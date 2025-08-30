Segregacja migracyjna w Wiedniu kulminuje.

Na mapie miasta Wiednia rozkład migrantów według obszarów mieszkalnych pokazuje już wyraźne różnice w kierunku wyraźnej segregacji.

Migrantów w Wiedniu nie dzieli się jedynie według dzielnic, ale nawet w obrębie kilku bloków mieszkalnych. Według „Austriackiej Akademii Nauk“ (ÖAW) sztuczna inteligencja ujawniała niewidziane wcześniej szczegóły dotyczące segregacji w strukturalnym składzie społecznym miasta. Badanie przeprowadzono we współpracy z wiedeńskim urzędem statystycznym i firmą „Mostly AI“. Opiera się ono na syntetycznej bazie danych dotyczącej populacji stworzonym przez wspomnianą firmę, jak informuje „V4NA“.

Wynik: Segregacja migrantów w Wiedniu nadal rośnie: nawet poszczególne bloki mieszkalne wykazują znaczące różnice społeczne. (magyar nemzet)

Silna segregacja wśród migrantów

Migrantów o tym samym pochodzeniu zazwyczaj osiedlają się w tych samych dzielnicach, a nawet w obrębie małego obszaru istnieją wyraźne różnice w składzie ludności. Mieszkańcy pochodzenia niemieckiego mieszkają w centrach miasta, podczas gdy mieszkańcy z tureckim lub byłym jugosłowiańskim rodowodem koncentrują się raczej w dzielnicach na obrzeżach, takich jak Ottakring, Rudolfsheim-Fünfhaus lub Favoriten.

Szczególnie imponujące: segregacja jest na najniższym badanym poziomie, tj. na poziomie bloków mieszkalnych, najbardziej wyraźna. To nowatorskie zjawisko: do tej pory typowo badano tylko różnice na poziomie dzielnic lub miast, przez co mało zauważano mniejsze społeczno-eddynamiczne zjawiska.

Stopień segregacji wpływa także na wysokość czynszów, dostęp do rynku mieszkań i preferencje społeczne danej społeczności. Proces ten dodatkowo wzmacnia tzw. dobrowolna segregacja – kiedy ludzie szukają mieszkania w pobliżu własnej społeczności.

Różnice według grup migrantów

Migrantów o różnym pochodzeniu rozkłada się różnorodnie. Na przykład Ukraińcy często mieszkają w zorganizowanych schroniskach, co prowadzi do wysokiego poziomu segregacji.

Natomiast ludzie pochodzenia polskiego rozkładają się znacznie bardziej równomiernie, ponieważ grupa ta jest społecznie bardziej zróżnicowana, dzięki czemu mogą płacić różne czynsze.

Migranci pochodzenia tureckiego żyją głównie w osiedlach i mieszkaniach własnościowych, ponieważ od dawna mieszkają w mieście. Nowi przybysze – jak na przykład Niemcy – mają tendencję do osiedlania się w dzielnicach z wyższymi cenami nieruchomości.

Również dostęp do rynku mieszkań – czy to w formie własności, czy mieszkań komunalnych – znacząco przyczynia się do segregacji.

Dane wygenerowane przez sztuczną inteligencję zasadniczo odpowiadały rzeczywistym danym statystycznym, ale nawet na poziomie lokalnym istniały wyraźne różnice.

Kolejnym krokiem powinno być uwzględnienie czynników takich jak różnice przestrzenne, takie jak ceny nieruchomości czy cechy urbanistyczne w badaniach.

Zdaniem kierownika badania, ta dalsza rozwój byłby dużą zaletą dla planowania miasta, ponieważ dokładniejsze mapy mogłyby pomóc w identyfikacji punktów zapalnych segregacji i ich odpowiednim zarządzaniu.

