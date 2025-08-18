Służby bezpieczeństwa: Ostrzeżenie przed atakami ze strony islamistycznych Syryjczyków w Niemczech

Jak ludzie w Chéran (Meksyk) szybko przepędzili korumpowanych polityków

Gdy politycy ignorują interesy obywateli, gniew ludu może eksplodować. Pokazała to w 2011 roku meksykańska wieś Cherán, gdzie mieszkańcy, pod przewodnictwem kobiet, wygnali korumpowanych polityków, policjantów i mafię narkotykową: za pomocą blokad dróg, łopat i maczet wymusili autonomię, zlikwidowali partie i założyli transparentną radę starszych. Cherán stało się wzorem samorządności, wolnym od przestępczości i korupcji. (…)

„Nie mogliśmy już ufać władzom i policji,” powiedziała Josefina Estrada, drobna babcia, która należy do kobiet prowadzących powstanie. „Nie mieliśmy wrażenia, że nas chronią lub pomagają. Postrzegaliśmy ich jako współwinnych przestępcom.”

Wybuchy przemocy w Syrii: Ostrzeżenia przed atakami islamistycznych Syryjczyków w Niemczech

Służby bezpieczeństwa biją na alarm: pojawiają się konkretne wskazówki na rosnącą gotowość do przemocy arabskich islamistów przeciwko Druzyjczykom, Alawitom, Kurdów i innym mniejszościom z świata arabskiego. Grożą „najpoważniejsze przestępstwa”.

Manifestacja w Berlinie z okazji obalenia reżimu Assada

Według przewodniczącego Związku Niemieckich Funkcjonariuszy Policji Kryminalnej (BDK), Dirka Peglowa, obecnie na arabskich platformach internetowych pojawia się szereg wezwań do przemocy przeciwko religijnym i etnicznym mniejszościom z Bliskiego Wschodu: „Islamisci mieszkający w Niemczech wzywają obecnie do przemocy przeciwko mniejszościom, które uciekły z Bliskiego Wschodu – szczególnie zagrożeni są Druzy”, powiedział Peglow. Gloryfikacja przemocy i podżeganie do przestępstw stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Istnieje „konkretna obawa”, że islamistyczne wezwania do przemocy w sieci mogą „motywować pojedyncze osoby do najcięższych przestępstw”.

Bumerang? Teraz Bruksela utrwaliła dominację prawicy w mediach społecznościowych

To, co miało być atakiem na dezinformację i manipulację, staje się spektakularnym samobójem: z powodu nowych przepisów UE dotyczących politycznej reklamy w sieci, Google i Meta znacznie ograniczają dostęp: płatne treści znikają. Kto pozostaje? Ci z ogromnym zasięgiem: FPÖ, AfD, Fidesz, Vox.

Kto się teraz śmieje? Kickl, Weidel i Orbán korzystają z nowych zasad reklamowych w Brukseli – podczas gdy UE traci grunt pod nogami. APA/GETTYIMAGES

Bruksela chce kontrolować – Meta i Google wycofują się: Nowe przepisy UE dotyczące reklamy politycznej (TTPA – Przejrzystość i Ukierunkowanie Reklamy Politycznej) mają zapewnić większą przejrzystość. Polityczna reklama w internecie musi być teraz wyraźnie oznaczona, dokładnie udokumentowana i sprawdzona pod kątem możliwych manipulacji. Problem polega na tym, że UE po raz kolejny stworzyła biurokratycznego potwora.

Teraz giganci technologiczni wyraźnie reagują: Meta (Facebook, Instagram) ogłosiła 25 lipca, że wstrzyma wszelką polityczną reklamę w UE od października 2025 roku. Google podjął tę samą decyzję już pod koniec 2024 roku.

Efekt: Polityczna reklama jest znacznie ograniczona lub całkowicie znika. Dostęp do nowych grup docelowych poprzez płatny zasięg? W przyszłości niemal niemożliwe.

Kto teraz jeszcze chce generować zasięg, musi to robić bez reklamy – całkowicie organicznie. (…) FPÖ, AfD, Fidesz i Vox są na Facebooku, TikToku, Telegramie i innych platformach niezwykle aktywne od lat. Ich treści są wielokrotnie udostępniane, osiągają miliony – całkowicie bez budżetu reklamowego.

