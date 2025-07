„Globalne Sprawozdanie o Ryzyku“: ONZ powołuje grupę roboczą ds. „Dezinformacji“.

Image Source: AI generated using Grok

Zwalczanie dezinformacji ma niewiele wspólnego z poszukiwaniem prawdy, a bardziej z kontrolowaniem narracji, które mogą hamować postęp Agendy ONZ 2030: Perspektywa

Zjednoczone Narody ustanawiają grupę roboczą, która zajmie się wpływem „dezinformacji i fałszywych informacji” na zdolność globalistycznej organizacji do wypełniania swojego mandatu.

Jednak przeglądając dokumenty i przemówienia ONZ, stwierdzamy, że zwalczanie dezinformacji i fałszywych informacji ma niewiele wspólnego z poszukiwaniem prawdy, a bardziej z kontrolowaniem narracji, które mogą hamować postęp prac ONZ.

Tutaj wchodzi w grę nowa „grupa robocza”, która ma skupić się „na wpływie dezinformacji i fałszywych informacji na realizację mandatu Zjednoczonych Narodów”.

„Sekretarz Generalny zobowiązuje się do niezwłocznego utworzenia grupy roboczej, aby wzmocnić zdolność systemu Zjednoczonych Narodów do radzenia sobie z ryzykiem w ekosystemie informacyjnym.

Grupa robocza skoncentruje się na wpływie dezinformacji i fałszywych informacji na realizację mandatów Zjednoczonych Narodów, między innymi poprzez badania, ocenę ryzyka i strategie reakcji.”

Zjednoczone Narody, Raport o Globalnym Ryzyku, lipiec 2025

ONZ definiuje globalne ryzyko jako „zdarzenie lub stan, które miałyby poważne negatywne skutki dla znacznej części ludzkości i ekosystemów”.

Raport o Globalnym Ryzyku nie mówi jednak nic na temat tego, jak nowa grupa robocza ds. dezinformacji ma pomóc „znacznej części ludzkości”.

Zamiast tego ta nowa „grupa robocza” skupi się na „ryzykach w ekosystemie informacyjnym” oraz „wpływie dezinformacji i fałszywych informacji na realizację mandatu Zjednoczonych Narodów”, co w zasadzie oznacza, że będzie próbowała stłumić wszelkie informacje, które mogą hamować postęp ONZ.

A co jest na samej górze agendy ONZ? Cele zrównoważonego rozwoju (SDGs), znane również jako „Agenda 2030” lub „Agenda 2030”.

Innymi słowy: ONZ sugeruje, że wszelkie informacje, które hamują realizację jej Agendy 2030, będą traktowane jako dezinformacje lub fałszywe informacje.

„Jedna słabość szczególnie wyróżnia się: dezinformacja i fałszywe informacje. Są one postrzegane jako niezwykle ważne ryzyko, na które międzynarodowa społeczność nie jest przygotowana i które może zaostrzyć napięcia geopolityczne, społeczne niepokoje i wyzwania związane z zarządzaniem kryzysowym.”

Zjednoczone Narody, Raport o Globalnym Ryzyku, lipiec 2025

„Zobowiązujemy się do promowania zbierania dowodów przez instytucje ONZ we współpracy z rządami i odpowiednimi interesariuszami na temat skutków dezinformacji i fałszywych informacji dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju (SDG 17) do 2030 roku.“

Projekt Globalnego Cyfrowego Paktu ONZ, lipiec 2024

Jak być może pamiętacie, zeszłego roku ONZ zorganizowała Szczyt Przyszłości, aby przyspieszyć postępy w realizacji SDG.

Podczas tego wydarzenia państwa członkowskie ONZ podpisały „Pakt dla Przyszłości”, który zawierał „Globalny Cyfrowy Pakt”, w którym wezwano narody do promowania „inkluzyjnej, otwartej, bezpiecznej i chronionej przestrzeni cyfrowej”, w której nie ma miejsca na to, co ONZ uznaje za fałszywe i wprowadzające w błąd informacje.

I o to chodzi w tej nowej grupie roboczej przeciwko dezinformacji: jest ona kontynuacją „Paktu dla Przyszłości” i „Globalnego Cyfrowego Paktu”, aby stłumić wszelkie narracje, które mogą utrudniać realizację mandatu ONZ – Agendy 2030.

„Globalny Cyfrowy Pakt „wezwie do oceny wpływu fałszywych i wprowadzających w błąd informacji na cele zrównoważonego rozwoju“.

