Trzech mężczyzn w Iranie straciło ręce za kradzież

Teheran – Na północnym zachodzie Iranu trzem osobom amputowano ręce, ponieważ miały popełnić kradzież. Mężczyźni zostali aresztowani w ubiegłym roku. Odmówili współpracy z wymiarem sprawiedliwości i zwrócenia kilku kilogramów złota i biżuterii, cytowały media władze miasta Urmia.

Przymusowa amputacja rąk w przypadku recydywistów jest ujęta w islamskim kodeksie karnym i ma na celu skłonienie sprawców do skruchy oraz zapobieganie dalszym przestępstwom. Zazwyczaj amputację przeprowadzają lekarze medycyny sądowej. Na arenie międzynarodowej – a także w samym Iranie – drakońskie kary, takie jak amputacja czy ukamienowanie, są ostro potępiane i uznawane za nieludzkie.

Niemcy: Członek klanu pobił policjantkę, został uniewinniony – warunkowo!

W noc sylwestrową 2023/2024 w Alt-Buckow przed byłą willą znanej berlińskiej rodziny Remmo doszło do incydentu z drastycznymi konsekwencjami. Nemer R., wówczas 21-letni, stracił panowanie nad sobą, gdy jego 15-letnia siostra została potrącona przez policyjny samochód.

Młody mężczyzna rzucił się na kierowcę i uderzył policjantkę. Dopiero kilku policjantów zdołało powstrzymać napastnika ważącego około 150 kilogramów. […] 24-letnia kobieta była niezdolna do pracy przez dwa miesiące po ataku, musiała zmienić miejsce służby i nadal zmaga się z psychicznymi skutkami.

[…]

Pomimo brutalności czynu sędzia Judith Anders zdecydowała na stosunkowo łagodną karę: dziesięć miesięcy w zawieszeniu, zastosowanie prawa młodzieżowego, prace społeczne oraz 4.000 euro odszkodowania dla poszkodowanej policjantki. Uzasadnienie: „opóźnienie dojrzewania” oskarżonego oraz fakt, że w chwili popełnienia przestępstwa był uznawany za osobę młodocianą.

SACHSEN-ANHALT: Rozrabiający Irańczyk ranił dwóch policjantów

Krzyczy na ulicy, atakuje funkcjonariuszy i jest pod wpływem narkotyków. Dwóch policjantów zostaje rannych, a Irańczyk trafia do psychiatryka.

EISLEBEN – W Eisleben rozrabiający Irańczyk ranił dwóch policjantów. Wcześniej przechodzień wezwał policję, ponieważ migrant głośno krzyczał z przedmiotem w ręku, utrudniając ruch. Po przybyciu patrolu 25-letni migrant znajdował się w pobliżu budki z jedzeniem. Według policji „nagle” ruszył w stronę funkcjonariuszy. W odpowiedzi doszło do działań przymusowych, w trakcie których podejrzany „stawiał znaczny opór”.

Irańczyk został skierowany do psychiatryka: W tym czasie ranni zostali dwaj policjanci, którzy musieli być ambulatoryjnie leczeni w szpitalu. Test na obecność narkotyków wyszedł pozytywnie. Irańczyk nadal nie dał się uspokoić i pozostawał agresywny. W końcu został skierowany do specjalistycznej kliniki.

Źródło: jungefreiheit.de

Wyrok w Poczdamie: Członek CDU zamordowany – sprawca z Gwinei uniewinniony

W styczniu mężczyzna z Gwinei zamordował młodego członka CDU w Beelitz, a następnie zaatakował kobietę nożem. Migrant twierdzi, że usłyszał głos, który kazał mu popełnić te czyny. Teraz zapadł wyrok.

POTSDAM. Sąd Okręgowy w Poczdamie uniewinnił w czwartek młodego migranta z Gwinei, który w styczniu zamordował 24-letniego mężczyznę w Beelitz, na południe od Berlina. Sąd ustalił, że Mamadou Alpha B. jest niepoczytalny, jak informują agencja prasowa DPA i gazetka Märkische Allgemeine. 23-latek zostanie zatem umieszczony w szpitalu psychiatrycznym.

B. przyznał się do winy, przeprosił i wyjaśnił, że słyszał głos, który kazał mu zabić swoje ofiary. W takiej sytuacji nie potrafił się kontrolować. Sąd ustalił zatem, że ma schizofrenię. „Oskarżony nie może ponieść odpowiedzialności karnej” – powiedział sędzia, jednocześnie podkreślając, że to morderstwo i B. jest „niebezpieczny dla ogółu społeczeństwa”.

