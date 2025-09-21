Pedagodzy informują na basenie na temat „seksualności, antykoncepcji i szacunku”

Z powodu przypadków nadużyć: Pedagodzy w basenach odkrytych informują o „seksualności, antykoncepcji, zgodzie i szacunku”
W Wuppertalu w sierpniu pedagodzy seksualni w kilku basenach odkrytych informowali młodych ludzi o „zgodzie i szacunku”. Powodem tego były doniesienia o przypadkach nadużyć seksualnych.
W Wuppertalu pedagodzy seksualni oferowali rozmowy w basenach odkrytych w kilku terminach, aby szczególnie młodzi ludzie mogli zostać poinformowani o „seksualności, antykoncepcji, zgodzie i szacunku”, jak podano na stronie internetowej miasta. Akcja nosi nazwę „Lato, słońce, świadome wybory”. Dla akcji powodem są także doniesienia o przypadkach nadużyć w basenie. Edukacja ma być „bliska życiu”.
„Zdecydowaliśmy w grupie roboczej, że chcemy się na tym bardziej skupić,” mówi Daniel Scholten z Pro Familia Wuppertal w wywiadzie dla Westdeutsche Zeitung.
„Jeśli ludzie pokazują nagą skórę, to nie znaczy, że mają zielone światło na nękanie.”
Kontynuuj na apollo-news.net
+++
Szaleństwo wiatraków: Szef Eon wzywa do zmiany w transformacji energetycznej – „Zbyt drogo, nieefektywnie i bez sensu!”
Leonhard Birnbaum, szef giganta energetycznego Eon z siedzibą w Essen, w oszałamiającym artykule gościnnym dla „Welt” nie pozostawił suchej nitki na niemieckiej transformacji energetycznej. Wezwał czarno-czerwoną rząd do podjęcia „odważnych konsekwencji”. Wszystko musi się zmienić, „jeśli chcemy pozostać na przyszłość tym, czym byliśmy: krajem dobrobytu i znaczenia”.
W transformacji energetycznej potrzebna jest zmiana samej transformacji – tak wyraźnie jeszcze żaden menedżer energetyczny w naszym kraju tego nie powiedział! Szef Eon Birnbaum atakuje w „Welt” niemiecką politykę energetyczną:
„Coś jest nie tak z tym, jak Niemcy przeprowadzają transformację energetyczną. A mianowicie bez zwracania uwagi na koszty, które ostatecznie ponosi ogół społeczeństwa w swoich rocznych rachunkach za prąd.”
Transformacja energetyczna za wszelką cenę – to przynajmniej dotąd było motto. I odczucia ludzi nie mylą:
„Sposób, w jaki w Niemczech w ostatnich latach realizowaliśmy nasze cele klimatyczne, był zbyt nieefektywny i zbyt drogi!”
Ekspansja parku wiatrowego generuje „niesamowicie drogie rachunki!”
[…]
Planowanie wiatraków jest bez sensu, krytykuje szef Eon i kontynuuje: „Wiatr i słońce nie wystawiają rachunku. Tak, to prawda. Ale dziki system energetyczny wystawia niesamowicie drogi rachunek. To sposób, w jaki w ostatnich latach rozwijaliśmy i eksploatowaliśmy system wokół wiatru i słońca, prowadził do wysokich kosztów systemowych. Ostatecznie to obywatele i gospodarka muszą to wszystko zapłacić.”
Kontynuuj na Deutschland Kurier
+++
Lekcja lukrowanego dziennikarstwa: Jak ORF hołubi podejrzanego o terroryzm
Od wielu lat podejrzewam publicznego nadawcę ORF o subtelną manipulację informacjami, mającą na celu podsycanie antysemityzmu w Austrii, wywoływanie nienawiści do Izraela oraz bagatelizowanie islamistycznego terroryzmu.
Kolaż zdjęć: Podobno jako dziennikarz ukrywa się podejrzany terrorysta Hamasu Anas al-Scharif. Źródła zdjęć: Media społecznościowe, po prawej: ORF
Relacja o domniemanym szefie komórki terrorystycznej Anasie Al-Sharifie to kolejny element układanki, który idealnie wpisuje się w tę teorię. Zamiast publikować przytulne zdjęcia z szefami terroru i tirady nienawiści przeciwko Żydom, ORF ponownie zdecydował się na jednostronną prezentację jako niewinnego, wrażliwego dziennikarza.
Czytaj więcej na report24.news
+++
Dodatki paszowe dla krów: „Bezpieczne i skuteczne”?
Dodatek paszowy dla krów hamuje enzym odpowiedzialny za powstawanie metanu. Dzięki temu bydło staje się „przyjaźniejsze dla klimatu”. W UE i USA środek ten jest już zatwierdzony.
Wyższe dawki 3-NOP mogą powodować zaburzenia hormonalne i potencjalnie być rakotwórcze. W badaniach długoterminowych przeprowadzonych na szczurach wystąpiły nowotwory w wątrobie i tarczycy, co sugeruje działanie genotoksyczne.
Nie tylko Bill Gates postrzega krowy jako dużych winowajców klimatycznych. Produkują zbyt dużo metanu – tak brzmi narracja nieprzyjazna zwierzętom. Dodatek paszowy o nazwie Bovaer ma na celu redukcję emisji metanu przez bydło. Środek ten jest reklamowany jako znacząca innowacja w „walce ze zmianami klimatycznymi”. Dla zdrowia krów ma być „bezpieczny”.
[…]
Przy wysokich dawkach 3-NOP trzy z 16 krów zmarły na zapalenie płuc i krwotok. Krytycy uważają to za wyraźny sygnał ostrzegawczy o toksyczności, podczas gdy zwolennicy przypisują to przedawkowaniu.
Czytaj więcej na tkp.at
+++
+++ ZWIERZĘTA +++
Kura broni swoje pisklęta przed orłem.
***
W języku niemieckim ukazała się nowa książka.
Nowa publikacja:
Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą”
Do zamówienia bezpośrednio ze strony:
https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887