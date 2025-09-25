+ Trump attackiert Österreich: „Länder gehen zur Hölle!“ + Asyl als Pauschalreise? Vom Schlepper-Luxus bis zum Einbürgerungsservice + zwei Monate bis zur Beerdigung: In Berlin werden Leichen tiefgekühlt + Organspende-Skandal erschüttert USA

„Invasion“ von Einwanderern – Trump attackiert Österreich: „Länder gehen zur Hölle!“

Donald Trump attackiert bei der UN-Vollversammlung scharf die Vereinten Nationen und wirft ihnen Versagen bei zentralen Aufgaben vor.

Bei US-Präsident Donald Trumps Rede vor den Vereinten Nationen Auftritt vor der UN-Vollversammlung in New York, ist vielen Staats- und Regierungschefs das Lachen vergangen.

„Invasion“ und „weltweit größter Betrug aller Zeiten“

Besonders als Friedensstifter, bei der Begrenzung der Migration und in der Klimadebatte sieht Trump die UNO als gescheitert. Er behauptete erneut, seit seiner Vereidigung im Jänner sieben Kriege beendet zu haben. „Leider haben die Vereinten Nationen in all diesen Fällen nicht einmal versucht zu helfen“, beklagte er. Die UNO könne nur „leere Worte, und leere Worte beenden keinen Krieg“. Den Klimaschutz nannte er den „weltweit größten Betrug aller Zeiten“. Außerdem warf er den Vereinten Nationen vor, eine „Invasion“ von Einwanderern zu finanzieren.

„Eure Länder gehen zur Hölle!“ Trump hat europäischen Ländern wie Großbritannien vorgeworfen, sie würden wegen ihrer Einwanderungspolitik in Kriminalität versinken.

„Es ist an der Zeit, das gescheiterte Experiment der offenen Grenzen zu beenden“, forderte Trump. „Eure Länder gehen zur Hölle!“

Dies war auch gegen Österreich gerichtet, dem der US-Präsident vorwarf, dass bereits 53 Prozent illegale Migranten in den Gefägnissen säßen.Weiterlesen auf heute.at

Aufgedeckt: Deutsche Politiker und GEZ-Sender finanzierten Antifa-Anschläge

Eine großangelegte Cyber-Attacke hatte etliche Websites der Antifa in Deutschland zum Ziel: unbekannte Hacker infiltrierten die Netzwerke der linksradikalen Truppe, die in den USA, Ungarn und anderen Ländern gerade als Terrororganisation eingestuft wurde – und der Zugang zu den sensiblen Daten brachte heikle bis unglaubliche Daten als Licht.

Mitgliederlisten, Zahlungseingänge und umfangreicher E-Mail-Verkehr, die die Lecks aufdeckten, zeigen das erschreckende Ausmaß der Verbandelung und Komplizenschaft der linksextremen terroraffinen Szene und etablierten Institutionen – von Politik bis Staatsmedien, von “Zivilgesellschaft” bis Privatunternehmen.

Laut Darknet-Quellen und ersten Veröffentlichungen auf US-Servern sollen die Daten nun öffentlich gemacht werden, um Manipulationen zu verhindern. Besonders brisant sind die offengelegten E-Mails, die auf hohe Spenden von Politikern und Medien hindeuten. So soll SPD-Chefin Saskia Esken einen erheblichen Betrag an die Antifa überwiesen haben. Noch perverser: Der öffentlich-rechtliche Sender RBB taucht als Spender auf, ebenso wie eine Drogeriekette mit 100.000 Euro. Via kenjebsen

Anwälte für Aufklärung fordern Strafverfahren gegen Jens Spahn im Maskenskandal

Die Anwälte für Aufklärung fordern die schnellstmögliche Einleitung eines Strafverfahrens gegen den CDU-Fraktionsvorsitzenden und früheren Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und darüber hinaus die Aufhebung seiner Immunität als Abgeordneter.

Es besteht spätestens seit dem entschwärzten Sudhof-Bericht und dem Bericht des Bundesrechnungshofs zur Maskenaffäre der dringende Tatverdacht der vorsätzlichen Veruntreuung von Steuer- und Haushaltsmitteln in Millionenhöhe. Via AfA

Asyl als Pauschalreise? Vom Schlepper-Luxus bis zum Einbürgerungsservice

Die illegale Migration nach Europa funktioniert wie ein gut organisierter Reiseveranstalter, bei dem professionelle Schlepper auf Social Media mit All-inclusive-Paketen werben, die Hotelaufenthalte, Taschengeld aus dem Sozialsystem und sogar Jobs versprechen.

Sobald der Migrant europäischen Boden betritt, übernehmen NGOs und Firmen wie Migrando die Einbürgerung, was das Ganze zu einer Pauschalreise mit Garantie gegen Misserfolg macht. Unsere Regierungen haben die Staatsgrenzen aufgegeben, das Staatsvolk wird ausgetauscht und die Staatsgewalt dient nur noch dazu, Steuern einzutreiben, um diese Invasion zu finanzieren.

