Blackout in Berlin: „Frieren gegen Rechts“ – Satire Song

🎵 Dieser satirische Schlager thematisiert die Energiekrise und den Stromausfall in Berlin. Was bewegt die Bürger wirklich? Steigende Strompreise, Blackouts, frierende Rentner und eine Politik, die scheinbar an der Realität vorbeiregiert.

Während Omas im Dunkeln sitzen und Heizungen abgestellt werden, predigt man Haltung statt Lösungen. Dieser Song gibt den frustrierten Bürgern eine Stimme – mit beißendem Sarkasmus und einer Melodie, die im Ohr bleibt. „Frieren gegen Rechts“ ist mehr als nur ein Lied – es ist ein Aufschrei gegen Energiepolitik, die am Volk vorbeigeht.

