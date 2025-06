Protest przeciwko deportacjom również w San Francisco – aresztowania

Także w San Francisco podczas protestów przeciwko deportacji imigrantów bez zezwolenia na pobyt, według doniesień medialnych, doszło do zamieszek. Około 60 osób zostało aresztowanych po początkowo pokojowej demonstracji przed budynkiem amerykańskiej agencji imigracyjnej ICE, donosił lokalny oddział CNN KGO. (…)

Demonstranci demonstrują w San Francisco przeciwko rajdom amerykańskiej służby imigracyjnej i celnej ICE. Foto: AP

Nasze źródło informuje, że atmosfera zmieniła się, gdy niektórzy demonstranci, według policji, zniszczyli mienie, zaatakowali oraz spowodowali inne szkody. Aby rozwiązać demonstrację, władze ogłosiły protesty „nielegalnym zgromadzeniem”.

Wszyscy go kopiowali: „rzecznik Palestyńczyków” sam zdemaskowany jako terrorysta

W ostatnich dniach coraz bardziej wydawało się, że tak zwane media publiczne przejmowały komunikaty prasowe organizacji terrorystycznej Hamas bez własnej weryfikacji. Wiele z tych mediów odnosiło się w swoich „relacjach” do niejakiego Mahmuda Bassala. Teraz ujawniono dokumenty, z których wynika, że Bassal jest dowódcą grupy terrorystycznego batalionu Zeitoun. (…)

Mahmud Bassal (w kręgu) jest nie tylko rzecznikiem prasowym rzekomo uciskanej ludności palestyńskiej, ale także dowódcą terrorystycznej organizacji Hamas (źródło zdjęcia: YouTube).

W fałszywych produkcjach Hamasu Mahmud Bassal wielokrotnie pojawiał się, wysuwając zarzuty wobec Izraela – jak tutaj, gdzie rzekomo Izrael zaatakował schron w szkole. Ludzie na Zachodzie mają tendencję do ślepego wierzenia w takie kłamstwa i opowiadania się po stronie rzekomo słabszych, uciskanej ludności. (…)

Izraelskie wojsko stwierdziło, że Bassal odgrywa kluczową rolę w wojnie psychologicznej i działaniach propagandowych grupy Hamas.

Izraelskie wojsko weszło w posiadanie dokumentów, w których wymieniono wielu terrorystów Hamasu, ich rangę i różne szczegóły. Dokumenty te wskazują Mahmuda Bassala jako dowódcę grupy batalionu Zeitoun.

Holandia: Obywatele samodzielnie przeprowadzają kontrole graniczne

Polityka azylowa jest również przedmiotem sporów w Holandii. Obecnie obywatele organizują na własną rękę kontrole na granicy z Niemcami, aby powstrzymać migrantów. Jak reaguje rząd w Hadze? […]

W gorącej debacie na temat polityki azylowej w Holandii obywatele samodzielnie zorganizowali kontrole pojazdów na granicy niemieckiej. W sobotę wieczorem na drodze federalnej 408, biegnącej z Haren (Ems) w Dolnej Saksonii w kierunku centralnego ośrodka dla uchodźców w holenderskim Ter Apel, osoby wyposażone w kamizelki odblaskowe i latarki zatrzymywały samochody, jak doniosły media, częściowo również za pomocą nagrań wideo z kontroli. (…)

Holenderska policja i gmina graniczna Westerwolde poinformowały, że zatrzymywanie samochodów jest zabronione dla ludności – może to robić wyłącznie policja.

W akcji w sobotę wieczorem uczestniczyło około dwunastu mężczyzn, którzy według własnych oświadczeń są niezadowoleni z faktu, że osoby ubiegające się o azyl bez przeszkód przekraczają granicę z Holandią. „Nic się nie dzieje. Więc po prostu sami to zrobimy” – zacytowała gazeta jednego z uczestników akcji:

[…]

Prawicowy populista Geert Wilders nazwał tę akcję „fantastyczną inicjatywą”. „Tak powinno się dziać na całej granicy” – powiedział. Jeśli premier nie wyśle natychmiast wojska do kontroli, „powinniśmy zrobić to sami”. Chętnie weźmie udział w kolejnej akcji kontrolnej mieszkańców na granicy.

Niewygodny raport firmy Pfizer, który potwierdza nawet 40% wzrost zachorowań na choroby serca wśród osób zaszczepionych

Od sześciu miesięcy MHRA i inne krajowe organy nadzorcze analizują raport firmy Pfizer dotyczący bezpieczeństwa szczepionki przeciwko COVID-19. Niepokojące jest to, że streszczenie, które właśnie znalazłem w Internecie, nie wygląda dobrze:

Grupa zaszczepionych osób ma co najmniej o 23-40% wyższe ryzyko wystąpienia niektórych chorób serca, a ryzyko to jest wyższe niż w poprzednim raporcie firmy Pfizer (tj. wzrasta wraz z upływem czasu od szczepienia).

