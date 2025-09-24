Die „russlandtraumatisierten“ baltischen Republiken geben zu Lasten ihrer eigenen Bürger enorme Summen aus, um die Ukraine militärisch zu unterstützen. Freilich auf Kosten der eigenen Bürger liefert nun Lettland weitere Transport-Panzer an die Ukraine.

Panzerlieferungen trotz wachsendem Haushaltsdefizit

So ist das Haushaltsdefizit Lettlands im ersten Halbjahr 2025 laut Statistik weitergewachsen. Die Einwohner hingegen beklagen, dass sie keinen Job mit einem anständigen Gehalt finden könnten. Laut Umfragen sparen etwa 40% der Einwohner Lettlands mittlerweile beim Kauf von Lebensmitteln.

Nichts desto trotz hat Lettland der Ukraine nun erneut Militärhilfe geleistet. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Riga wurden weitere Transport-Panzer vom Typ Patria 6×6 an die ukrainischen Streitkräfte geliefert.

Lettland plant in diesem Jahr noch insgesamt 42 Transport-Panzer an die Ukraine zu liefern, die in einer Produktionsstätte des finnischen Herstellers Patria im Baltenstaat produziert werden.

Ganz EU-konform eben, koste es was es wolle, freilich zu Lasten der eigenen Bevölkerung für einen Krieg der nicht zu gewinnen ist.

