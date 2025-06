Czy AI zniszczy nas wszystkich? Pionier AI widzi śmiertelne zagrożenie w sztucznej inteligencji

Czy sztuczna inteligencja zniszczy nas wszystkich? Jeden z pionierów w tej dziedzinie ostrzegł, że „wszyscy zginą”, jeśli sztuczna inteligencja nie zostanie wyłączona.

Technologia sztucznej inteligencji rozwija się w tempie wykładniczym i wydaje się, że to tylko kwestia czasu, zanim stworzymy istoty, które będą myśleć miliony razy szybciej niż my i będą prawie we wszystkim lepsze od nas. Co się więc stanie, gdy stracimy kontrolę nad takimi istotami? Niektóre modele sztucznej inteligencji już podejmują inicjatywę, aby nauczyć się nowych języków, a inne nauczyły się „kłamać i manipulować ludźmi dla własnej korzyści”. Nie trzeba dodawać, że kłamstwo jest działaniem wrogim. Jeśli stworzyliśmy już istoty, które są gotowe nas okłamywać, to ile czasu minie, zanim będą w stanie podejmować działania, które będą dla nas jeszcze bardziej szkodliwe?

Nikt nie spodziewa się, że sztuczna inteligencja jutro nas wszystkich zniszczy. Jednak magazyn Time opublikował artykuł napisany przez pioniera w dziedzinie sztucznej inteligencji, w którym ostrzega on, że sztuczna inteligencja ostatecznie nas wszystkich zniszczy. Eliezer Yudkowsky jest od 2001 roku renomowanym badaczem w dziedzinie sztucznej inteligencji i twierdzi, że wielu badaczy doszło do wniosku, że jeśli będziemy podążać obecną ścieżką, „dosłownie każdy człowiek na Ziemi umrze” …

„Wielu naukowców intensywnie zajmujących się tymi zagadnieniami, w tym ja, uważa, że w obecnych warunkach rozwój nadludzkiej sztucznej inteligencji najprawdopodobniej doprowadziłby do śmierci dosłownie każdego człowieka na Ziemi. Nie w sensie ´być może istnieje niewielka szansa´, ale w sensie ´to oczywiste, co by się stało´”.

To bardzo mocne stwierdzenie.

Na całym świecie modele sztucznej inteligencji stają się coraz bardziej wydajne

Według Yudkowsky’ego (Yudkowsky), gdy tylko ktoś opracuje zbyt wydajny model sztucznej inteligencji, „każdy członek gatunku ludzkiego i całe życie biologiczne na Ziemi wkrótce potem zginie” …

„Aby wyobrazić sobie wrogą, nadludzką sztuczną inteligencję, nie myśl o bezdusznym, oczytanym myślicielu, który żyje w Internecie i wysyła złośliwe e-maile. Wyobraź sobie całą pozaziemską cywilizację, która myśli miliony razy szybciej niż ludzie i początkowo jest ograniczona do komputerów – w świecie istot, które z jej punktu widzenia są bardzo głupie i bardzo powolne. Wystarczająco inteligentna sztuczna inteligencja nie pozostanie długo ograniczona do komputerów. W dzisiejszym świecie można wysyłać fragmenty DNA pocztą elektroniczną do laboratoriów, które na żądanie wytwarzają białka, więc sztuczna inteligencja, początkowo ograniczona do internetu, może tworzyć sztuczne formy życia lub przejść bezpośrednio do postbiologicznej produkcji molekularnej.

Jeśli ktoś zbuduje zbyt potężną sztuczną inteligencję, zakładam, że w obecnych warunkach każdy członek gatunku ludzkiego i całe życie biologiczne na Ziemi wkrótce potem zginie”.

Jakie jest więc rozwiązanie?

Yudkowsky uważa, że musimy natychmiast wstrzymać cały rozwój sztucznej inteligencji…

„Wyłączcie wszystko. [Shut it all down.] Nie jesteśmy gotowi. Nie jesteśmy na dobrej drodze, aby w dającej się przewidzieć przyszłości być znacznie lepiej przygotowani. Jeśli będziemy tak dalej postępować, wszyscy zginą, nawet dzieci, które tego nie wybrały i nie zrobiły nic złego”.

Oczywiście tak się nie stanie.

W rzeczywistości wiceprezydent J.D. Vance stwierdził niedawno, że nawet tymczasowe wstrzymanie rozwoju sztucznej inteligencji byłoby nierozsądne, ponieważ znajdujemy się w stanie „wyścigu zbrojeń” z Chinami…

„21 maja J.D. Vance, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, określił rozwój sztucznej inteligencji jako ´wyścig zbrojeń´ z Chinami. Powiedział, że jeśli Ameryka zrobi sobie przerwę z obawy o bezpieczeństwo sztucznej inteligencji, może znaleźć się ´pod panowaniem sztucznej inteligencji kontrolowanej przez Chiny´. Wizja ostatecznej rozgrywki między supermocarstwami, która zakończy się triumfem lub porażką, krąży nieustannie w Waszyngtonie i poza nim. W tym miesiącu szefowie Openai, AMD, CoreWeave i Microsoft opowiedzieli się za złagodzeniem regulacji i przedstawili sztuczną inteligencję jako kluczową dla utrzymania globalnej dominacji Ameryki. 15 maja prezydent Donald Trump wynegocjował porozumienie w sprawie sztucznej inteligencji ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, które jego zdaniem zapewni ´dominację Ameryki w dziedzinie sztucznej inteligencji´. Ameryka planuje wydać do 2030 r. ponad 1 bilion dolarów na centra danych dla modeli sztucznej inteligencji.”

Źródło: Więcej na ten temat w języku angielskim w The Economic Collapse

***

UPADEK EUROPY nadchodzi! CENZURA: Od Maja w Niemczech wycofana z handlu !!! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Może wkrótce i w Polsce… Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887