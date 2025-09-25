web analytics

Eine Kriegserklärung an die Demokratie

VonRedaktion

Sep. 25, 2025 #Charlie Kirk, #Podcast, #Werner Reichel

Werner Reichel analysiert wie immer messerscharf die Beweggründe der Linken die immer sichtbarer, wenn es um den Umgang mit politisch Andersdenkenden geht.

In seinem aktuellen Podcast berichtet Reichel nicht nur über die Reaktionen von Linken zur Ermordung des konservativen Aktivisten Charlie Kirk, sondern erklärt auch warum die vereinigte Linke derart unkontrolliert und aggressiv vor dem Hintergrund des Windes, der ihnen in zunehmenden Maßen entgegenweht.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

Von Redaktion

