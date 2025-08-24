Hamburg: Eine Mrd. Euro (!) für Afghanen + Berlin: € 300 Mio. für ein einziges Flüchtlingsheim!

+ Pilotprojekt: Dänemark erlaubt Einsatz von KI im mündlichen Englisch-Abitur + Luxemburg schreckt vor Truppenentsendung in die Ukraine zurück + „Staatsrechtler @NeBoehme bestätigt: Verfassungsbeschwerde der AfD „legt den Finger in die Wunde“ + SPD nominiert Engländerin für Bundesverfassungsgericht + Grüne wollen Sitzenbleiben abschaffen +

Pilotprojekt: Dänemark erlaubt Einsatz von KI im mündlichen Englisch-Abitur

An einigen dänischen Gymnasien dürfen die Schülerinnen und Schüler im Abitur künftig in der Englisch-Prüfung auf Künstliche Intelligenz (KI) zurückgreifen. Das Bildungsministerium in Kopenhagen teilte am Freitag mit, es handele sich um ein „Experiment“, das nur die mündliche Prüfung betreffe.

„Wir starten ein Pilotprojekt, um das richtige Gleichgewicht zu finden“, erklärte Bildungsminister Mattias Tesfaye. Es gehe darum, zu digitalem Lernen zu ermutigen und gleichzeitig Unterrichtsstandards aufrechtzuerhalten. Da die Schüler sowohl in der analogen als auch in der digitalen Welt aufwüchsen,“ müssen wir so gut wie möglich auf die Wirklichkeit vorbereiten.

Bildungsbehörden debattieren derzeit weltweit über die Frage, ob KI ein nützliches Lehrmittel zur Vorbereitung auf eine zunehmend digitale Wirtschaft ist, oder zur Verdummung der Schulabsolventen führt. Weiterlesen auf nachrichten.yahoo

Luxemburg schreckt vor Truppenentsendung in die Ukraine zurück

„Da Luxemburg bereits Truppen zur Bewachung der Ostflanke der NATO in Litauen und Rumänien entsendet, würde eine Stationierung in der Ukraine die Kapazitäten des Landes überfordern,“ erklärte der Verteidigungsminister gegenüber dem luxemburgischen Radiosender 100.7.

„Andere Länder verfügen über größere personelle Kapazitäten als wir“, fügte Backes hinzu und schlug vor, dass Luxemburg stattdessen materielle Unterstützung leisten könnte, insbesondere mit Lufttransporten und Satelliten.

Das Großherzogtum ist nicht das einzige Land, das Bodentruppen ausschließt. Anfang dieser Woche schloss Griechenland dies aus, und US-Präsident Donald Trump deutete an, dass sich die Unterstützung seines Landes wahrscheinlich auf Luftoperationen beschränken werde. Weiterlesen auf euractiv.com

Hamburg zahlt 1 Milliarde für Afghanen, Berlin 300 Millionen für ein einziges Flüchtlingsheim: Brauchen Sie noch mehr Beispiele, die zeigen, dass der Staat ein schlechter Unternehmer ist?

Fast 300 Millionen Euro Steuergeld kostet Deutschlands größte Flüchtlingsunterkunft in Berlin Tegel pro Jahr. Allein der Sicherheitsdienst auf dem Gelände kostet den Steuerzahler jeden einzelnen Tag 250.000 Euro. 100 Millionen flossen so allein in 2022 und 2023 an die Betreiber.

Die Asylindustrie boomt wie eh und je. Jeder, der sich irgendwie an der Migration bereichern kann, tut es. Der Staat hat längst die Kontrolle über die Ausgaben verloren. Wo es sonst immer heisst, dass kein Geld da sei, um z.B. Freibäder oder Schulen zu sanieren, sprudelt die Kohle nur so, wenn es um die Unterbringung und Versorgung von Zuwanderern geht, die mehrheitlich eigentlich überhaupt nicht hier sein dürften. (…)

Deutschland kann sich all das nicht mehr leisten. Nicht nur finanziell, sondern auch aus Gründen der Gerechtigkeit. Dieses Land und seine Bürger wurden zur Plünderung freigegeben. Von jenen, die sich Volksvertreter nennen und jenen, die das System auszunutzen wissen.

Damit muss endlich Schluss sein. Weiterlesen auf welt.de

„Staatsrechtler @NeBoehme bestätigt: Verfassungsbeschwerde der AfD „legt den Finger in die Wunde“ und ist „sehr fundiert und akribisch“!

Die Einstufung als „Verdachtsfall“ entpuppt sich als politische Willkür ohne juristische Substanz. Während der Verfassungsschutz zur Oppositions-Vernichtungsmaschine mutiert, kämpft die AfD mit rechtsstaatlichen Mitteln gegen diese demokratiefeindliche Instrumentalisierung der Geheimdienste! Opposition und Wählerwillen kann und darf man in einer Demokratie einfach nicht verbieten.

