Polska znosi własne kontrole graniczne po zakończeniu niemieckich kontroli

Polska rozpoczęła stacjonarne kontrole na granicy z Niemcami. Premier Donald Tusk chce ograniczyć „niekontrolowany napływ migrantów”. Kontrole odbywają się na 52 przejściach granicznych.

Według własnych oświadczeń Polska zamierza zrezygnować z nowych kontroli na granicach z Niemcami, jeśli Niemcy ze swojej strony zakończą swoje kontrole.

„Jeśli Niemcy zniosą swoje kontrole, my również nie będziemy się wahać”

– powiedział w poniedziałek minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak agencji AFP i innym agencjom informacyjnym. Polska jest „zachwycona” swobodą przemieszczania się w obrębie UE, podkreślił Siemoniak. Warszawa chce wzmocnienia granic zewnętrznych, a nie wewnętrznych Unii Europejskiej.

W poniedziałek polska straż graniczna rozpoczęła tymczasowe kontrole na wspólnej granicy z Niemcami. Utworzono 52 punkty kontrolne. Polska wprowadziła również tymczasowe kontrole na 13 przejściach granicznych z Litwą.

„Kontrole są skierowane przeciwko osobom zaangażowanym w nielegalne przewożenie migrantów przez granicę. Zwykli podróżni nie mają się czego obawiać” – powiedział minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak, zgodnie z informacją opublikowaną przez jego resort. Straż graniczna zwraca szczególną uwagę na minibusy, samochody z dużą liczbą pasażerów i pojazdy z przyciemnianymi szybami.

Nowe polskie kontrole są początkowo ograniczone do 5 sierpnia, ale mogą zostać przedłużone. Mają one polegać przede wszystkim na wyrywkowych kontrolach, zwłaszcza samochodów z wieloma pasażerami. Minister spraw wewnętrznych Siemoniak wezwał Litwę i Łotwę do podjęcia większych działań w celu zabezpieczenia swoich granic zewnętrznych. Siemoniak określił polską granicę z Białorusią, ważnym sojusznikiem Rosji, jako „szczelną”.

Kontrola dowodu osobistego lub paszportu

Podróżni, którzy chcą przekroczyć granicę, muszą mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport. Na punkcie kontrolnym w Krajniku Dolnym funkcjonariusze wspierani przez żandarmerię wojskową w policyjnych kamizelkach zatrzymują kierowców jadących z kierunku brandenburskiego miasta Schwedt – na przykład Niemców, którzy przed rozpoczęciem dnia pracy chcą tanio zatankować w Polsce. Ciężarówki nie są kontrolowane.

Kontrole odbywają się również na 13 przejściach granicznych z Litwą. Tam wczesnym rankiem polscy strażnicy graniczni zatrzymali obywatela Estonii. Według informacji miał on w samochodzie cztery osoby, które chciały nielegalnie wjechać do kraju.

Polski strażnik graniczny stoi za mostem miejskim w Görlitz i macha ręką, aby zatrzymać pojazd do kontroli. | Zdjęcie: Sebastian Kahnert/dpa

Rząd centrolewicowy w Warszawie zarządził kontrole w odpowiedzi na niemieckie kontrole graniczne. Niemcy już od października 2023 r. przeprowadzają wyrywkowe kontrole na granicy z Polską, aby powstrzymać nielegalną migrację. Według słów polskiego premiera Donalda Tuska ma to na celu „ograniczenie niekontrolowanego przepływu migrantów w obie strony”. Tusk wielokrotnie podkreślał, że jego kraj wolałby zrezygnować z kontroli na własnych przejściach granicznych, ale reaguje w ten sposób na jednostronne działania Niemiec. Nowe polskie kontrole rozpoczęły się o północy.

Spodziewane korki i opóźnienia

Już same niemieckie kontrole wielokrotnie powodowały zakłócenia i opóźnienia w ruchu transgranicznym. Istnieją obawy, że polskie kontrole jeszcze bardziej pogorszą sytuację.

Federalny minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt (CSU) wkrótce po objęciu urzędu przez nowy rząd federalny w maju zarządził intensywniejsze kontrole graniczne. Jednocześnie nakazał, aby w przyszłości osoby ubiegające się o azyl również mogły być zawracane na granicy. Szczególnie zawracanie osób z Niemiec jest drażliwym tematem w Polsce.