Melissa Fleming, Szczyt G20, listopad 2024

„People are waking up to the harms that are caused by climate disinformation.. We're living in toxic information ecosystems": Melissa „WE OWN THE SCIENCE" Fleming, G20

— Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) November 21, 2024

[ Tłumaczenie „X”: „Ludzie stają się świadomi szkód, które wyrządza dezinformacja dotycząca klimatu. Żyjemy w toksycznym ekosystemie informacji.” Melissa „MY POŁAŁAMY NA NAUKĘ” Fleming, G20]

Na szczycie G20 w Rio w 2024 roku Melissa Fleming, podsekretarz generalny ONZ do spraw komunikacji globalnej, podkreśliła, że częścią „Globalnego Cyfrowego Paktu” jest wezwanie do oceny skutków fałszywych informacji i dezinformacji dla SDG.

Fleming twierdziła, że dezinformacja dotycząca klimatu jest „napędzana przez specjalne interesy” oraz „wprowadzającą w błąd reklamą”, które „chcą utrudnić transformację energetyczną”, „zaprzeczają faktom naukowym” i „podważają zaufanie do nauki o klimacie i jej rozwiązań, jednocześnie prześladując tych, którzy starają się rozpowszechniać te fakty”.

Zgłaszała również, że dziennikarze, naukowcy i aktywiści klimatyczni są atakowani za rozpowszechnianie narracji o klimacie zaakceptowanych przez ONZ.

Działania przeciwko fałszywym i wprowadzającym w błąd informacjom wciąż na nowo nawiązują do narracji o ONZ i jej SDG.

„Globalna inicjatywa G20 na rzecz integralności informacji w dziedzinie zmian klimatycznych „odpowiada na zobowiązanie wynikające z Globalnego Paktu Cyfrowego, który został przyjęty przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych na Szczycie Przyszłości we wrześniu 2024 roku, w którym wezwana została infrastruktura ONZ do współpracy z rządami i odpowiednimi interesariuszami w celu ocenienia wpływu dezinformacji i fałszywych informacji na realizację celów zrównoważonego rozwoju”.

Szczyt G20, listopad 2024

W 2023 roku ONZ opublikowała „Dobrowolny kodeks postępowania na rzecz integralności informacji na platformach cyfrowych”, który w wielu aspektach pokazuje, że „integralność informacji” ma niewiele wspólnego ze szczerą i otwartą debatą, a raczej z tłumieniem wszelkich odmiennych opinii na temat agendy 2030.

Aby dać Państwu wyobrażenie o ogromie i zakresie, w jakim ONZ pragnie wyeliminować wszystko, co uważa za „dezinformacje i fałszywe informacje”, oto kilka rekomendacji politycznych z dokumentu „Towards a United Nations Code of Conduct“ (W kierunku Kodeksu Postępowania ONZ), który wzywa nie tylko państwa członkowskie, ale także prywatne grupy, takie jak interesariusze (tj. NGO, przedsiębiorstwa, nauka itp.), platformy cyfrowe, reklamodawców i media informacyjne do przestrzegania wskazówek ONZ:

– Wszystkie zainteresowane strony powinny powstrzymać się od wykorzystywania, wspierania lub wzmacniania dezinformacji i mowy nienawiści w jakimkolwiek celu.

– Wszystkie zainteresowane strony powinny zapewnić zasoby do badania i raportowania przyczyn, rozpowszechniania i skutków fałszywych informacji, dezinformacji i mowy nienawiści, z poszanowaniem norm i standardów praw człowieka, a także powinny dalej inwestować w zdolności do weryfikacji faktów we wszystkich krajach i kontekstach.

– Wszystkie zainteresowane strony powinny promować szkolenia i budowanie zdolności w celu rozwijania zrozumienia, w jaki sposób manifestują się fałszywe informacje, dezinformacja i mowa nienawiści, a także wzmacniać strategie zapobiegania i łagodzenia.

– Wszystkie zainteresowane strony powinny pilnie i bezzwłocznie podjąć działania, aby zapewnić bezpieczne, odpowiedzialne, etyczne i zgodne z prawami człowieka wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz zająć się wpływem ostatnich postępów w tej dziedzinie na rozpowszechnianie fałszywych informacji, dezinformacji i mowy nienawiści.

– Państwa członkowskie powinny zapewnić publiczny dostęp do dokładnych, przejrzystych informacji rządowych pochodzących z wiarygodnych źródeł, zwłaszcza dotyczących informacji leżących w interesie publicznym, w tym wszystkich aspektów celów zrównoważonego rozwoju.

