„Różnorodność” zamiast prawdy: ARD życzy sobie, aby biali mężczyźni autorzy mieli imiona kobiet imigrantów

Patologiczna nienawiść lewicowych kręgów do wszystkiego, co europejskie, w połączeniu z edukacyjnym praniem mózgów, posunęła się już do tego stopnia, że rzeczywistość najlepiej przekształca się w kolorach: od złego białego mężczyzny do dobrej czarnej migrantki.

To jest manipulacja.

Że wszystko obce ma być przedstawiane i odczuwane w sposób przesadny, można jeszcze uznać za poprawność polityczną lub grzeczność. Kiedy jednak ta nienawiść do samego siebie idzie tak daleko, że Europejczycy mają się ukrywać jako osoby z tłem migracyjnym, to już należy do kategorii odwróconego rasizmu. Zasada brzmi: wszystko białe jest w pewien sposób obciążone i złe; im ciemniejszy człowiek, tym bardziej szlachetny.

W tym kontekście historyczne postacie w filmach były już od dłuższego czasu „przemalowywane” z białych na czarne, aby widzowie mieli wrażenie, że w Europie zawsze istniała „kolorowa” społeczność, a multikulturalizm nie jest wynikiem masowej imigracji, która trwa od zaledwie kilku dziesięcioleci, lecz europejskim normą.

Należy zauważyć, że fałszowanie przeszłości było praktyką w dyktaturach i zostało opisane przez George’a Orwella w jego klasyku „1984” jako powszechny sposób manipulacji.

Kto teraz myśli, że w tych manipulacjach nie ma już potencjału do dalszego rozwoju, ten niestety się myli. Bowiem teraz białym mężczyznom mają być jeszcze „przypisane” osiągnięcia migrantów – ARD już się w to zaangażowała.

Odważna kabaretowa artystka Monika Gruber relacjonuje z osobistego doświadczenia z osobami dotkniętymi tym zjawiskiem:

Täuschung als Staatsauftrag⁉️ Deutsche Autoren werden gezwungen, ihre Werke unter ausländischen Namen einzureichen – damit ARD und ZDF der Öffentlichkeit eine „gelungene Integration“ vorgaukeln können. Kein Witz, sondern Alltag beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der Inhalt… pic.twitter.com/umoa4tRlRU — Shira S , MD (@RealSHIRA) June 17, 2025

***