Polscy strażnicy graniczni rozmawiają z kierowcą, którego zatrzymali do kontroli po polskiej stronie za mostem miejskim w Görlitz. | Zdjęcie: Sebastian Kahnert/dpa

Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Barley wyraziła zaniepokojenie nowymi kontrolami na granicy niemiecko-polskiej. Decyzja Polski o ponownym wprowadzeniu stacjonarnych kontroli na granicy jest jej zdaniem przede wszystkim „odwetem” za działania Niemiec, powiedziała Barley w programie „Morgenmagazin” telewizji ZDF:

„To efekt domina, który oczywiście doprowadza cały system Schengen do granic możliwości”

Barley skrytykował „znaczne zaostrzenie” niemieckich kontroli. Istnieją inne możliwości, takie jak kontrole wyrywkowe. Ponadto liczba wniosków o azyl w Niemczech ostatnio znacznie spadła, „bez konieczności wprowadzania tak rygorystycznych kontroli granicznych”.

Również gospodarka jest zaniepokojona

Przedstawiciele stowarzyszeń gospodarczych wyrazili zaniepokojenie możliwymi negatywnymi skutkami. Helena Melnikov, dyrektor generalna Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, powiedziała gazecie „Handelsblatt”:

„Jeśli osoby dojeżdżające do pracy nie będą mogły już niezawodnie i punktualnie docierać do swoich miejsc pracy na granicy niemiecko-polskiej, wzrośnie ryzyko, że na stałe zmienią one swoje miejsce zamieszkania – co będzie miało konsekwencje dla niedoboru wykwalifikowanych pracowników w regionach takich jak Brandenburgia”.

Jako rozwiązanie zaproponowała „pragmatyczne porozumienia między sąsiadującymi państwami” – możliwe byłyby na przykład przepustki dla osób dojeżdżających do pracy lub wydzielone pasy ruchu dla transportu dostawczego. Dotknięte tym są regionalny handel detaliczny, gastronomia w pobliżu granicy, sektor opieki i zdrowia, ale także duże przedsiębiorstwa przemysłowe. „Przedsiębiorstwa potrzebują niezawodności i swobody przemieszczania się, a nie nowych barier” – zaapelowała Melnikov.

Polska tymczasowo wznowiła kontrole graniczne na granicy niemiecko-polskiej. Na tablicy widnieje napis „Kontrola graniczna”. | Zdjęcie: Sebastian Kahnert/dpa

Również prezes Stowarzyszenia Handlu Zagranicznego i Wielkoskalowego (BGA) Dirk Jandura wyraził swoje zaniepokojenie w gazecie „Handelsblatt”. „Izolacja nie rozwiązuje problemów, a tworzy nowe: dla łańcuchów dostaw, pracowników i spójności gospodarczej w Europie” – powiedział.

„Europa nie może ponownie stać się mozaiką zamkniętych granic”

O ile zaostrzone kontrole graniczne są konieczne, aby zapobiec zagrożeniom, mają one oczywiście zawsze pierwszeństwo. „Widzimy tu jednak powrót do Europy, którą uważaliśmy za przezwyciężoną” – powiedział Jandura. „Kontrole graniczne nie powinny być środkiem nacisku politycznego”.

Związek zawodowy policji domaga się jasnych ustaleń

Również związek zawodowy policji (GdP) domagał się ścisłej współpracy między Polską a Niemcami oraz jasnych ustaleń, które według szefa federalnej policji GdP Andreasa Roßkopfa powinny być „wykonalne i funkcjonalne”.

„Potrzebujemy jasnych zobowiązań dotyczących tego, kiedy możemy i musimy odsyłać ludzi, i musi to być uzgodnione z sąsiednimi krajami w taki sposób, aby była to procedura wykonalna” – powiedział Roßkopf w wywiadzie dla „Rheinische Post”.

„W przypadku wzajemnych odrzuceń przez Polskę nasi koledzy muszą zająć się tymi osobami i w razie wątpliwości skierować je do ośrodka recepcyjnego” – powiedział związkowiec policyjny.

Roßkopf podkreślił, że z niepokojem oczekuje się na zapowiedziane przez Polskę kontrole graniczne. Po jasnym oświadczeniu szefa polskiego rządu Donalda Tuska może się zdarzyć, „że wpadniemy w coś w rodzaju gry w ping-ponga. Oznacza to, że osoby ubiegające się o azyl i ochronę, które chcemy odesłać do Polski, nie zostaną tam przyjęte lub po krótkim czasie również zostaną odesłane z powrotem do nas”.

Nie może do tego dojść, podkreślił Roßkopf. „Mówimy tu o ludziach, którzy staliby się „piłką” polityki”. Dla policji federalnej oznaczałoby to sytuację, która wiązałaby się ze „znacznymi dodatkowymi kosztami”, ostrzegł związkowiec policyjny. (dpa/afp/red)

Ten artykuł ukazał się na stronie epochtimes.de

Uwaga: Wprowadzone kontrole były tylko wynikiem kontroli obywatelskich Ruchu Obrony Granic, społecznego ruchu zaniepokojonych obywateli. Poza tym „kontrole“ często przepuszczają furgonetki i minibusy…

***

UPADEK EUROPY nadchodzi! CENZURA: Od Maja w Niemczech wycofana z handlu !!! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.).