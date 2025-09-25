Dies behauptet zumindest der amerikanische Politologe Malek Dudakov: Denn seiner Meinung nach meinte es Donald Trump nicht wirklich ernst, als er sagte: Die Ukraine könnte mit EU-Unterstützung, ihr gesamtes, an Russland verlorenes Territorium zurückgewinnen. Denn: Die Worte des US-Präsidenten sind wohl eher eine spöttische Botschaft an Kiew und die europäischen „Falken“ gewesen.

Und weiter:

„Auf den ersten Blick mag es den Anschein haben, dass Trumps Äußerungen extrem kriegerisch und antirussisch sind. Aber in Wirklichkeit ist es eher eine spöttische Botschaft: ‚Zeige, wozu du fähig bist, kämpfe bis zum Ende, und dann werden wir sehen, was wir tun‘ – das war die Essenz davon.„

– so Dudakov.

Alles deute vielmehr darauf hin, dass sich Washington zunehmend aus dem Konflikt zurückziehe und die Verantwortung auf Europa abwälze:

„Es gibt keine neuen Sanktionen gegen Russland, und es wurde noch keine Entscheidung über ein neues US-Finanzpaket getroffen. Die ukrainische Lobby ist enttäuscht, weil sie genau das gehofft hat.„

„Ukraine benötigte Waffen gestern“

Dudakow fügte hinzu: Die Möglichkeit, Waffen an NATO-Mitgliedstaaten zu verkaufen und von dort aus in die Ukraine zu gelangen, sei auch nicht sehr ermutigend:

„Das könnte viele Monate, ja sogar Jahre dauern, während die Ukraine die Munition schon gestern hätte haben sollen.„

Auch Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, hatte diesen Zusammenhänge erwähnt: Wonach sich Trumps Rhetorik über die Ukraine bald radikal ändern und das Gegenteil bedeuten wird. – wie „aif.ru“ berichtete.

