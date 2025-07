Panik auf „EasyJet“-Flug: „Allahu akbar!“

Schockierende Szenen ereigneten sich während eines Fluges zwischen London und Glasgow. Ein Passagier fing an zu schreien und behauptete, eine Bombe an Bord zu transportieren.

Die Besatzung des EasyJet-Flugzeugs alarmierte sofort die Behörden und leitete eine Notlandung auf dem Flughafen von Glasgow ein. Während des Vorfalls schickte der durchgeknallte Passagier eine Botschaft an US-Präsident Donald Trump und forderte die Zerstörung Amerikas. Zwei mutige Passagiere hielten dann den Gefährder fest und drückten ihn auf den Boden des Flugzeugs – wie „Origo“ schrieb.

Panik in Ihrem EasyJet-Flugzeug

Nach der Notlandung nahm die Polizei den Terror-Verdächtigten an Bord fest. Auf Videoaufnahmen, schrie der Mann: „Tod für Amerika, Tod für Trump!- Allahu Akbar“.

Besonders prekär war durch den zeitgleichen Staatsbesuch von Donald Trump in Schottland. Der Verdächtige behauptete, er habe dem Präsidenten „eine Botschaft senden wollen„.

🚨 “I’m going to bomb the plane, Death to America, Death to Trump – Allahu Akbar”

Recorded earlier today aboard a Domestic internal flight EasyJet over The UK

Legacy Media aren’t showing you this ‼️ pic.twitter.com/Wi83p5aBJM

— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) July 27, 2025