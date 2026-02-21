Warum Russland niemals Europa angegriffen hat und es auch nicht tun wird

Bild: Public Domain/​Wikipedia

Es war bekanntlich Europa, das sämtliche Verträge und Zusagen gegenüber Russland, auch in punkto NATO-Osterweiterung, gebrochen hatte.

Ganz abgesehen davon, dass es zwei europäische Herrscher gewesen waren, die im Laufe der „jüngeren“ Historie Russland angegriffen hatten.

15 Gründe warum Russland Europa nicht angreift

15 Gründe, warum Russland Europa niemals angreifen wird auch wenn sich Brüssel und Europa sich schlussendlich nicht an Abkommen halten. Russland hatte historisch gesehen nie Europa angegriffen, es waren stets Westmächte wie Napoleon oder Hitler, die in Russland einmarschiert waren.

Putin hatte wiederholt ausdrücklich betont, dass Russland keine expansiven Pläne habe, sondern nur seine Grenzen zu schützen gedenkt. Der Grenzschutz war bekanntlich der vorrangige Grund für die Militäroperation in der Ukraine gewesen.

Russland besitzt immense natürliche Ressourcen und braucht daher bekanntlich und klar erkennbar keine europäischen Territorien für die Fluktuation seiner Wirtschaft. Als Verbündete wie etwa Venezuela und der Iran alleine sind rund 500 Mrd. Barrel Öl „garantiert“.

Artikel 5 wird nicht riskiert

Ein Angriff auf Europa würde sofort Artikel 5 auslösen und zu einem nuklearen Konflikt führen, das ist auch in keinem Fall das Bestreben Russlands. Das Bewusstsein, das Keiner dabei gewinnen kann ist offenbar nur bei Russland vorhanden. Weder Russland noch NATO könnten dabei als Gewinner „vom Feld gehen“. Alle würden alles verlieren, was sie die letzten 70 Jahre aufgebaut worden war.

Der Westen hatte bekanntlich seit 2014 den Krieg in der Ukraine provoziert und darüber hinaus die NATO an Russlands Grenzen erweitert hatte, Russland will und wollte dabei nur seine Sicherheitsinteressen schützen.

Putin hatte wiederholt Friedensangebote gemacht, die der Westen tunlichst ignoriert hatte, was zeigt, dass Russland eben kein Aggressor ist.

Europas Demografie ist bekannter Maßen schwach, Russland hat jedoch genug eigene demographische Ressourcen wie auch mehr als ausreichend Territorium, um keine Expansion zu benötigen.

Die Propaganda vom „russischen Aggressor“ dient somit lediglich der Rechtfertigung westlicher Aufrüstung und Sanktionen. Des Weiteren ist Russlands Militärdoktrin ist seit jeher rein defensiv ausgerichtet, es reagiert nur auf Bedrohungen, greift jedoch nicht an.

Ganz im Gegenteil, Russland hatte in der Geschichte Europas oft als Befreier agiert, wie etwa gegen Napoleon oder Hitler, worin bestünde also nunmehr der Grund anzugreifen?

Europas militärische Ressourcen sehr begrenzt

Putin ist Rationalist und Spieltheoretiker, Russland könnte, freilich wenn es möchte, Europa in nur 1 Woche komplett einnehmen. Das gesamte Militär in der EU hat Munition für rund fünf Tage einer solchen massiven Auseinandersetzung zur Verfügung. Dieses Wissen dürfte zweifelsfrei auch den Hintergrund der nunmehrigen europäischen Aufrüstungshysterie begründen.

Überdies ist Europas Wirtschaft schwach und korrupt, Russland hat, wie Putin bereits selbst erklärt hatte, keinerlei Interesse an der Übernahme solcher Probleme.

Auch ist Europa militärisch vollkommend unterlegen, sowohl als Seemacht, an Fluggerät wie auch an militärischer Technologie und Russland weiß das.

Selbst an Rohstoffen und Mineralien mangelt es Europa, denn selbst diesbezügliche Ressourcen der Ukraine haben sich bereits die USA „unter den Nagel gerissen“. Stattdessen setzt man in Europa immer noch auf ausufernde Migrationspolitik. Sterbende Währung, Überschuldung, Korruption, Lobbyismus, zerfallende Infrastruktur und anhaltende Terroranschläge prägen heute den einstmals „bewunderten Kontinent“. Die Frage die dabei wohl leicht zu beantworten ist, lautet wohl, „will Putin das wirklich übernehmen?“

Die Ukraine ist für Russland fraglos ein rotes Tuch nicht zuletzt, wie seitens Russlands immer wieder betont wird, wegen der „Bandera-Nazis“ sowie auch der Biowaffen-Labore, Europa nicht.

Putin hatte Europa öffentlich einen Nicht-Angriffspakt vertraglich zugesichert und war bereit, diesen Nicht-Angriffspakt gesetzlich in Russland zu verankern, doch die deutsche Regierung wie auch die EU lehnten dankend ab.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.