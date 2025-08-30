Uni-Klinik Leipzig radośnie ogłosiła: Dziecko nazwane na cześć terrorysty Hamasu Yahyi Sinwara

Oddział noworodków Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lipsku (UKL) wita noworodki poprzez publikację ogłoszenia o narodzinach – ich imiona są zapisywane na tablicy. W niedzielę jedno imię wzbudziło zdumienie: Dziecko nosi imię „Yahya Sinwar“, po terrorście i byłym przywódcy Hamasu. UKL opublikowało w internecie zdjęcie tablicy z imionami. Po oburzających reakcjach klinika usunęła post.

Kolaż – obraz Yahyi Sinwara: Khamenei.ir, CC BY 4.0, za pośrednictwem Wikimedia Commons. Obraz ogłoszenie narodzin: freepik

Yahya Sinwar to imię palestyńskiego terrorysty i byłego przywódcy Hamasu w Strefie Gazy, który uznawany jest za mózg terrorystycznego ataku z 7 października 2023 roku na Izrael. W wyniku masakry zginęło ponad 1200 osób. Z powodu swojej bezwzględności i brutalności Sinwar nazywany był „rzeźnikiem z Chan Junis”. W październiku 2024 roku został zabity przez armię izraelską.

+++

Statystyki policyjne: 788 zbiorowych gwałtów w ubiegłym roku

Odsetek niewykrytych przypadków wynosi 36 procent: Liczba zbiorowych gwałtów w Niemczech w ubiegłym roku nieznacznie wzrosła.

W ubiegłym roku w Niemczech odnotowano 788 tzw. zbiorowych gwałtów z łącznie 812 ofiarami. Taką informację przekazał rząd federalny w odpowiedzi na zapytanie frakcji AfD. Oprócz Niemców, większość podejrzanych ma syryjskie, afgańskie i tureckie obywatelstwo.

Uwaga: Wysoka liczba „niemieckich” sprawców pokazuje, że obywatelstwo coraz częściej jest przyznawane zagranicznym przestępcom.

+++

RFK: „Mamy najchorejszą populację na świecie“

„Lekarze, szpitale, firmy ubezpieczeniowe i giganci farmaceutyczni czerpią korzyści z tego, że Amerykanie pozostają chorzy.“

– powiedział Kennedy. „Ponad 60% naszych dzieci ma choroby przewlekłe. (…) 8 na 10 amerykańskich dzieci nie kwalifikuje się do służby wojskowej. Mamy kryzys otyłości, kryzys cukrzycy, (…) wskaźnik autyzmu w 1970 roku wynosił 1:10.000, zgodnie z najnowszym raportem CDC, obecnie 1 na 31 dzieci ma autyzm.“

Doctors, hospitals, insurance companies, and pharmaceutical giants profit by keeping Americans sick. pic.twitter.com/AGjGaOH2ej — Secretary Kennedy (@SecKennedy) August 6, 2025

***

***