Staatsrechtler @NeBoehme bestätigt: Verfassungsbeschwerde der AfD „legt den Finger in die Wunde“ und ist „sehr fundiert und akribisch“! Die Einstufung als „Verdachtsfall“ entpuppt sich als politische Willkür ohne juristische Substanz. Während der Verfassungsschutz zur… pic.twitter.com/KeQnx4qvIw — Anna Nina (@annaninii) August 22, 2025

SPD nominiert Engländerin für Bundesverfassungsgericht

Der Skandal um die Vergabe der Richterposten geht weiter! Die SPD hat die deutsch-britische Politikern Katharina Barley für das Bundesverfassungsgericht nominiert.

Nach dem völligen Griff ins Klo mit Doktortitel-Betrügerin Frauke Brosius-Gersdorf ist das jetzt ungefähr so, als würde man mit dem Rauchen aufhören wollen, um direkt flüssigen Teer zu inhalieren.

Die SPD bleibt ihrem Selbstzerstörungskurs treu und entwickelt wahrlich eine bemerkenswerte Kreativität darin, ihr großes demokratischen Erbe endgültig abzufackeln: Nach dem so peinlichen wie unrühmlichen Rückzug der linksradikalen Agenda-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf nominiert die Partei nun die deutsch-britische Politikern Katarina Barley als Verfassungsrichterin. Weiterlesen auf anonymousnews.org

Gasspeicher „historisch schlecht befüllt“: Wie reagiert jetzt die Merz-Regierung?

Die deutschen Gasspeicher sind so leer wie seit Jahren nicht. Was bedeutet das für Verbraucher – und braucht es jetzt doch ein Eingreifen der Bundesregierung?

Die Gasversorgung in Deutschland bleibt weiter angespannt. Laut Daten von Gas Infrastructure Europe (GIE) sind die deutschen Speicher derzeit nur zu knapp 67 Prozent gefüllt. Zum Vergleich: 2024 waren die Speicher zum gleichen Zeitpunkt zu mehr als 93 Prozent befüllt.

Die Bundesregierung sieht dennoch keinen Anlass für neue Eingriffe. Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) betont auf Anfrage der Berliner Zeitung, eine staatlich kontrollierte Gasreserve sei „nicht geplant“. Die Versorgungssicherheit in Deutschland sei „hoch“, erklärt eine Sprecherin. Doch die Lage bleibt ernst: Die Speicher sind so leer wie seit Jahren nicht.

[…]

Für Haushalte und Verbraucher bedeuten die niedrigen Speicherstände kurzfristig kein unmittelbares Risiko. Langfristig erhöhen sie jedoch die Unsicherheit auf dem Gasmarkt. Manche Experten befürchten im ungünstigsten Fall steigende Gaspreise. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

Gleiche Dummheit für alle: Grüne wollen Sitzenbleiben abschaffen

In Bayern wollen die Grünen das Sitzenbleiben kippen, weil es teuer und nutzlos sei. Stattdessen fordern sie Förderprogramme, die jeden durchwinken, Talent hin oder her. Das ist der Einstieg in ein sozialistisches Eldorado, wo alle – Einheimische wie Zuzügler – gleiche Noten, gleiches Geld, gleichen Wohnraum kriegen.

Leistung ist überflüssig, rassistisch und rechts. Nur die Nomenklatura, die schwelgt in Luxusgehältern, Villen und Nobelprostituierten aller 72 Geschlechter. Ein bitterer Vorgeschmack auf die Zwangsgleichheit, die uns droht, wo der Staat alles nivelliert und nichts mehr blüht.

Die Grünen im bayerischen Landtag haben genug von der alten Schule: Sitzenbleiben abschaffen, sofort. Jährlich bleiben 20.000 Schüler hängen, was 260 Millionen Euro verschlingt – Steuergelder, die besser in Klimaschutz oder Diversitätsquatsch fließen könnten. Weiterlesen auf report24.news

Go woke, go broke…

Monika Gruber trifft es auf den Punkt:

Mich beschleicht das Gefühl, das sind die letzten Zuckungen einer völlig sinnentleerten, haltlosen, wohlstandsverwahrlosten Gesellschaft, die mit Tempo 280 an die Wand fährt, damit anschliessend etwas Neues entstehen kann: eine Gesellschaft, in der wieder Platz ist für Anstand, Schönheit, Eleganz, für ein respektvolles Miteinander…Hach, man wird doch morgens ein bisserl träumen dürfen…

Mich beschleicht das Gefühl, das sind die letzten Zuckungen einer völlig sinnentleerten, haltlosen, wohlstandsverwahrlosten Gesellschaft, die mit Tempo 280 an die Wand fährt, damit anschliessend etwas Neues entstehen kann: eine Gesellschaft, in der wieder Platz ist für Anstand, Schönheit, Eleganz, für ein respektvolles Miteinander…Hach, man wird doch morgens ein bisserl träumen dürfen…