– Państwa członkowskie powinny inwestować w niezależne badania dotyczące rozpowszechniania i skutków fałszywych informacji, dezinformacji i mowy nienawiści w różnych krajach i językach oraz je wspierać, szczególnie w kontekstach niedostatecznie obsługiwanych i w innych językach niż angielski, aby społeczeństwo obywatelskie i nauka mogły działać swobodnie i bezpiecznie.

– Platformy cyfrowe i reklamodawcy powinni zapewnić, że reklamy nie będą umieszczane obok internetowych fałszywych informacji, dezinformacji lub mowy nienawiści, a także, że reklamy zawierające dezinformację nie będą promowane.

– Platformy cyfrowe powinny zapewnić istotną przejrzystość w zakresie algorytmów, danych, moderacji treści i reklam.

– Platformy cyfrowe powinny opublikować i rozpropagować łatwo dostępne zasady dotyczące fałszywych informacji, dezinformacji oraz mowy nienawiści, a także informować o rozpowszechnianiu skoordynowanej dezinformacji w swoich usługach oraz o skuteczności działań mających na celu zwalczanie takich aktywności.

– Platformy cyfrowe powinny zapewnić pełne zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w działania mające na celu zwalczanie fałszywych informacji oraz mowy nienawiści.

– Media informacyjne powinny zapewnić, że wszystkie płatne ogłoszenia i advertoriale są wyraźnie oznaczone jako takie oraz nie zawierają fałszywych informacji ani dezinformacji oraz mowy nienawiści.

Mogłeś zauważyć, że ONZ – a szczególnie Melissa Fleming – chętnie miesza dezinformację i fake news z językiem nienawiści, przez co trudno je od siebie odróżnić.

Fleming na przykład skarżyła się w zeszłym miesiącu z okazji Międzynarodowego Dnia ONZ przeciwko mowie nienawiści, że fałszywe i pełne nienawiści informacje podkopują pracę ONZ.

„Sztuczna inteligencja jest nadużywana do masowego tworzenia i rozpowszechniania fałszywych i pełnych nienawiści informacji […] Ponadto podkopuje pracę organizacji ONZ, ponieważ fałszywe informacje rozprzestrzeniają się na temat naszych intencji i naszej pracy.” Melissa Fleming, Międzynarodowy Dzień Narodów Zjednoczonych przeciwko Mowie Nienawiści, czerwiec 2025.

„Sztuczna inteligencja jest nadużywana do masowego tworzenia i rozpowszechniania fałszywych i pełnych nienawiści informacji […] Ponadto podkopuje pracę organizacji ONZ, ponieważ fałszywe informacje rozprzestrzeniają się na temat naszych intencji i naszej pracy." Melissa Fleming, Międzynarodowy Dzień Narodów Zjednoczonych przeciwko Mowie Nienawiści, czerwiec 2025.

Tłumaczenie „X”: Melissa „MY POSIADAMY NAUKĘ” Fleming: „SI będzie wykorzystywana do tworzenia i rozpowszechniania fałszywych i nienawistnych informacji. Ponadto podważa to pracę organizacji ONZ, ponieważ fałszywe informacje o naszych zamiarach i naszej pracy są rozpowszechniane.” https://youtube.com/watch?v=vVo2OJ

Od lat Fleming regularnie chełpi się wysiłkami ONZ w walce z rzekomymi mową nienawiści, dezinformacją i fałszywymi informacjami, nie podając jednak nigdy konkretnych przykładów tego, o co chodzi.

Na przykład w 2022 roku przed Światowym Forum Ekonomicznym (WEF) przechwalała się, że ONZ współpracowała z Google, aby sztucznie manipulować wynikami wyszukiwania na temat „zmiany klimatu”, oraz że ONZ współpracowała z TikTok, aby zwiększyć ruch do uznawanych przez ONZ naukowców w temacie COVID i klimatu.

As Google-owned YouTube expands its misinformation policy to remove content that goes against the guidance of the WHO — a UN agency, remember that the UN declared ‚We Own The Science & Platforms Do, Too' while working with Google to suppress info on other issues like climate.

[Tłumaczenie „X”: Ponieważ YouTube, należący do Google, rozszerzył swoje zasady dotyczące dezinformacji, aby usuwać treści, które naruszają wytyczne WHO – organizacji ONZ – warto pamiętać, że ONZ w współpracy z Google ogłosiła, że: „Posiadamy naukę, a platformy też.”]

Podczas wydarzenia towarzyszącego Szczytowi Przyszłości we wrześniu 2024 roku, Fleming przyznała, że ONZ jest zmęczona walką z dezinformacją i mową nienawiści.

Wydawała się sfrustrowana i szczerze zaskoczona, że ludzie nie ufają narracjom niewybranych globalistów.

