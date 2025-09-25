Hamburg: 1 miliard euro (!) dla Afgańczyków + Berlin: 300 mln euro na jedno jedyne schronisko dla uchodźców!

Projekt pilotażowy: Dania zezwala na wykorzystanie AI na ustnym egzaminie z angielskiego

W niektórych duńskich szkołach średnich uczniowie będą mogli podczas egzaminu maturalnego korzystać z sztucznej inteligencji (AI) w części ustnej. Ministerstwo Edukacji w Kopenhadze ogłosiło w piątek, że to „eksperyment”, który dotyczy tylko ustnej części egzaminu.

[…]

„Rozpoczynamy projekt pilotażowy, aby znaleźć właściwą równowagę,” wyjaśnił minister edukacji Mattias Tesfaye. Chodzi o zachęcanie do nauki cyfrowej, jednocześnie utrzymując standardy nauczania. Ponieważ uczniowie dorastają zarówno w świecie analogowym, jak i cyfrowym, „musimy przygotować ich jak najlepiej na rzeczywistość”.

[…]

Władze edukacyjne na całym świecie debatują obecnie, czy AI jest pomocnym narzędziem edukacyjnym w przygotowaniach do coraz bardziej cyfrowej gospodarki, czy prowadzi do ogłupienia absolwentów szkół.

Czytaj więcej na nachrichten.yahoo

+++

Hamburg płaci 1 miliard za Afgańczyków, Berlin 300 milionów za jedno jedyne schronisko dla uchodźców: Czy potrzebujesz jeszcze więcej przykładów, które pokazują, że państwo jest złym przedsiębiorcą?

Prawie 300 milionów euro z pieniędzy podatników kosztuje największe schronisko dla uchodźców w Niemczech w Berlinie-Tegel rocznie. Tylko koszt ochrony na terenie obiektu wynosi codziennie 250.000 euro. 100 milionów trafiło w 2022 i 2023 roku do operatorów.

Przemysł azylowy kwitnie jak nigdy przedtem. Każdy, kto może jakoś wzbogacić się na migracji, to robi. Państwo dawno straciło kontrolę nad wydatkami. Gdzie indziej zawsze słyszy się, że nie ma pieniędzy na przykład na remonty basenów czy szkół, tam pieniądze płyną jak szalone, gdy chodzi o zakwaterowanie i wyżywienie przybyszów, którzy w większości wcale nie powinni tu być. (…)

„Niemcy nie stać już na to wszystko. Nie tylko z powodów finansowych, ale także z powodów sprawiedliwości. Ten kraj i jego obywatele zostali oddani na łup. Przez tych, którzy nazywają się przedstawicielami narodu i tych, którzy potrafią wykorzystać system.”

To musi w końcu się skończyć.

Czytaj więcej na welt.de

+++

Ta sama głupota dla wszystkich: Zieloni chcą zlikwidować powtarzanie roku

W Bawarii Zieloni pragną znieść powtarzanie roku, ponieważ jest to kosztowne i bezużyteczne. Zamiast tego domagają się programów wsparcia, które przepuszczą wszystkich, niezależnie od talentu. To wprowadzenie do socjalistycznego Eldorado, w którym wszyscy – rodowici mieszkańcy i nowi przybysze – dostają te same oceny, te same pieniądze, te same mieszkania.

Wydajność jest zbędna, rasistowska i prawicowa. Tylko nomenklatura, która rozkoszuje się luksusowymi pensjami, willami i eleganckimi prostytutkami wszelkich 72 płci. Gorzki smak przymusowej równości, która nas czeka, gdzie państwo wszystko wyrównuje i nic nie kwitnie.

Zieloni w bawarskim parlamencie mają dość starej szkoły: znieść powtarzanie roku, natychmiast. Rocznie 20 000 uczniów zostaje w tyle, co kosztuje 260 milionów euro – pieniądze podatników, które mogłyby zostać lepiej zainwestowane w ochronę klimatu lub bzdury związane z różnorodnością.

Czytaj więcej na report24.news

+++

Go woke, go broke…

Idź na woko, idź na dno…

Monika Gruber traf w punkt:

Zaczynam mieć wrażenie, że to są ostatnie konwulsje całkowicie pozbawionego sensu, niezdolnego do działania, opóźnionego dobrobytem społeczeństwa, które z prędkością 280 uderza w ścianę, aby potem mogło powstać coś nowego: społeczeństwo, w którym znów będzie miejsce na przyzwoitość, piękno, elegancję, na wzajemny szacunek… Ach, rano można mieć odrobinę marzeń…

Gestatten, Ihre neue Volksvertreterin im Bundestag:

„Ich bringe aggressives Kerosin in meim Kanister

TERFS kriegen von mir gar nix außer Mittelfinger

Es gibt endlich auf die Fresse das geschieht euch Recht

Ich und meine trans* cuties feiern heut ein Fest“ -Das ist „Lin Lindner“,… pic.twitter.com/lpEWbT0Vv9 — Birgit Kelle (@Birgit_Kelle) August 20, 2025

***

UPADEK EUROPY ! TERAZ ponownie w sprzedaży! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887