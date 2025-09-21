Dania: Przymusowe przesiedlenie gett eskaluje

W Danii podejmowane są obecnie bezprecedensowe działania: na mocy ustawy likwidowane są getta, a całe dzielnice są burzone.

Eskalacja przymusowych przesiedleń! Powstałe w Danii społeczeństwa równoległe są likwidowane w całym kraju.

Ustawa o gettach z Agendy 2030

Dzielnice mieszkaniowe, w których ponad 60% mieszkańców to obcokrajowcy z krajów nieeuropejskich i w których dominują przestępcy o niskim poziomie wykształcenia, muszą zostać przesiedlone. W dzielnicach tych wskaźnik przestępczości jest trzykrotnie wyższy niż średnia krajowa.

Celem jest maksymalny 30-procentowy udział obcokrajowców w każdej dzielnicy, a reszta ma zostać wysiedlona zgodnie z ustawą. Głównym problemem jest migracja z Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz z Afryki Północnej. Ludzie ci nie integrują się, ponieważ Duńczycy stanowią mniejszość.

Szwecja idzie w ślady Danii

Szwecja pogrąża się w brutalnych walkach gangów i idzie w ślady Danii. Wzorując się na Danii, rząd chce wykorzystać wojsko do walki z przestępczością gangów. Jeśli nie są obywatelami Szwecji, przestępcy mają być deportowani.

W Szwecji już 35% ludności ma pochodzenie migracyjne. Dla porównania: w Niemczech jest to prawie 30%, w Danii tylko 16%, a wielu z nich pochodzi z południa kraju, z Niemiec.

Nowe przepisy dotyczące azylu i migracji

30% wszystkich migrantów będzie musiało opuścić kraj. Wszyscy, którzy zarabiają poniżej 2322 euro, zostaną wydaleni, a świadczenia socjalne zostaną znacznie ograniczone. Celem jest zerowa imigracja do sektora niskich wynagrodzeń.

Nowa granica dla migracji zarobkowej wynosi 3500 euro.

„W języku niemieckim oznacza to: zero zachęt dla osób odmawiających integracji i oszustw związanych z zasiłkami socjalnymi.”

Szwecja chce znacznie ograniczyć dostęp do świadczeń socjalnych dla „migrantów spoza UE”.

Nowy model azylowy, który może stać się przykładem dla całej Europy.