„Dezinformacja i mowa nienawiści istniały zawsze,” powiedziała Fleming, dodając: „Ale nigdy nie byłam w sytuacji, w której musiałam próbować komunikować się w tak toksycznym środowisku, które aktywnie działa przeciwko siłom dobra.

„My jako ONZ nie mieliśmy innego wyboru, jak tylko podjąć działania.”

Jeszcze raz nie ma granicy między dezinformacją a mową nienawiści, a jedyną rzeczą, która interesuje ONZ, jest to, jak pewne informacje mogą utrudniać realizację Agendy 2030.

„Z biegiem czasu ustaliliśmy, że treści ONZ były równocześnie obniżane na platformach, które uznawaliśmy za wielkie szanse dotarcia do ludzi na całym świecie.”

Melissa Fleming, Przyszłość integralności informacji i SDGs, wrzesień 2024

UN Comms Director Melissa ‚We Own The Science‘ Fleming says she became exhausted navigating through disinformation and hate:

„We were being attacked online.. Every single issue, every single SDG is impacted by disinformation or hate speech.“ https://t.co/ayUGPavjJ0 pic.twitter.com/1VqcLg4RGM — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) September 22, 2024

[ „Tłumaczenie ‚X‘: Dyrektor komunikacji ONZ, Melissa ‚My posiadamy naukę‘ Fleming, mówi, że jest zmęczona walczeniem z dezinformacją i nienawiścią: „Zostaliśmy zaatakowani online … Każdy temat, każdy cel zrównoważonego rozwoju jest dotknięty dezinformacją lub mową nienawiści.” https://webtv.un.org/en/asset/k1m/k]

„Musimy teraz komunikować się w taki sposób, aby nie tylko przerywać hałas, ale również umieć poruszać się po dezinformacji i nienawiści.” Melissa Fleming, Przyszłość integralności informacji i cele SDG, wrzesień 2024.

Na szczycie przyszłości Fleming stwierdziła, że jej odpowiedzialnością jest „informowanie świata o stanie świata”, na przykład poprzez „dane dotyczące zmiany klimatu”.

Wyraziła rozczarowanie, że ludzie jej nie wierzą, w to co im sprzedaje, a nawet duże platformy technologiczne deprecjonują narracje ONZ, co przypisywała dezinformacji i mowie nienawiści.

„W pewnym sensie byliśmy po prostu tym wyczerpani. Po co to robimy? Zauważyliśmy nawet, że treści ONZ były deprecjonowane na dokładnie tych platformach, które wydawały się oferować wielką szansę dotarcia do ludzi na szeroką skalę,” dodała.

Po wszystkich przemówieniach, szczytach, umowach i pakcie wzywających do tłumienia alternatywnych narracji, ONZ ogłosiła w zaledwie dwóch zdaniach, ukrytych w akapicie na stronie 37 swojego pierwszego Global Risk Report, powołanie zespołu roboczego ds. dezinformacji.

„Dezinformacja i fałszywe informacje: fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje, przy czym fałszywe informacje to nieścisłości rozpowszechniane bez złej woli, a dezinformacja to celowo fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje, które są rozpowszechniane w celu wyrządzenia szkody lub manipulowania postrzeganiem.”

Zjednoczone Narody, Global Risk Report, lipiec 2025

Gdy przewijamy do końca raportu ONZ o globalnym ryzyku, znajdujemy definicję „fałszywych informacji i dezinformacji”.

Widzimy terminy takie jak „nieścisłości”, „zła wola”, „wprowadzające w błąd informacje”, „wyrządzać szkodę” i „manipulować postrzeganiem”.

Ale kto decyduje, co jest prawdą, a co nie? ONZ?

Szkoda dla kogo? Dla nas, ludzi, czy dla niewybranych globalistów?

Celowo fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje? Dotyczy to tylko opozycji, czy ONZ również może się tego dopuścić?

I w końcu, jeśli próbowałbyś być globalną władzą w sprawach światowych, czy nie powiedziałbyś, że ci, którzy mówią prawdę władzy, „manipulują postrzeganiem”, aby ci zaszkodzić?

Sekretarz generalny ONZ zobowiązał się teraz do „niezwłocznego” powołania zespołu roboczego ds. dezinformacji – coś, co w USA nie udało się zrealizować z proponowaną Radą ds. Dezinformacji.

Zobaczymy, jakie zalecenia wyda ten zespół roboczy i czy będą one odrzucone przez państwa członkowskie, czy też jednogłośnie przyjęte na specjalnej radzie w niedalekiej przyszłości.

Źródło: sociable.co

