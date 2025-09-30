web analytics

Nielegalne przekroczenie granicy zdaje się być „nagradzane” tylko w Europie.

Sep. 28, 2025 #Podatek Majątkowy, #Ucieczka Milionerów, #Wojna kultur w klasie, #Zakaz Hijabu
„Za bardzo niemiecka“ dla szkoły: Nauczycielka się poddaje

„Pani jest taka niemiecka!“ – kiedy nauczycielka usłyszała to zdanie od swojej uczennicy, jeszcze nie wiedziała, że będzie ono kształtować jej życie zawodowe. Jedenaście lat później opuszcza swoją szkołę w Bielefeld z pożegnalnym przemówieniem, które jest czymś więcej niż osobistym wspomnieniem: to protokół dotyczący niemieckiej rzeczywistości edukacyjnej w 2024 roku.
[…]

Nauczycielka muzyki i matematyki, która z pasją mówi o aksjomatach i kantatach Bacha, musi słuchać, że się nie nadaje. Uczniowie odmawiają śpiewania pieśni martynińskich, ponieważ są „chrześcijańskie”. Nawet prosty kanon „Bruder Jakob” uznawany jest za „haram” – czyli grzech według surowej interpretacji islamu, ponieważ pojawiają się tam dzwony i mnisi. Jednocześnie te same klasy dekorowane są przez całe witryny hasłami „Szczęśliwego Ramadanu”.

To małe scenki, ale tworzą wyraźny obraz: to już nie programy nauczania kształtują lekcje, ale strach przed konfliktami. Nawet doświadczona pedagog przyznaje, że coraz rzadziej śpiewała ze swoimi uczniami – z obawy, że jakaś piosenka lub dzwon może wywołać religijną oburzenie. Ciche wycofanie.
[…]

Ten pojedynczy przypadek pokazuje, jak głęboko wojna kulturowa zakorzeniła się w codziennym życiu. Toczy się nie tylko w artykułach prasowych czy programach telewizyjnych, ale także w klasie. I decyduje o tym, czy dzieci dowiadują się, dlaczego mają wolne na Boże Narodzenie – czy uczą się, że pieśni z dzwonami są „zabronione”, ponieważ tak mówi Google.

Czytaj więcej na reitschuster.de

Podatek majątkowy wypędza europejskich milionerów

Obecnie w samej Szwajcarii mieszka ponad 500 Norwegów z majątkiem przekraczającym 2,3 miliona euro. W Wielkiej Brytanii intensywnie dyskutuje się o podatku, który bogaci mieliby płacić od całego swojego majątku. Komisja Europejska bada obecnie potrzebę wprowadzenia podatku majątkowego w krajach UE.
[…]

Na pytanie o możliwe cele emigracji ankietowani najczęściej wskazywali Stany Zjednoczone (35 procent), Kanadę (33 procent), Australię (25 procent) i Zjednoczone Emiraty Arabskie (17 procent). Debatę w Wielkiej Brytanii podsyca Arton Capital w kontekście już wprowadzonych podwyżek podatków.
[…]

Również w Niemczech debata na temat podatku majątkowego nabiera znaczenia. Podczas gdy kanclerz federalny Friedrich Merz oficjalnie stawia na zachęty inwestycyjne i ulgi podatkowe, niektóre części SPD i Zielonych domagają się większego obciążenia bogatych. Przykład Norwegii jest dokładnie obserwowany w Berlinie: nieprzemyślane wprowadzenie mogłoby prowadzić do ucieczki kapitału, mniejszej liczby zakładanych firm i spadku konkurencyjności.

Czytaj więcej na deutsche-wirtschafts-nachrichten.de

AUSTRIA: Dla dziewcząt poniżej 14 roku życia – planowane zakazy noszenia chusty z karami przekraczającymi 1000 euro

Chusta noszona przez muzułmańskie dzieci już na stałe wpisała się w nasze ulice. Rząd jest na ostatniej prostej w negocjacjach dotyczących nowego zakazu dla dziewcząt poniżej 14. roku życia we wszystkich, także islamskich szkołach.

Zakaz ma również obowiązywać w prywatnych szkołach islamskich

Fakt, że hidżab i inne podobne elementy są już publicznie noszone, jest widoczny nie tylko przy wczorajszym rozpoczęciu roku szkolnego w Austrii Wschodniej czy na publicznych zdjęciach klasowych – raport dotyczący Politycznego Islamu potwierdza w swoim nowym corocznym sprawozdaniu islamską zmianę w krajobrazie ulicznym.

Po zniesieniu starego prawa rząd podejmuje nowe próby prawnego uregulowania zakazu noszenia chusty. Tym razem nie tylko w szkołach publicznych, ale również we wszystkich prywatnych i islamskich szkołach. Według doniesień koalicja na ten moment jest w końcowej fazie negocjacji, a decyzja Rady Ministrów mogłaby zapaść już we wrześniu.

Przeczytaj więcej na krone.at

Nielegalne przekroczenie granicy zdaje się być „nagradzane” tylko w Europie.

Text: Kary za nielegalne przekroczenie granicy:

Singapur: 6 miesięcy więzienia
Rosja: 2 lata obozu pracy
Indie: 8 lat więzienia
Pakistan: 1-10 lat więzienia
Korea Północna: kara śmierci

EUROPA:
-bezpłatne zakwaterowanie
-opieka medyczna
-edukacja
-jedzenie
-transport publiczny
-telefony komórkowe
-pieniądze

   UPADEK EUROPY !
 TERAZ ponownie w sprzedaży!

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494

 

 

W języku niemieckim ukazała się  nowa książka. 

 

 

Nowa publikacja:

Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą”

 

Do zamówienia bezpośrednio ze strony:

https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

 

 

 

 

