Brytyjski pułkownik ostrzega przed nadchodzącą wojną domową

„Ludzie będą mieli poczucie, że nie mają innego wyboru, jak działać samodzielnie”, to ostrzegawcze słowa emerytowanego brytyjskiego pułkownika.

Wojna domowa nie tylko w jego kraju jest nieunikniona, ponieważ politycy nie są gotowi podjąć sensownych działań, aby zapobiec społecznemu upadkowi.

„Zderzenie” lewicowych i islamistycznych ekstremistów z konserwatywną ludnością

Pułkownik Richard Kemp, członek Wspólnego Komitetu Wywiadu oraz Centrum Kryzysowego COBRA w Biurze Gabinetowym, ostrzega, że sojusz „skrajnych lewaków i islamistycznych ekstremistów” z przeważnie konserwatywną ludnością Wielkiej Brytanii doprowadzi do powszechnych, długotrwałych niepokojów, jak informował Steve Watson dla modernity.news.

Kemp podejrzewa, że ci islamistyczni lewicowcy „razem z innymi czynnikami” „zagrożą spójności i kulturze, a także politycznej egzystencji Zachodu”.

Kemp, który walczył z zamieszkami w Irlandii Północnej, służył w wojnie w Zatoce oraz w Bośni i dowodził w Afganistanie, twierdzi, że agitatorzy „są wspierani przez naszych międzynarodowych wrogów, takich jak Rosja, Chiny, Iran i inne kraje” oraz „finansowani w dużej mierze”.

W podcaście z Conorem Tomlinsonem (Podcast-Interview mit Conor Tomlinson) Kemp zauważa, że politycy w Wielkiej Brytanii „są zdezorientowani jak króliki w reflektorach”. Wiedzą, jak są podsycane niepokoje, ale nie są w stanie ani nie chcą położyć im kresu.

Liczy się tylko wygrana wyborcza

Kemp mówi o liderach politycznych, że ich „czas wynosi cztery lata” i „chcą w tym okresie utrzymać równowagę i zrobić wszystko, aby wygrać następne wybory”.

„Nie chcą podejmować radykalnych kroków, które mogłyby być konieczne do rozwiązania tych problemów”, podkreśla pułkownik i wskazuje na masową migrację jako główny problem.

„Myślę, że ludzie mogą to znieść tylko w ograniczonym stopniu, a dotychczas bardzo się powstrzymywali. Ludzie w Wielkiej Brytanii nie wyrazili jeszcze głośno swojego sprzeciwu, albo zrobili to w bardzo ograniczonym zakresie. Ale im bardziej rozwija się sytuacja, a to będzie zachodzić, tym więcej niepokojów będziemy doświadczać”, zaznacza Kemp. Dodaje, „nie mają innego wyboru. Nie zachęcam ani nie popieram tego, ale myślę, że ludzie będą mieli poczucie, że nie mają innego wyjścia, jak samodzielnie działać, zamiast polegać na liderach politycznych, którzy, ich zdaniem, nic nie robią.”

Bardzo prawdopodobny wojna domowa

„Uważam to za bardzo prawdopodobne. Nie znam ram czasowych, ale posunąłbym się nawet do tego, by przewidzieć nie tylko niepokoje społeczne, ale wręcz wojnę domową w Wielkiej Brytanii w nadchodzących latach, jeśli sytuacja się utrzyma, co, moim zdaniem, się stanie”, nalega.

„Nie chcę mieć racji, ale wierzę, że nie ma politycznego rozwiązania dla sytuacji, z którą Wielka Brytania się obecnie zmaga”, wyjaśnia Kemp i dodaje, „kiedy mówię, że nie ma rozwiązania, nie mam na myśli, że w rzeczywistości nie ma żadnego rozwiązania, ale że nie ma rozwiązania, które którykolwiek z naszych polityków byłby gotów zaakceptować, ponieważ boją się zrobić coś znaczącego”.

Punkt zwrotny już przekroczony

Jak już podkreśliliśmy, dr David Betz, profesor wojskowości w londyńskim King’s College, podziela tę opinię. Uważa, że Wielka Brytania już przekroczyła punkt zwrotny dla wojny domowej w niedalekiej przyszłości.

Betz wyjaśnił na początku roku, „nie mogą nic zrobić, to jest zaprogramowane. Moim zdaniem, już przekroczyliśmy punkt, w którym istnieje polityczne wyjście. Przekroczyliśmy punkt, w którym normalna polityka może rozwiązać problem; niemal każdy wiarygodny kierunek stąd, moim zdaniem, wiąże się z jakąś formą przemocy.”

Rozmówca Kempa, Conor Tomlinson, zauważa, że pułkownik Kemp nigdy wcześniej nie słyszał o profesorze Betzie i dotarł do tego samego wniosku całkowicie niezależnie, co czyni „jego dobrze poinformowane ostrzeżenia jeszcze bardziej niepokojącymi.”

