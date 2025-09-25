Dies behauptet zumindest der amerikanische Politologe Malek Dudakov: Denn seiner Meinung nach meinte es Donald Trump nicht wirklich ernst, als er sagte: Die Ukraine könnte mit EU-Unterstützung, ihr gesamtes, an Russland verlorenes Territorium zurückgewinnen. Denn: Die Worte des US-Präsidenten sind wohl eher eine spöttische Botschaft an Kiew und die europäischen „Falken“ gewesen.
Und weiter:
„Auf den ersten Blick mag es den Anschein haben, dass Trumps Äußerungen extrem kriegerisch und antirussisch sind. Aber in Wirklichkeit ist es eher eine spöttische Botschaft: ‚Zeige, wozu du fähig bist, kämpfe bis zum Ende, und dann werden wir sehen, was wir tun‘ – das war die Essenz davon.„
– so Dudakov.
Alles deute vielmehr darauf hin, dass sich Washington zunehmend aus dem Konflikt zurückziehe und die Verantwortung auf Europa abwälze:
„Es gibt keine neuen Sanktionen gegen Russland, und es wurde noch keine Entscheidung über ein neues US-Finanzpaket getroffen. Die ukrainische Lobby ist enttäuscht, weil sie genau das gehofft hat.„
„Ukraine benötigte Waffen gestern“
Dudakow fügte hinzu: Die Möglichkeit, Waffen an NATO-Mitgliedstaaten zu verkaufen und von dort aus in die Ukraine zu gelangen, sei auch nicht sehr ermutigend:
„Das könnte viele Monate, ja sogar Jahre dauern, während die Ukraine die Munition schon gestern hätte haben sollen.„
Auch Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, hatte diesen Zusammenhänge erwähnt: Wonach sich Trumps Rhetorik über die Ukraine bald radikal ändern und das Gegenteil bedeuten wird. – wie „aif.ru“ berichtete.
Ich find den Artikel sehr interessant und die Analysen der politischen Entwicklungen sind tiefgründig. Besonders die Einblicke in die ukrainische Situation und die geopolitischen Spannungen sind aufschlussreich. Die Buchempfehlungen sind ebenfalls spannend und bieten eine interessante Perspektive. Allerdings wäre es gut, wenn man noch mehr aktuelle Nachrichten aus Mittelosteuropa berichten würde, da diese Region oft unterschätzt wird. Die Lesbarkeit der Seite ist gut, aber die Werbeblöcke könnten etwas weniger überzeugend sein.
Kiews Botschafter – Neo-Nazis sind Teil unserer Armee (Artrikel vom 20. Februar 2015)
http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2015/02/kiews-botschafter-neo-nazis-sind-teil.html
Während der Talkshow von Günther Jauch am vergangenen Sonntagabend hat Andrij Melnyk, der ukrainische Botschafter in Berlin, eine schockierende Aussage gemacht.
Auf die Frage von Jauch: „Herr Botschafter, wissen Sie immer, welche seltsame Leute auf Ihrer Seite kämpfen … da gibt es rechtsradikale Verbände mit SS-Runen … und mit Hakenkreuzfahnen …“, gab Melnyk zu, die Neo-Nazis der Asow und des Rechten Sektors sind Teil der ukrainischen Streitkräfte und werden vom Regime in Kiew koordiniert und kontrolliert.
FAZIT: DEUTSCHLAND & EU-POLITIKER UNTERSTÜTZEN NAZIS UND SIND DESHALB AUCH NAZIS !!
NATO-Generalsekretär: MiG-31 am estnischen Himmel stellten keine unmittelbare Bedrohung dar
https://de.topwar.ru/271387-gensek-nato-mig-31-v-nebe-jestonii-ne-predstavljali-neposredstvennoj-ugrozy.html
Die MiG-31-Kampfflugzeuge der russischen Luftstreitkräfte über Estland stellten trotz angeblicher Eindringlinge in den Luftraum des baltischen Staates keine unmittelbare Bedrohung dar. Auch die NATO-Militärs empfanden sie nicht als Bedrohung.
Diese Erklärung gab NATO-Generalsekretär Mark Rutte während einer Pressekonferenz ab.
Ihm zufolge hätten NATO-Flugzeuge die russischen Kampfjets umgehend entdeckt, abgefangen und eskortiert und so eine Eskalation verhindert, , da keine unmittelbare Bedrohung erkannt wurde. – erklärte der Chef der Allianz.
Das sehe ich komplett anders. Dem Trump sind Menschenleben egal. Das haben US-Amerikaner einfach im Blut. Denn ihre gesamte Kultur wurde nur durch Blutvergießen und endlose Kriege aufgebaut.
Trump geht es hierbei nur Business um die US-Rüstungsindustrie noch weiter anzukurbeln. Denn für die USA bedeutet Krieg = Geschäft.Sie wollen mit ihren Waffenverkäufen in Kriegsgebiete noch mehr Milliarden an US $ scheffeln. Und außerdem soll die EU nach dem Willen Trumps noch viel mehr Geld für US-Waffen-Importe ausgeben. Damit man das den EU-Wählern plausibel verkaufen kann, müsse eine brutale russische Bedrohung für die gesamte EU-NATO konstruiert (z.B. durch Fake Drpohnenattacken auf die EU) werden. Genauso wird es auch in den USA seit G.W. Bush gemacht. In den USA nennt man es seit dem US-Präsdienten G.W. Bush die Angstindustrie.Es wird eine Bedrohungslage künstlich selbst konstruiert/geschaffen und durch die Hilfe von eigenen Undercover-Agenten gefördert, um danach einen Vorwand geliefert zu bekommen noch viel mehr Geld für die US-Sicherheitsarchitektur im Inland ausgeben zu könnne, um die USA vor äußeren und inneren Gefahren besser schützen zu können.
Trump macht es nicht anders. Ich erinnere nur daran, dass die USA schon seit Jahrzehnten mit den internationalen islamischen Terroristen sehr gut zusammenarbeiten, anstatt sie zu bekämpfen. Der War on Terror war ein riesengroßer Schwindel. Siehe auch Syrien aktuell. Wo extrem brutale Terroristen an die Macht gekommen sind, aber die US-Regierung darin überhaupt gar kein Problem sieht und mit denen sogar sehr gut zusammnabereitet.
https://uncutnews.ch/wie-die-usa-und-israel-mit-dem-neuen-praesidenten-syriens-zusammenarbeiteten-um-die-drusen-zu-massakrieren/
Die Ukraine hat die Munition bereits verkauft, bevor sie sie überhaupt erhalten hat.