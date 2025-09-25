Siegmund wird zur Hoffnung gegen Brandmauer und Zwangsgebühren

JULIAN REICHELT |Weil die CDU den Ausbruch aus der Brandmauer bisher nicht wagt, setzen die Ersten in der Partei ausgerechnet auf einen AfDler, der ihnen zu Hilfe eilen soll.

Die Rede ist von Ulrich Siegmund. Wenn der AfD-Kandidat für die Landtagswahl 2026 in Sachsen-Anhalt am 6. September nächsten Jahres die absolute Mehrheit erringen sollen, wird auch auf Bundesebene die Brandmauer fallen, so die Hoffnung in Teilen der Union.

Es wäre das Ende der gebrochenen Versprechen, der Wählerverleumdung und der Missachtung des Willens des Volkes. Warum ausgerechnet Ulrich Siegmund zur neuen Hoffnungsfigur rechts der Mitte werden konnte und was alles möglich wäre, sollten seine Vorhaben in die Tat umgesetzt werden und die CDU folgen würde, erfahren Sie in dieser Folge „Achtung, Reichelt!“.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.