Professionelle Menschenschmuggler haben ihr Geschäft zu einem lukrativen Dienstleistungssektor ausgebaut, indem sie offen auf Plattformen wie TikTok, Snapchat, WhatsApp und Signal werben und ihre Angebote an Urlaubsreisen orientieren. Ein typisches Beispiel aus Albanien zeigt, wie Schmuggler All-inclusive-Deals für 2.500 Pfund anbieten, die die Überfahrt, Unterkunft in Hotels und sogar eine Arbeitsstelle umfassen, wobei die Zahlung erst bei Ankunft in Großbritannien fällig wird. Ähnliche Routen vom Iran über die Türkei nach Europa kosten rund 10.000 US-Dollar und werden mit Videos beworben, in denen Migranten fröhlich winken, bevor sie starten, während Schmuggler für Wege vom Irak nach Deutschland Gruppenchats nutzen, um die Reise live zu dokumentieren und potenzielle Kunden mit Erfolgsgeschichten zu locken. Weiterlesen auf report24.news

Nach Trumps Enthüllungen über Autismus durch Impfung – Kontroversen in USA

Präsident Trump hat gerade bei einer Pressekonferenz zum Thema Autismus, die eigentlich Paracetamol gewidmet sein sollte, das jahrzehntelange Schweigen zum Thema Impfstoffe gebrochen.

Zum ersten Mal seit Menschengedenken hat ein US-Präsident offen den Impfplan für Kinder in Frage gestellt – er brachte ihn mit Autismus in Verbindung und verwies auf die Amish-Gemeinden, die nicht impfen und praktisch keine Fälle dieser Erkrankung kennen. Trump kritisierte scharf die Praxis, Babys bei einem einzigen Arztbesuch mehrere Impfungen zu verabreichen, und bezeichnete dies als „Schande“. Er drängte darauf, die Impfdosen für Kinder zu verteilen, die MMR-Impfung in einzelne Impfstoffe aufzuteilen und die Hepatitis-B-Impfung bis zum Jugendalter zu verschieben. Er drängte auch darauf, Aluminium und Quecksilber zu entfernen. Weiterlesen auf tkp.at

Bis zu zwei Monate: In Berlin werden Leichen tiefgekühlt, weil es bis zur Beerdigung so lange dauert

Bis zu zwei Monate müssen nach Angaben der Innung Angehörige in Berlin auf eine Bestattung warten. Gründe seien fehlende Genehmigungen, schwer erreichbare Friedhofsverwaltungen und Personalmangel.

In Berlin verzögern sich Beerdigungen zunehmend. Angehörige müssen teils mehrere Wochen, im Extremfall bis zu zwei Monate auf einen Termin warten. Das sagte Fabian Lenzen, Vorsitzender der Bestatterinnung Berlin-Brandenburg, dem RBB.

Als Ursache verwies er zunächst auf die in Berlin vorgeschriebene Bestattungsgenehmigung, die zusätzlich zur Sterbeurkunde ausgestellt werde. „Natürlich kann aber auch die Beantragung der Bestattungsgenehmigung in Ausnahmefällen länger dauern, was zu Wartezeiten führen kann“, so Lenzen. Probleme gebe es auch bei den Friedhofsverwaltungen. Diese seien für Bestatter teilweise schwer erreichbar. In Steglitz-Zehlendorf habe ein Online-Kalender die Terminvergabe inzwischen vereinfacht. Weiterlesen auf apollo-news.net

Organspende-Skandal erschüttert USA

Unsere Medien verschweigen aktuell einen riesigen Organspende-Skandal in den USA. Dort zeigt die Untersuchung in nur einer einzigen Region, dass mindestens 28 Personen bei der Organentnahme nicht tot waren.

Manche wachten während dieser sogar wieder auf. Da Organe weltweit nach den gleichen dubiosen Standards entnommen werden, dürfte es viele solcher Fälle auch in Deutschland geben.

Im Frühling 2024 öffneten Chirurgen in Alabama den Brustkorb einer 42-Jährigen, die für tot erklärt worden war. Die Ärzte wollten der Verstorbenen Organe für die Organspende entnehmen. Doch als sie das Brustbein zersägt hatten, sahen sie: Ihr Herz schlug und pumpte Blut durch den Körper. Nun fiel ihnen auch auf, dass sie zu atmen schien. Die Chirurgen stoppten und verliessen den Raum. Ein anderer Arzt nähte den Brustkorb zu.

Möglicherweise erhielt die Patientin noch Narkosemittel. Zwölf Minuten später wurde sie zum zweiten Mal für tot erklärt. Der Mutter wurde lediglich mitgeteilt, dass die Organe ihrer Tochter nicht verwendet worden seien. Welcher Horror sich im Operationssaal zugetragen hatte, erfuhr die Mutter erst über ein Jahr später im Zuge der Recherche der «New York Times» (NYT).

In Miami begann ein Mann zu weinen und auf den Beatmungsschlauch zu beissen, als er für die Organentnahme vorbereitet wurde. Ärzte gaben ihm starke Schlafmittel, stellten die lebenserhaltenden Maschinen ab, warteten, bis er tot war und entnahmen seine Organe für die Transplantation. (…)

In New Mexico wurde eine Patientin tagelang auf die geplante Organentnahme vorbereitet, obwohl die Angehörigen bemerkt hatten, dass sie wieder zu sich zu kommen schien. Das geschah dann auch. Die Organentnahme wurde abgeblasen. Eine Pflegekraft sagte der «New York Times», der Organbeschaffungs-Organisation dort gehe es nur darum, Spenderorgane zu bekommen. «Sie sind so aggressiv. Es ist widerlich.» Weiterlesen auf anonymousnews.org