Zdjęcie symboliczne

Raport, o którym mowa, to raport okresowy C4591021 „Interim Report 5” firmy Pfizer z dnia 12 marca 2024 r. Jest to badanie bezpieczeństwa po dopuszczeniu do obrotu (Post Authorisation Safety Study, PASS) szczepionki Covid firmy Pfizer.

Podsumowując, można powiedzieć, że krajowe organy regulacyjne rutynowo wymagają od producentów leków przeprowadzenia badań PASS jako warunku dopuszczenia większości nowych leków do obrotu. Organy nadzorcze udostępniają producentowi dane milionów pacjentów zarejestrowanych w krajowych systemach opieki zdrowotnej. Następnie producent przeprowadza analizę w celu ustalenia, czy lek zwiększył ryzyko wystąpienia określonych schorzeń.

Przepisy UE zakazują stosowania proszku do pieczenia w uprawie winorośli – winiarze muszą stosować drogi produkt przemysłowy

W walce z mączniakiem prawdziwym wielu winiarzy przez dziesięciolecia stosowało prosty środek: wodorowęglan sodu, znany jako proszek do pieczenia. Niedrogi, przyjazny dla środowiska i łatwy w użyciu – ten surowiec był uważany za sprawdzone rozwiązanie w uprawie winorośli.

UE niespodziewanie cofnęła zezwolenie na stosowanie tego domowego środka. Zamiast tego rolnicy mogą stosować wyłącznie produkt przemysłowy o identycznym składzie aktywnym – za cenę sześciokrotnie wyższą.

Kompleks organizacji pozarządowych – zabierają twoje pieniądze. Chcą złamać twoją wolę.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat miliardy euro z podatków trafiły do organizacji pozarządowych: rzekomych organizacji pozarządowych, które w rzeczywistości są uzależnione od państwa i propagują agendę rządu. W obszernym dokumencie śledczym NIUS pokazuje, jak kompleks NGO zwalcza wolność słowa, podsyca nielegalną masową migrację i narzuca krajowi zieloną deindustrializację. W centrum tego systemu znajduje się Ministerstwo Rodziny i jego program wsparcia „Demokratie leben” (Żyj demokracją).

Główna reporterka NIUS, Pauline Voss, podąża śladami kompleksu NGO i ujawnia: pieniądze podatników są wykorzystywane do promowania Partii Zielonych i domagania się zakazu działalności AfD. Ministerstwo Rodziny finansuje nawet jednego z głównych działaczy bojowej organizacji Antifa. NIUS rozmawia z babciami przeciwko prawicy i osobą z wewnątrz finansowanego z podatków przemysłu azylowego. Głos zabierają najważniejsi krytycy i znawcy kompleksu NGO: Björn Harms, zastępca redaktora naczelnego NIUS i autor książki „Der NGO-Komplex” (Kompleks NGO), prawnik mediów Joachim Steinhöfel oraz była minister rodziny Kristina Schröder (CDU).

„Jest to dochodzenie prowadzone wbrew oporowi, ponieważ organizacje pozarządowe wolą działać w ukryciu.”

„Pieniądze z zasiłków trafiają do kieszeni przywódców klanów”: SPD nagle bije na alarm w sprawie oszustw socjalnych

Karin Welge (SPD), burmistrz Gelsenkirchen, ubolewa nad systematycznymi oszustwami socjalnymi popełnianymi przez klany. „To, co obecnie ma miejsce, nazywa się wprawdzie swobodą przepływu pracowników, ale w rzeczywistości jest to imigracja do systemów socjalnych” – twierdzi Welge.

Wiele osób z Rumunii i Bułgarii pobiera w Niemczech świadczenia socjalne, ale w wielu przypadkach pieniądze te nie są wykorzystywane przez samych beneficjentów. Za „osobami stojącymi za tym” często kryją się organizacje przestępcze, które wykorzystują beneficjentów świadczeń i odbierają im wsparcie finansowe – poprzez przymus, groźby lub oszustwa.

Była przewodnicząca Bundestagu, a obecnie minister pracy Bärbel Bas jest najwyraźniej świadoma tego problemu. W wywiadzie dla magazynu Stern wyjaśniła, że dochodzi do zorganizowanego nadużywania zasiłków socjalnych: ludzie z innych krajów UE są celowo przyciągani do Niemiec, a za tym stoją „struktury mafijne”, które należy pilnie zlikwidować.

