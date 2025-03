Irre Verschwörungstheorie zum Islamisten-Terror in Deutschland: Jetzt soll Putin schuld sein…

Es vergeht kaum eine Woche, ohne dass sich die negativen Folgewirkungen der Massen-Migration in Form importierter Kriminalität zeigen. Messeranschläge & Co. sind inzwischen in Deutschland regelmäßig an der Tagesordnung.

Wohl weil man nicht einsehen will, dass die katastrophale Politik der Altparteien dafür verantwortlich ist, untersuchen Behörden nun ganz offiziell, ob nicht irgendwie der Kreml dahinter stecken könnte…

Geheimdienst: Putin hinter Islamisten-Terror

Ein allmächtiger Fürst der Fisternis scheint in Russland an der Macht zu sein. Obwohl seiner Armee angeblich alle zwei Wochen die Munition ausgeht, steht Putlers ruchlose Soldateska gefühlt vor den Toren von Berlin und Wien, weshalb die EU-Staaten nun unbedingt um 800 Mrd. Euro aufrüsten müssen. Und zwischendurch, wenn Putin nicht damit beschäftigt ist, mit ukrainischen Tauchern und NATO-Booten die eigene Pipeline zu sprengen,

So oder so ähnlich geht die Erzählung, die aktuell der „Münchner Merkur“ unter Berufung auf den britischen „Daily Telegraph“ sowie deutsche Behörden unironisch bringt. Dabei werden die Anschläge in Mannheim, Solingen, Magdeburg, Aschaffenburg und München – bei den Migranten und (teils abgelehnte) Asylanten als Täter identifiziert wurden – beispielhaft genannt. Nun untersuchen deutsche Geheimdienste offenbar allen Ernstes, ob nicht Russland hinter der Häufung der Attacken stecken könnte. Immerhin hätten die Taten ja das öffentliche Sicherheitsempfinden gestört und kritische Sichtweisen über die heilige Willkommenskultur befördert.

Gute AfD-Ergebnisse als angebliches Ziel

Man beruft sich auf „Informationen aus deutschen Sicherheitskreisen“, wonach Russland „psychisch kranke oder radikalisierte Asylwerber gezielt rekrutiert habe, um die Anschläge vor der Bundestagswahl am 23. Februar verüben.“ Demnach sei die „mutmaßliche Absicht“; dass Moskau „das politische Klima in Deutschland destabilisieren“ und die AfD stärken wolle. Sprich: Die Altparteien öffnen die Grenzen, lassen ungeprüft Millionen aus islamisch geprägten Krisengebieten herein und wenn nicht nur Ärzte & Raketen-Wissenschaftler, sondern auch kriminelle Islamisten darunter sind, sind Russland & die Opposition schuld. Aber Verschwörungstheorien haben immer die anderen…

Der britische „Daily Telegraph“ zitierte zur Beförderung dieses Narrativs folgende Aussage eines deutschen Sicherheitsbeamten: „Die Russen arbeiten mit Strohmann-Agenten, kleinen Kriminellen auf der Straße, um es schwieriger zu machen, den wahren Drahtzieher zu identifizieren.“ Schon in der Vergangenheit sei zudem kolportiert worden, dass russische Agenten den Taliban in Afghanistan angeblich Geld für Anschläge in Europa angeboten hätte. Stellt sich nur die Frage, ob diese Achse des Bösen am Ende auch noch schuld an den Flügen ist, mit denen die scheidende grüne Außenministerin Annalena Baerbock regelmäßig Afghanen einfliegen lässt…

Sprungbrett für Wahl-Annullierungen?

Gegen Ende des Artikels klingt dann zwischen den Zeilen durch, aus welchen Gründen solche Narrative vermutlich verbreitet werden: „Ein möglicher Nachweis für russische Manipulation würde nicht nur die Aktivitäten des Kremls in Deutschland belegen, sondern auch Moskaus zunehmend aggressive Versuche, in Wahlen und politische Prozesse auf dem gesamten Kontinent einzugreifen.“

Zur Erinnerung: Aufgrund angeblicher „Geheimdienst-Infos“ wurde unter mutmaßlichem Druck aus Brüssel in Rumänien die 1. Runde der Präsidentenwahl annulliert und der in Umfragen haushoch führende, patriotische Kandidat von der Wiederholungswahl ausgeschlossen. Belege für die angebliche russische Manipulation blieb man schuldig. Und der früher EU-Oberzensor Thierry Breton stellte kurz darauf in den Raum, bei falschen Wahlergebnissen auch in Deutschland die Wahlen annullieren lassen zu wollen.

