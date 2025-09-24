Nowa szczepionka 6-w-1 dla niemowląt i małych dzieci – co właściwie zawiera?

Istnieje niewątpliwy związek między szczepieniami a nagłą śmiercią łóżeczkową – związek, który tysiące rodziców chciałoby znać przed zaszczepieniem swoich niemowląt.

Badania sześciu oddzielnych studiów dotyczących występowania SIDS po szczepieniu wykazały, że 78% przypadków SIDS miało miejsce w ciągu pierwszego tygodnia po szczepieniu – jak niedawno opublikowano za pośrednictwem obrony zdrowia dzieci.

Nowa szczepionka 6-w-1 dla niemowląt od 6 tygodni wydaje się niebezpieczna

Lekarze alarmują w związku z relatywnie nową szczepionką nazwaną Vaxelis. Ta szczepionka 6-w-1 jest przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci w wieku od 6 tygodni do 4 lat. Przejrzeliśmy ulotkę, którą lekarz pokazuje na wideo, i to, co znaleźliśmy, jest bardziej niż niepokojące.

🔸 Sześć różnych szczepionek jest łączonych w jednej strzykawce: błonica, tężec, krztusiec, poliomyelitis, Haemophilus influenzae typ B (Hib) i wirusowe zapalenie wątroby typu B. To ogromny wysiłek dla delikatnego układu odpornościowego naszych najmłodszych dzieci.

🔸 Ulotka sama zauważa, że w przypadku ciężkiej reakcji alergicznej adrenalina i inne urządzenia ratunkowe muszą być natychmiast dostępne. To powinno być sygnałem alarmowym, zwłaszcza gdy zauważamy, że ta szczepionka jest już podawana dzieciom w wieku 6 tygodni!

🔸 Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że lekarz cytuje z ulotki, że badanie Instytutu Medycyny (IOM) wykazało *przyczynowy* związek między toksoidem tężca (składnik szczepionki) a dwiema ciężkimi chorobami neurologicznymi: nerwobólem ramiennym i zespołem Guillaina-Barré (GBS). GBS to forma paraliżu, która może przypominać poliomyelitis. Tutaj stosuje się wyraźnie termin „przyczynowa korelacja” – nie tylko korelacja! 😨

🔸 Stwierdzono również, że u niektórych dzieci po szczepieniu występuje apnoe (wstrzymanie oddechu).

„Wyobraź sobie, że twoje dziecko po prostu przestaje oddychać!”

🔸 Co z testem bezpieczeństwa? Według lekarza w wideo nie ma ani jednego randomizowanego, kontrolowanego badania, które porównuje Vaxelis z faktycznym, nieczynnym placebo (np. z roztworem fizjologicznym). Badania porównywały Vaxelis tylko z *innymi* szczepionkami. To nie jest właściwy sposób na ocenę prawdziwego bezpieczeństwa szczepionki!

🔸 Lista składników brzmi jak zestaw chemiczny: 319 mikrogramów aluminium jako adiuwantu (do sztucznej stymulacji układu odpornościowego), formaldehyd (znany kancerogen), albumina surowicy bydlęcej (białko zwierzęce) oraz pozostałości antybiotyków, takich jak neomycyna, streptomycyna i polimiksyna B. Czy naprawdę chcesz, aby twoje dziecko zostało zaszczepione?

🔸 Absolutnym sygnałem alarmowym jest jednak ten fragment ulotki, który lekarz przeczyta:

„Vaxelis nie był testowany pod kątem potencjału kancerogennego lub mutagennego ani na wpływ na płodność.”

Prościej mówiąc, nikt nie wie, czy ta szczepionka może powodować raka, uszkadzać genom lub wywoływać bezpłodność. A nasze niewinne i bezbronne dzieci mają być zachęcane do przyjęcia tej szczepionki!

▪️ Oficjalna ulotka szczepionki Vaxelis Impfstoff

Źródło: Ärzte stehen auf

