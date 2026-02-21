Social-Media-Verbot: Jugendschutz oder Zensur

Chefredakteur des Wochenmagazins ZurZeit, Wolf-Rüdiger Mölzer, über das geplante Social-Media-Verbot für Jugendliche in Österreich.

Geht es um notwendigen Jugendschutz oder um einen Eingriff in Informationsfreiheit und digitale Selbstbestimmung? Das Video beleuchtet internationale Beispiele, EU-Regeln und die Bedeutung sozialer Medien für junge Menschen.

Ein ZurZeit-Podcast mit Wolf-Rüdiger Mölzer

Schutzmaßnahme oder Kontrolle? Diskutieren Sie mit. Wenn Sie mehr über Meinungsfreiheit, Medienpolitik und Zensurdebatten lesen möchten, könnte Sie die nächste Ausgabe des Wochenmagazins ZurZeit interessieren.

