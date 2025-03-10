Linke aus Hannover: Alice Weidel mit Fadenkreuz: „Hier zielen“

Die Linke in Hannover verteilte einen Aufkleber mit einer Zielscheibe über einem Foto der AfD-Ko-Vorsitzenden Alice Weidel. Gegen den Aufkleber mit der Aufschrift „Hier zielen“ wird mittlerweile durch die deutsche Polizei ermittelt.

Thorsten Weiß, Vizevorsitzender der AfD-Bundestagsfraktion in Berlin dazu:

„Dieser Aufkleber wird von der Jugendorganisation der Linkspartei in Hannover verteilt. Das ist nicht nur ein Aufruf zur Gewalt, sondern eine Aufstachelung zu Anschlägen im Geiste der linksterroristischen Antifa. Die radikale Linke sollte endlich die Rollläden herunterziehen. Wir werden Strafanzeige erstatten!“

Das Niedersächsische Landeskriminalamte teilte via „X“ mit, es sei ein offenes Ermittlungsverfahren eingeleitet worden:

„Danke für den Tipp! Wir haben es an die zuständige Abteilung weitergeleitet.“

Bemerkenswert: Der erste Beitrag hierzu, via von „Remix News„, die die News dazu veröffentlicht veröffentlicht, wurde zunächst auf „X“ zensiert, vermutlich auf Verlangen deutscher oder europäischer Behörden.

Die Hassbotschaft wurde quer durch das politische Spektrum, auch vom Jugendflügel der CDU, verurteilt. Die Bundespartei Linkspartei hat sich zu dem Bild bisher nicht geäußert.

