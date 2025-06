Sophie Koch, SPD-Politikerin aus Sachsen, wird neue Queer-Beauftragte der Bundesregierung. | Bild: screenshot YouTube

Sophie Koch, polityk SPD z Saksonii, zostanie nową pełnomocniczką rządu federalnego ds. osób LGBTQ. | Zdjęcie: zrzut ekranu z YouTube

Podczas gdy kraj znajduje się pod coraz większą presją gospodarczą, rząd federalny powiększa ideologiczne ministerstwo ds. „różnorodności”. Sophie Koch, lewicowa aktywistka z anty-CDU przeszłością, zostaje nową pełnomocniczką ds. osób LGBTQ. To samoistne obnażenie konserwatywnego przywództwa.

To, co dzieje się obecnie w Berlinie, jeszcze kilka lat temu uznano by za groteskę. W obliczu stagnacji gospodarczej, rosnącej niepewności i ogromnych wyzwań dla spójności społecznej, rząd federalny kierowany przez CDU rozbudowuje swoje ideologiczne ministerstwo cieni – i obsadza je aktywistką, która otwarcie okazywała swoją pogardę dla Unii.

„Nigdy więcej CDU”

Nowa „pełnomocniczka ds. osób LGBTQ” Sophie Koch (SPD) zasłużyła sobie na swoją reputację nie dzięki wiedzy fachowej czy polityce łączącej, ale dzięki nieudolnym atakom na przeciwników politycznych. W jednym ze swoich publicznie udokumentowanych wystąpień zarzuciła CDU „opuszczenie demokratycznego centrum”, życzyła przeciwnikom politycznym upadku i z uśmiechem oświadczyła: „Nigdy więcej CDU”. Fakt, że właśnie taką postać wprowadza się teraz do własnego gabinetu, jest niczym innym jak politycznym zaprzeczeniem samego siebie – lub tchórzostwem.

„Antyfaszyzm to ręczna robota”

Na jej profilu na Facebooku widnieje stare lewicowe hasło: „Antyfaszyzm to praca ręczna” – znany eufemizm ze środowiska skrajnej lewicy oznaczający przemoc fizyczną wobec osób o odmiennych poglądach. Fakt, że najwyraźniej nie jest to już kryterium wykluczające z pełnienia funkcji rządowej, mówi sam za siebie.

Koch była wcześniej aktywna jako referentka ds. edukacji w „Queer Network” i jest przewodniczącą SPD-Frauen w Dreźnie. Jest to więc klasyczne stanowisko, które nie ma znaczenia ani dla gospodarki, ani dla bezpieczeństwa, ale ma tym większe znaczenie symboliczne. Tak zwany „Urząd ds. Akceptacji Różnorodności Seksualnej i Płciowej” został utworzony w 2022 roku i od tego czasu służy jako ideologiczny laboratorium lewicowych inżynierów społecznych – finansowany przez podatników, niekontrolowany przez nikogo.

Co jednak mówi o CDU fakt, że nie tylko nie likwiduje ona takich stanowisk, ale także chętnie je wspiera i obsadza personelem, który otwarcie krytykuje własną partię? Jest to wyznanie winy partii, która dla stanowisk rządowych porzuciła wszelkie zasady.

Artykuł ten ukazał się w ZURZEIT (autor A.R.), naszym partnerze w EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY MEDIALNEJ.

***

