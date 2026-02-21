web analytics

UNSER MITTELEUROPA

KRITISCH * UNABHÄNGIG * UNPARTEIISCH

Aktueller Beitrag justiz Österreich social media

Social-Media-Verbot: Jugendschutz oder Zensur

VonRedaktion

Feb. 21, 2026 #Jugendliche, #Social Media Verbot, #Wolf-Rüdiger Mölzer

Chefredakteur des Wochenmagazins ZurZeit, Wolf-Rüdiger Mölzer, über das geplante Social-Media-Verbot für Jugendliche in Österreich.

Geht es um notwendigen Jugendschutz oder um einen Eingriff in Informationsfreiheit und digitale Selbstbestimmung? Das Video beleuchtet internationale Beispiele, EU-Regeln und die Bedeutung sozialer Medien für junge Menschen.

Ein ZurZeit-Podcast mit Wolf-Rüdiger Mölzer

Schutzmaßnahme oder Kontrolle? Diskutieren Sie mit. Wenn Sie mehr über Meinungsfreiheit, Medienpolitik und Zensurdebatten lesen möchten, könnte Sie die nächste Ausgabe des Wochenmagazins ZurZeit interessieren.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

 

Ähnliche Beiträge:

Von Redaktion

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Aktueller Beitrag

93 Millionen armutsgefährdet: Bystron warnt – „Das Gift kommt aus Brüssel“

21. 02. 2026 Redaktion
Aktueller Beitrag Slowakei Ukraine Ungarn

Ultimatum von SK: Stromversorgung an Ukraine wird gekappt – U blockiert EU-Kriegskredit

21. 02. 2026 Redaktion Ungarn
Aktueller Beitrag justiz Österreich social media

Social-Media-Verbot: Jugendschutz oder Zensur

21. 02. 2026 Redaktion
Aktueller Beitrag Europa Russland

Warum Russland niemals Europa angegriffen hat und es auch nicht tun wird

21. 02. 2026 ELA