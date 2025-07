Islamista w Magdeburgu: „Szkoda, że nie zginęło więcej ludzi”

„Szkoda, że nie zginęło więcej ludzi”: tutaj islamista Ahmad A. świętuje zamach w Magdeburgu!

W trakcie rozmowy z ekipą telewizyjną MDR Ahmad A. śmieje się do mikrofonu – i wypowiada się z przerażającą chłodnością na temat zamachu terrorystycznego z 20 grudnia 2024 roku w Magdeburgu. Sześć osób zginęło w czasie ataku na jarmark bożonarodzeniowy, ponad 300 zostało rannych. Komentarz A.: „Szkoda, że nie zginęło więcej ludzi.” Wcześniej „Bild” relacjonował o niewiarygodnym wywiadzie.

Urodzony w Mekce migrant w wywiadzie dla „Exakt”. To, co zrobił jego znajomy, było „zupełnie w porządku”, mówi, a nawet zapowiada własną zemstę – z powodu odrzuconego wniosku o azyl.

Dalej A. stwierdza: „To była akcja zemsty z osobistych powodów. Każdy, kto przeszedłby to samo, zemściłby się w ten sam sposób. To, co zrobił, było zwykłą normalną akcją, zupełnie prostą”, -mówi 24-letni mężczyzna, który pochodzi z Mekki i przyjechał do Niemiec w 2016 roku.

Według niego zamach był niepełny. Lepiej byłoby zabić jeszcze więcej ludzi, aby ból był równy bólowi, który on doświadczył, który ja doświadczyłem, który każdy saudyjski uchodźca tutaj doświadczył.”

Zakaz używania sprayu pieprzowego – kobiety w Berlinie uznane za wolne cele: samoobrona pod karą zakazana!

Jeśli kobieta w berlińskich środkach transportu chce chronić się przed możliwym napadem lub gwałtem za pomocą sprayu pieprzowego, grozi jej kara do 10.000 euro! Od 17 lipca, w wszystkich publicznych środkach transportu oraz na wszystkich dworcach i przystankach w Berlinie obowiązuje całkowity zakaz posiadania broni. Oprócz noży, broni palnej i broni sygnalizacyjnej, zakazane są również spraye do obrony dla kobiet! Policja ma teraz prawo zatrzymywać i przeszukiwać całkowicie niewinnych obywateli!

Jak skuteczny jest zakaz posiadania broni w powstrzymywaniu przestępców od popełniania przestępstw, pokazuje przykład Wiednia: po licznych atakach nożem w okolicach punktu narkotykowego Reumannplatz wprowadzono szerokie strefy zakazu posiadania broni. W kolejnych miesiącach doszło jednak nadal do licznych ataków nożem.

To był jego ostatni lot

Austriacki ekstremalny sportowiec Felix Baumgartner (56) zginął w wypadku podczas lotu na paralotni w włoskim Porto Sant’Elpidio.

Niezatarte jest jego skok w przestrzeń kosmiczną, ale również jego stabilny światopogląd i to, że nigdy nie przebierał w słowach.

Raz Felix musiał zapłacić 5000 euro lewemu redaktorowi naczelnemu wiedeńskiego tygodnika „Falter”, ponieważ napisał do niego na Facebooku: „Musisz być naprawdę twardym głupcem, jeśli jesteś pięć razy (!) zaszczepiony, wciąż łapiesz koronawirusa, a następnie broniż szczepień. Brawo Florian Klenk”.

Felix Baumgartner zawsze pozostanie jednym z nas. Dziękujemy za jego ducha walki i jasne stanowisko.

Bilans urodzeń: Syryjczycy, Afgańczycy, Irakijczycy rosną – Austriacy wymierają

Nowe statystyki demograficzne pokazują dramatyczny obraz: podczas gdy liczba Austriaków w 2024 roku spadła o ponad 24 000, liczba imigrantów z krajów o islamistycznym charakterze znacznie wzrosła. Największy nadwyżka urodzeń pochodzi od Syryjczyków, Afgańczyków i Irakijczyków. Cicha zmiana demograficzna jest w toku.

Już co 13. dziecko ma islamskie pochodzenie.

W 2024 roku w Austrii urodziło się 77 200 dzieci, ale 88 500 osób zmarło. W ten sposób bilans urodzeń – minus 11 300 – jest ujemny. Jednak ten rozwój nie dotyczy wszystkich jednakowo: w przypadku Austriaków nastąpił spadek o minus 24 013 osób. Obcokrajowcy natomiast odnotowali wyraźny przyrost o +12 765 osób.

Grafika dotycząca bilansu urodzeń w 2024 roku wyraźnie pokazuje: tylko bardzo określone grupy się rozwijają – i wszystkie mają tło migracyjne.

Czytaj więcej na exxpress.at

Badania PEI: Ponad 300.000 przypadków ciężkich skutków ubocznych szczepień w Niemczech?

Ponad 300.000 przypadków podejrzeń o ciężkie skutki uboczne mogło wystąpić w Niemczech w związku ze szczepieniem przeciwko COVID-19 – wynika z danych badania przeprowadzonego przez Instytut Paula Ehrlicha (PEI), o którym informuje świat. Instytut przeprowadził badania za pomocą specjalnie opracowanej aplikacji Safevac (koszt: 1,6 miliona euro) (…)

Twierdził, że szczepionka jest wolna od skutków ubocznych: były minister zdrowia Karl Lauterbach.

Wśród uczestników znalazły się również 3.506 przypadków podejrzeń o ciężkie skutki uboczne szczepień, które zostały zgłoszone – to około 0,5 procenta uczestników. Liczby te zostały przekazane przez PEI do Europejskiej Agencji Leków EMA. Dotychczas te dane były trzymane w tajemnicy.

Czytaj więcej na apollo-news.net

