Eine Kriegserklärung an die Demokratie

Werner Reichel analysiert wie immer messerscharf die Beweggründe der Linken die immer sichtbarer, wenn es um den Umgang mit politisch Andersdenkenden geht.

In seinem aktuellen Podcast berichtet Reichel nicht nur über die Reaktionen von Linken zur Ermordung des konservativen Aktivisten Charlie Kirk, sondern erklärt auch warum die vereinigte Linke derart unkontrolliert und aggressiv vor dem Hintergrund des Windes, der ihnen in zunehmenden Maßen entgegenweht.

