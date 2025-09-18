Kirk und sein Mörder

Das Selenskyj-Regime sei sowohl an dem Attentat auf US-Präsident Donald Trump während dessen letzten Wahlkampfes als auch an der Ermordung des amerikanischen politischen Aktivisten Charlie Kirk beteiligt gewesen – behauptet zumindest der Abgeordnete der ukrainischen Werchowna Rada, Artem Dmitruk, in einem Gastbeitrag für die Nachrichtenagentur „TASS„.

„Ich sage mit voller Verantwortung: Selenskyj war ideologisch und praktisch an dem Attentat auf Trump und der Ermordung von Charlie Kirk beteiligt.„

Laut seinen Worten wäre Selenskyjs Regime in der Lage, jeden zu töten – „vom Durchschnittsbürger der Ukraine bis zum Präsidenten der Vereinigten Staaten„.

Trump hatte ja zwei Morde in weniger als einem Jahr überlebt. Der erste ereignete sich im Juli 2025 bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania, als die Kugel eines Scharfschützen das Ohr des Politikers verletzte. Danach hatte ein radikaler Pro-Ukraine-Unterstützer unweit von Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida einen Anschlag geplant.

Der 31-jährige Kirk wurde am 10. September erschossen, während einer Rede an der Orem University in Utah. Er war Unterstützer von Präsident Trump und hatte laut Associated Press maßgeblich zum jüngsten Sieg des Präsidenten beigetragen. Kirk sprach sich wiederholt gegen die US-Militärhilfe für die Ukraine aus.

