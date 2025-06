Komisja Europejska upoważnia się do patronowania różnorodnym zachowaniom seksualnym | Źródło: zrzut ekranu X / grafika UM

UE próbuje pełnić rolę władzy dla transnarodowych oligarchów: Komisja robi wszystko, co w jej mocy, aby wypełnić zadanie zmiany zachowań seksualnych w protektoracie UE. Średni wskaźnik urodzeń w UE wynoszący 1,4 wydaje się atlantyckim feudałom nadal zbyt wysoki.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po raz kolejny uważa, że musi stanąć w Budapeszcie przed planowanymi projektami promującymi styl życia LBGTIQ+ i pouczać węgierskie władze państwowe:

Ursula von der Leyen chce jako papież narzucić Europejczykom odwrócone wartości |Źródło: zrzut ekranu X

Ursula von der Leyen: Chciałabym wyrazić moje pełne poparcie i solidarność z paradą równości w Budapeszcie i społecznością LGBTIQ+. W Europie marsz w obronie waszych praw stanowi fundamentalną wolność. Macie prawo kochać kogo chcecie, aby być dokładnie tym, kim jesteście. Nasza Unia opiera się na równości i braku dyskryminacji. Są to nasze podstawowe wartości zgodnie z naszymi traktatami. Muszą one być przestrzegane przez cały czas we wszystkich państwach członkowskich.

Wzywam władze węgierskie do zezwolenia na paradę Budapest Pride bez obaw o sankcje karne lub administracyjne wobec organizatorów lub uczestników.

Do społeczności LGBTIQ+ na Węgrzech i poza nimi: zawsze będę waszym sojusznikiem. Macie wszelkie powody, by być dumni. Europa jest silniejsza i bogatsza dzięki wam. Będę po waszej stronie: dzisiaj i każdego dnia!

Cytat von der Leyen Koniec

W UE są tylko dwa państwa, które wysoko cenią swoją suwerenność i nie pozwalają się dyktować unijnym biurokratom: są to Słowacja i Węgry. Oba kraje sprzeciwiają się temu, by stać się bezmyślnymi wykonawcami poleceń Brukseli:

Bojownik o wolność, mąż, ojciec, dziadek, premier Węgier | Źródło: zrzut ekranu X

Szanowna Pani Przewodnicząca!

Wzywam Komisję Europejską, aby:

nie ingerowała w sprawy karne państw członkowskich, w których nie ma ona żadnej roli do odegrania!

Wzywam również Komisję do skoncentrowania swoich wysiłków na pilnych wyzwaniach stojących przed Unią Europejską, w których ma ona do odegrania jasną rolę i ponosi odpowiedzialność – w obszarach, w których [UE] popełniła w ostatnich latach poważne błędy, takie jak kryzys energetyczny i erozja europejskiej konkurencyjności.

Z wyrazami szacunku,

Viktor Orbán

Koniec cytatu Viktora Orbána

W odniesieniu do UE, która wymknęła się spod kontroli i kontynuuje politykę podporządkowania, w perspektywie średnioterminowej mogą być tylko dwie konsekwencje lub odpowiedzi:

– Całkowita reforma struktury UE od podstaw!

– Jeśli nie będzie to możliwe, pozostaje tylko wyjście z Unii!

Odpowiedź Viktora Orbána na X skierowaną do UE: TUTAJ HIER

Zuchwała groźba van der Leyen skierowana do Węgier na X: TUTAJ HIER

