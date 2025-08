Afgańscy migranci unikają deportacji przed lotem za pomocą prostego triku.

Dzięki ponownemu wnioskowi o azyl trzej kryminalni Afgańcy unikają deportacji z Saksonii. Państwo po prostu ich wypuszcza. Minister spraw wewnętrznych CDU, Schuster, domaga się teraz ostrzejszych przepisów.

„Nadużycie ponownych wniosków”: trzej migranci mieli być deportowani w zeszły piątek wspólnie z 81 innymi Afghanami z lotniska w Lipsku/Hali. Niedługo przed tym sąd jednak nakazał ich zwolnienie z saksońskiego aresztu deportacyjnego. Powodem były ponowne wnioski o azyl, które ich adwokaci złożili kilka dni przed lotem.

Przeczytaj więcej na jungefreiheit.de

+++

Oskarżenia o zdradę stanu przeciwko Obamie! Polityczne trzęsienie ziemi w USA

Od laureata Nagrody Nobla do skazanego? USA stoją na głowie. Dyrektor wywiadu narodowego, a więc przewodnicząca wszystkich 18 amerykańskich agencji wywiadowczych, Tulsi Gabbard, opublikowała w miniony piątek dokumenty, które rzekomo mają dowodzić spisku zorganizowanego przez Baracka Obamę przeciwko Donaldowi Trumpowi.

W tzw. „Russiagate” Obama miał nakazać agencjom wywiadowczym sfałszowanie dowodów na rosyjską ingerencję w wybory prezydenckie na korzyść Donalda Trumpa. W centrum oskarżeń znajduje się tzw. „dossier Steele’a”, które szybko okazało się fałszywe, jednak doprowadziło do postępowania ws. impeachmentu przeciwko Trumpowi.

Jednak może być jeszcze bardziej zaskakująco! Oprócz powiązań FBI i CIA w tzw. „Russiagate”, również brytyjski wywiad MI6 miał być zaangażowany. Ślady spiskowców prowadzą aż do najwyższych szczebli: do Hillary Clinton i Baracka Husseina Obamy. Obecny prezydent USA Donald Trump mówi już o „zbrodni stulecia” i uczestniczy w żądaniach aresztowania, publikując na swojej platformie „Truth Social” wideo AI, na którym Barack Obama jest aresztowany z Gabinetu Owalnego.

Via AUF1

+++

Francja klasyfikuje X jako „zorganizowaną grupę przestępczą“ i żąda wydania danych

Francuskie władze wszczęły politycznie motywowane postępowanie karne przeciwko X z powodu rzekomego manipulowania swoim algorytmem oraz rzekomej „oszukańczej ekstrakcji danych”. X kategorycznie odrzuca te oskarżenia.

[…]

Śledztwo zostało zainicjowane przez Erica Bothorela, który zasiada w parlamencie w imieniu partii Renaissance francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona.

[…]

Francuskie władze już złożyły wniosek o dostęp do algorytmu rekomendacji platformy oraz danych w czasie rzeczywistym dotyczących wszystkich wpisów użytkowników. Dzięki tym danym eksperci mają dowiedzieć się więcej o algorytmie.

Udział tych osób budzi poważne wątpliwości co do bezstronności, sprawiedliwości i politycznej motywacji śledztwa, żeby wyrazić się delikatnie. Z góry ustalony wynik nie jest sprawiedliwy. Dodatkowo francuskie władze uznały X za „zorganizowaną grupę przestępczą” dla celów śledztwa.

French authorities have launched a politically-motivated criminal investigation into X over the alleged manipulation of its algorithm and alleged “fraudulent data extraction.” X categorically denies these allegations.

This investigation, instigated by French politician Eric…

— Global Government Affairs (@GlobalAffairs) July 21, 2025