w Wiedniu od 2015 roku podwoiła się

Liczba zgłoszonych przestępstw przemocy w wiedeńskich szkołach dramatycznie wzrosła w ciągu ostatnich dziewięciu lat – i podwoiła się. Wynika to z aktualnych danych Wydziału Policji Krajowej w Wiedniu. Podczas gdy w 2015 roku zarejestrowano jeszcze 296 zgłoszeń, w 2024 roku było ich już 632.

Największy odsetek stanowią przestępstwa przeciwko ciału – w ubiegłym roku odnotowano ich łącznie 592. Jednak nie tylko fizyczne starcia budzą niepokój: Pozostałe zgłoszone przestępstwa obejmują ciężkie uszczerbki na zdrowiu, umyślne ciężkie uszczerbki na zdrowiu, gwałt, seksualne wykorzystywanie oraz seksualne nadużycie małoletnich – rozwój, który coraz bardziej zburza poczucie bezpieczeństwa w wiedeńskich szkołach.

Czytaj więcej na exxtra24.at

+++

Fotowoltaika zamiast rolnictwa – Hiszpania wywłaszcza rolników na rzecz farm słonecznych.

Około 200 000 oliwek ma zostać wyciętych pod instalacje fotowoltaiczne. Niektóre z pni mają kilka setek lat, a rolnicy chcą je zachować. Jednak w obliczu transformacji energetycznej również w Hiszpanii ochrona środowiska nie ma żadnych szans.

Panele słoneczne w pobliżu Alhama de Granada, Hiszpania picture alliance / imageBROKER | Ian Murray

[…] Drzewa, ich owoce i olej są dla wielu mieszkańców podstawą ich ekonomicznego bytu. I od wieków są nieodłącznym elementem tego, co Andaluzjczycy z dumą nazywają swoją ojczyzną. (…)

Na północy regionu autonomicznego już ponad 50 000 oliwek padło ofiarą pił łańcuchowych. Co najmniej jeszcze trzy razy więcej ma zostać wkrótce wyciętych: w sumie niemal ćwierć miliona imponujących i często prastarych roślin. Takie coś nazywa się wycinką.

Socjalistyczny rząd centralny w Madrycie chce zrobić miejsce: pod instalacje fotowoltaiczne. Hiszpania znacząco opiera swoją transformację energetyczną na farmach słonecznych. Ich wsparcie zostało – podobnie jak w przypadku farm wiatrowych u nas – określone jako „szczególny interes publiczny“. UE to popiera, oczywiście.

Hiszpania wykorzystuje dodatkowo 70-letnią ustawę o przymusowym wywłaszczeniu, aby wypchnąć właścicieli gruntów, którzy nie chcą dobrowolnie dzierżawić swoich pól i drzew prywatnym operatorom farm słonecznych.

Kontynuuj czytanie na tichyseinblick.de

+++

Psychosomatyczna Brygada Szturmowa: Niemcy zbroją się

Zgodnie z badaniami Uniwersytetu w Ratyzbonie prawie połowa osób w wieku 16–21 lat ma problemy psychiczne.

➡️ 48% wykazuje objawy depresyjne

➡️ 23% unika miejsc publicznych

➡️ Wiele osób cierpi na stres pourazowy – od oglądania filmów na TikToku

Mówi się, że sytuacja na świecie odbija się „na samopoczuciu“. Młodzież czuje się zagrożona – nie przez rakiety, ale przez obrazy.

I prawie nikt nie ufa politykom.

– Nie ma się czemu dziwić – właśnie w tej generacji widzi się następną linię obrony przed Putinem, Teheranem i Pekinem.

– Psycholodzy wzywają teraz do zwiększenia liczby miejsc terapeutycznych – a rząd federalny domaga się zdolności do walki, lojalności wobec NATO i gotowości do służby wojskowej.

Chcieć prowadzić wojnę z tą pokoleniem terapii na stałe, wrażliwym na bodźce, to nie tylko naiwność – to realna satyra.

Źródło: Uni Regensburg

***

UPADEK EUROPY nadchodzi! CENZURA: Od Maja w Niemczech wycofana z handlu !!! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.).