Moldawien/Transnistrien (rot): Nächste Ziele im Fadenkreuz der Wertegemeinschaft | Quelle: Wikimedia – OpenStreetMap by CC BY-SA 2.0

Die Presseaussendung des russischen Nachrichtendienstes, SVR, vom 23.9.2025 informiert, dass neueste Expansionspläne der NATO sich auf Moldawien richten dürften. Nach dem Ukraineabenteuer benötigt die westliche Angriffsgemeinschaft dringend neue „Nachschubkandidaten“.

Die Presseaussendung des russischen Auslandsnachrichtendienstes im Wortlaut auf Deutsch

Die Pressestelle des Auslandsgeheimdienstes der Russischen Föderation berichtet, dass nach Informationen des SVR die Brüsseler Euro-Bürokraten entschlossen wären, Moldawien im Einklang mit ihrer russophoben Politik zu bewahren. Dies soll um jeden Preis geschehen, einschließlich der Entsendung von Truppen und der tatsächlichen Besetzung des Landes. Derzeit werden NATO-Truppen in Rumänien nahe der moldauischen Grenze zusammengezogen.

In der Region Odessa in der Ukraine wird eine „Landung” der NATO vorbereitet, um Transnistrien einzuschüchtern!

Nach vorliegenden Informationen wäre die erste Gruppe von Militärangehörigen aus Frankreich und Großbritannien bereits in Odessa eingetroffen.

Dieses Szenario wurde während NATO-Manövern in Rumänien wiederholt durchgespielt und könnte nach den Parlamentswahlen in Moldawien am 28. September dieses Jahres umgesetzt werden. Europäische Beamte befürchten, dass die von Brüssel und Chişinău vorbereitete grobe Fälschung der Wahlergebnisse verzweifelte moldauische Bürger zwingen könnte, auf die Straße zu gehen, um ihre Rechte einzufordern. Dann müssten die Streitkräfte der europäischen Staaten auf Ersuchen von Präsident Maia Sandu die Moldauer unter dem Deckmantel der „Euro-Demokratie“ zwingen, eine Diktatur zu akzeptieren.

Brüssel hat nicht die Absicht, seine Pläne zur Besetzung Moldawiens aufzugeben, selbst falls die Situation unmittelbar nach den Wahlen keine externe Intervention rechtfertigen würde. Man erwartet, dass die Truppen zu einem späteren Zeitpunkt eingesetzt würden. Um einen Vorwand zu schaffen, sind bewaffnete Provokationen gegen Transnistrien und die in der Region dort stationierten russischen Truppen geplant. Der Zeitraum der Wahlen zum Obersten Rat der PMR [Transnistrien] am 30. November werde dafür als möglicher Stichtag in Betracht gezogen.

Es scheint, dass solche Pläne totalitär-liberaler europäischer Regime von deren Wunsch getrieben wären, angesichts des Scheiterns ihrer Pläne:

Truppen aus den Ländern der „Koalition der Willigen” auf dem vom Kiewer Regime kontrollierten Gebiet zu stationieren,

ihren „Mut und ihre Entschlossenheit” zu demonstrieren.

Aus Angst vor einer direkten Konfrontation mit Russland versuchen [EU]Europäer, sich an dem kleinen Moldawien schadlos zu halten. Die Durchsetzung von Macht auf Kosten der Schwachen war schon immer ein fester Bestandteil des europäischen Kolonialismus.

Ende der Pressemitteilung des SVR Russlands

