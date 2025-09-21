web analytics

Pedagodzy informują na basenie na temat „seksualności, antykoncepcji i szacunku”

Vonmarian pilarski

Sep. 19, 2025 #Dodatki paszowe, #lukrowane dziennikarstwo, #Młodzież Zielonych, #Pedagodzy w basenach, #Szaleństwo wiatraków

Z powodu przypadków nadużyć: Pedagodzy w basenach odkrytych informują o „seksualności, antykoncepcji, zgodzie i szacunku”

W Wuppertalu w sierpniu pedagodzy seksualni w kilku basenach odkrytych informowali młodych ludzi o „zgodzie i szacunku”. Powodem tego były doniesienia o przypadkach nadużyć seksualnych.

 

W Wuppertalu pedagodzy seksualni oferowali rozmowy w basenach odkrytych w kilku terminach, aby szczególnie młodzi ludzie mogli zostać poinformowani o „seksualności, antykoncepcji, zgodzie i szacunku”, jak podano na stronie internetowej miasta. Akcja nosi nazwę „Lato, słońce, świadome wybory”. Dla akcji powodem są także doniesienia o przypadkach nadużyć w basenie. Edukacja ma być „bliska życiu”.

„Zdecydowaliśmy w grupie roboczej, że chcemy się na tym bardziej skupić,” mówi Daniel Scholten z Pro Familia Wuppertal w wywiadzie dla Westdeutsche Zeitung.

„Jeśli ludzie pokazują nagą skórę, to nie znaczy, że mają zielone światło na nękanie.”

Kontynuuj na apollo-news.net

+++

Szaleństwo wiatraków: Szef Eon wzywa do zmiany w transformacji energetycznej – „Zbyt drogo, nieefektywnie i bez sensu!”

Leonhard Birnbaum, szef giganta energetycznego Eon z siedzibą w Essen, w oszałamiającym artykule gościnnym dla „Welt” nie pozostawił suchej nitki na niemieckiej transformacji energetycznej. Wezwał czarno-czerwoną rząd do podjęcia „odważnych konsekwencji”. Wszystko musi się zmienić, „jeśli chcemy pozostać na przyszłość tym, czym byliśmy: krajem dobrobytu i znaczenia”.

W transformacji energetycznej potrzebna jest zmiana samej transformacji – tak wyraźnie jeszcze żaden menedżer energetyczny w naszym kraju tego nie powiedział! Szef Eon Birnbaum atakuje w „Welt” niemiecką politykę energetyczną:

„Coś jest nie tak z tym, jak Niemcy przeprowadzają transformację energetyczną. A mianowicie bez zwracania uwagi na koszty, które ostatecznie ponosi ogół społeczeństwa w swoich rocznych rachunkach za prąd.”

Transformacja energetyczna za wszelką cenę – to przynajmniej dotąd było motto. I odczucia ludzi nie mylą:

„Sposób, w jaki w Niemczech w ostatnich latach realizowaliśmy nasze cele klimatyczne, był zbyt nieefektywny i zbyt drogi!”

Ekspansja parku wiatrowego generuje „niesamowicie drogie rachunki!”
[…]

Planowanie wiatraków jest bez sensu, krytykuje szef Eon i kontynuuje: „Wiatr i słońce nie wystawiają rachunku. Tak, to prawda. Ale dziki system energetyczny wystawia niesamowicie drogi rachunek. To sposób, w jaki w ostatnich latach rozwijaliśmy i eksploatowaliśmy system wokół wiatru i słońca, prowadził do wysokich kosztów systemowych. Ostatecznie to obywatele i gospodarka muszą to wszystko zapłacić.”

Kontynuuj na Deutschland Kurier

+++

Lekcja lukrowanego dziennikarstwa: Jak ORF hołubi podejrzanego o terroryzm

Od wielu lat podejrzewam publicznego nadawcę ORF o subtelną manipulację informacjami, mającą na celu podsycanie antysemityzmu w Austrii, wywoływanie nienawiści do Izraela oraz bagatelizowanie islamistycznego terroryzmu.

Kolaż zdjęć: Podobno jako dziennikarz ukrywa się podejrzany terrorysta Hamasu Anas al-Scharif. Źródła zdjęć: Media społecznościowe, po prawej: ORF

Relacja o domniemanym szefie komórki terrorystycznej Anasie Al-Sharifie to kolejny element układanki, który idealnie wpisuje się w tę teorię. Zamiast publikować przytulne zdjęcia z szefami terroru i tirady nienawiści przeciwko Żydom, ORF ponownie zdecydował się na jednostronną prezentację jako niewinnego, wrażliwego dziennikarza.

Czytaj więcej na report24.news

+++

Dodatki paszowe dla krów: „Bezpieczne i skuteczne”?

Dodatek paszowy dla krów hamuje enzym odpowiedzialny za powstawanie metanu. Dzięki temu bydło staje się „przyjaźniejsze dla klimatu”. W UE i USA środek ten jest już zatwierdzony.

Wyższe dawki 3-NOP mogą powodować zaburzenia hormonalne i potencjalnie być rakotwórcze. W badaniach długoterminowych przeprowadzonych na szczurach wystąpiły nowotwory w wątrobie i tarczycy, co sugeruje działanie genotoksyczne.

Nie tylko Bill Gates postrzega krowy jako dużych winowajców klimatycznych. Produkują zbyt dużo metanu – tak brzmi narracja nieprzyjazna zwierzętom. Dodatek paszowy o nazwie Bovaer ma na celu redukcję emisji metanu przez bydło. Środek ten jest reklamowany jako znacząca innowacja w „walce ze zmianami klimatycznymi”. Dla zdrowia krów ma być „bezpieczny”.
[…]

Przy wysokich dawkach 3-NOP trzy z 16 krów zmarły na zapalenie płuc i krwotok. Krytycy uważają to za wyraźny sygnał ostrzegawczy o toksyczności, podczas gdy zwolennicy przypisują to przedawkowaniu.

Czytaj więcej na tkp.at

+++

+++ ZWIERZĘTA +++

Kura broni swoje pisklęta przed orłem.

 

***

UPADEK EUROPY !
TERAZ ponownie w sprzedaży!

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´."

 

 

W języku niemieckim ukazała się  nowa książka. 

 

 

Nowa publikacja:

Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą”

 

Do zamówienia bezpośrednio ze strony:

https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

 

 

 

 

 

Von marian pilarski

