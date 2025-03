Die „Brandmauer“ entmachtet die Bürger!

JULIAN REICHELT | Wer in einer Gesellschaft darüber richten will, was die Wahrheit ist, ist der Diktatur geistig näher als der Demokratie. Und die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD geben ein erschreckendes Bild dazu ab: Während die Union eigentlich eine historische Chance hätte, die Politikwende einzuleiten, verhandelt sie lieber über ein „Lügenverbot“ – und opfert dabei die Interessen der Wähler.

Richtig: Desinformation soll bald unter Strafe stehen. Jedes einzelne Zugeständnis an die SPD macht die CDU nicht aus Notwendigkeit, sondern freiwillig und aus Feigheit, weil sie die „Brandmauer“ über das Wohl des Landes stellt. Die Union ist Opfer linker Gewalt und Einschüchterung geworden. Nun paktiert sie lieber mit der SPD, als ihre eigenen Versprechen umzusetzen. Alles unter dem Motto des „Ringens um Deutschland“ – eine Volkshypnose. Deutschland steht am Scheideweg: Während die Bürger Lösungen fordern, spielt die Politik ein gefährliches Spiel mit der Zukunft unseres Landes.

Aus strategischer und intellektueller Unfähigkeit, sich mit zehn Millionen AfD-Wählern auseinanderzusetzen – Menschen, die fast allesamt früher CDU gewählt haben –, zerstört die CDU das Vertrauen in die Demokratie. Eingeschüchtert und kleinmütig, als Geisel linker Ideen, preist die CDU die Antifa-Partei von Lars Klingbeil nun als „Mitte der Gesellschaft“. Bei „Achtung, Reichelt!“ sprechen wir über die große Normalisierung der politischen Gewalt. Mit Gewalt zwingt eine Minderheit der Mehrheit ihren Willen auf.

________________________________________________________________________________________________

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar . Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.