Bankomat w Zwickau zniszczony – dwóch „mężczyzn” aresztowanych

W środku nocy przestępcy w Zwickau zdetonowali ładunek wybuchowy przy bankomacie. Jednak ich samochód uciekł nieopodal, donosi yahoo!nachrichten! wiadomości, w których sprawcy opisani są jako „Holendrzy”.

Jak z Marokańczyków robią się „Holendrzy”

Mamy znowu do czynienia z typowym, świadomym błędnym przypisaniem tych przestępców. Ta grupa przestępcza uderzyła w tym roku już około 20 razy (!) w Austrii. Mamy do czynienia z marokańskim syndykatem przestępczym, który operuje z Holandii.

„Kastracja Europy“ – prawnik konstytucyjny ocenia wyrok TSUE

Prof. Markus C. Kerber ostrzega: sędziowie luksemburscy pozbawiają państwa członkowskie władzy – i otwierają drzwi dla masowej imigracji. Co robić, gdy miliony stoją u granic Europy? TSUE wydał wyrok.

Co zrobić, gdy miliony stoją przed granicami Europy? TSUE wydał wyrok.

To wyrok o dużym znaczeniu dla polityki migracyjnej Europy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) zdecydował: Państwo trzecie może być uważane za „bezpieczny kraj pochodzenia” tylko wtedy, gdy zapewnia wystarczającą ochronę wszystkim grupom ludności – w przeciwnym razie przyspieszone procedury azylowe są niedopuszczalne. Szczególnie kontrowersyjne: Źródła informacji, na których opiera się ta klasyfikacja, muszą być przejrzyste i dostępne dla sądów oraz osób ubiegających się o azyl.

Prawnik konstytucyjny prof. Markus C. Kerber mówi o „migracyjnej kastracji państw członkowskich UE” i ostrzega w rozmowie z exxpress: Obywatele wkrótce będą postrzegać UE tylko jako instytucję działającą przeciwko ich interesom, relacjonuje exxpress.at.

AUSTRIA: Więcej niż połowa wszystkich przestępców to obcokrajowcy

W 2024 roku w Austrii 46,8 procent podejrzanych, 46,1 procent skazanych i 60,1 procent nowo aresztowanych stanowili obcokrajowcy. Udział obcokrajowców był wyższy niż w roku poprzednim, a także znacznie wyższy niż w całej populacji, gdzie wynosił około 19 procent – jednak w statystykach przestępczości uwzględniane są również osoby nierezydujące w Austrii.

Statista 2025

Kto zalicza się do obcokrajowców? Obcokrajowcami są osoby, które nie posiadają austriackiego obywatelstwa.

Obcokrajowcy przestępcy w Austrii: W 2024 roku w Austrii zidentyfikowano około 150 000 obcokrajowców jako podejrzanych. W przypadku przestępstw związanych z narkotykami – z wyjątkiem obywateli austriackich – najwyżej plasowali się Syryjczycy.

Źródło: Przestępczość obcokrajowców w Austrii do 2024 roku, opublikowane przez Statista Research Department, 28.07.2025

Szczepionka z aerozolu

Szczepionka wciąż jest najlepszym interesem, nie potrzebuje chorych ludzi. Dlatego liberalny rząd Kanady pod przewodnictwem byłego gubernatora Banku Anglii, a obecnie premiera Marka Carney’a, realizuje plany wprowadzenia nowej „szczepionki” Covid-mRNA, aby „szczepić” ludność przy pomocy aerosolów.

Jeśli AeroVax zostałby uwolniony do atmosfery, mógłby „zaszczepić” całe miasta naraz, bez konieczności uzyskiwania zgody od poszczególnych osób.

Nowa „szczepionka” Covid-mRNA „AeroVax” ma na celu przezwyciężenie „szczepionkowej sceptycyzmu”, „szczepiąc” ludność aerosolami. W przeciwieństwie do tradycyjnych „szczepionek”, które podawane są w zastrzykach, nowy AeroVax to spray, który jest wdychany. Nowe „szczepionki” są rozpylane w formie aerozolu i wdychane przez odbiorców. AeroVax został opracowany przez badaczy z Uniwersytetu McMaster w Kanadzie, finansowanego przez fundację Billa i Melindy Gatesów.

Czytaj więcej na tkp.at.

