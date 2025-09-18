Bild: Militär Aktuell

Das Objekt, das letzte Woche auf ein Haus in Wyryki in der Region Lublin fiel, war eine Rakete, die von einer polnischen F-16 abgefeuert worden war.

Der Vorfall soll sich ereignet haben, als die polnische Armee Verteidigungsoperationen im Zusammenhang mit der Invasion russischer Drohnen in den polnischen Luftraum durchgeführt hatte.

Keine russische Drohne auf Wohnhaus gestürzt

Das Nationale Sicherheitsbüro erklärte, der Präsident erwarte von der Regierung eine Klarstellung in dieser Angelegenheit, wie Rzeczpospolita unter Berufung auf Quellen berichtet hatte.

Letzte Woche, in der Nacht von 9. auf 10. September, hatten russische Drohnen den polnischen Luftraum verletzt. Das Militär schoss einige von ihnen ab, einige stürzten ab. Später fanden militärische Dienste in verschiedenen Woiwodschaften die Überreste von 17 Drohnen.

In der Woiwodschaft Lublin stürzte „Etwas“ auf ein Haus und beschädigte es. Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Lublin beschreibt den Einschlag nicht als den einer Drohne.

In einer Stellungnahme vom 11. September gab sie an, dass es in dieser Stadt eine Offenlegung von „eines nicht identifizierten Flugobjekts gegeben habe, das unter anderem an einem Wohnhaus Schaden anrichtete, das bisher weder als Drohne noch als dessen Fragmente identifiziert werden konnte“.

F-16 Rakete fiel auf das Haus

Nach den Erkenntnissen von Rzeczpospolita fiel eine Rakete einer polnischen F-16, mit der eine Drohne abgeschossen wurde, auf das Haus.

„Es handelte sich um eine Luft-Luft-Rakete AIM-120 AMRAAM unserer F-16, die während des Fluges eine Funktionsstörung des Leitsystems aufwies und nicht funktionierte. Glücklicherweise hat es sich nicht bewaffnet und ist explodiert, weil der Sicherungsschutz funktioniert hat“, sagte eine Journalquelle. „Es gab einen russischen Überfall, die polnische Seite verteidigte sich“, fügte der Gesprächspartner hinzu.

