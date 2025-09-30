Utrzymujące się nagłe zgony wśród pilotów – już nie tak łatwo ukryć

Wyraźnie nie widać końca doniesień o nagłych zgonach i niezdolności do pracy wśród pilotów zaszczepionych przeciw COVID. Od 2021 roku liczba zgonów młodszych pilotów znacznie wzrosła, a liczba długoterminowych niepełnosprawności także wzrosła, a liczba niemal wypadków na lotniskach wzrosła w skokowy sposób.

Bezpieczeństwo lotów od 2021 roku jest zagrożone.

„W roku 2021 wydarzyło się coś, co zagraża bezpieczeństwu lotów”, jak podał niepokojący raport dr. Kevina Stillwagona, emerytowanego pilota i eksperta w dziedzinie immunologii, o czym również informowało lifesitenews.

Coraz więcej dowodów wskazuje na szczepienia przeciw COVID-19, które linie lotnicze, pod presją rządu USA, narzuciły swojemu personelowi pokładowemu, kabinowemu i naziemnemu. Od 2021 roku liczba zgonów młodszych pilotów znacznie wzrosła, podczas gdy liczba długoterminowych niepełnosprawności wśród pilotów wzrosła w sposób drastyczny. Wszystko to wiązało się z astronomicznym wzrostem liczby niemal wypadków na lotniskach w kraju.

„Liczba przypadków niezdolności do latania wśród pilotów zdecydowanie rośnie, szczególnie wśród młodszych pilotów”, wyjaśnił Stillwagon podczas dyskusji wideo z Nicolasem Hulscherem, epidemiologiem i administratorem Fundacji McCullough.

„Liczba pilotów, którzy zmarli przed osiągnięciem obowiązkowego wieku emerytalnego 65 lat, wzrosła w 2021 roku o 40%,” powiedział Stillwagon.

„Od 2021 roku liczba długoterminowych niepełnosprawności wśród pilotów potroiła się,” zauważył.

Przed 2021 rokiem na lotnisku Waszyngton National Airport (DCA) miało miejsce tylko jedno zdarzenie niemal wypadku. Po 2021 roku jednak miały miejsce 28 niemal wypadków rocznie.

Szczepienie przeciw COVID-19 zostało pilotom nielegalnie narzucone.

Stillwagon twierdzi, że szczepienia mRNA przeciw COVID-19 zostały nielegalnie narzucone pilotom krajowych linii lotniczych od samego początku.

„Były one nielegalne, ponieważ nie można podawać pilotowi eksperymentalnego produktu, jak mówi ‚Aeromedical Advice Manual’, który jest wydawany wszystkim lekarzom lotniczym,” podkreślił.

Pilotom transportowym zabrania się przyjmowania eksperymentalnych leków, a ich zdrowie oraz prawo do prowadzenia samolotu może być zagrożone w przypadku stosowania leków niezatwierdzonych przez FAA. Jeśli pilot przyjmuje zatwierdzone medyczne produkty, lekarze lotniczy muszą podjąć działania administracyjne, aby cofnąć jego świadectwo zdolności do latania lub odmówić jego wydania, dopóki FAA nie rozstrzygnie o bezpieczeństwie produktu. Mimo to, UAL zachęcał, zmuszał, a nawet płacił pilotom, aby naruszali te federalne przepisy.

Piloci, którzy zostali zmuszeni do przyjęcia eksperymentalnych szczepień, znaleźli się w straszliwej sytuacji, w której stawką były ich kariery. Ci, którzy pod presją zostali zaszczepieni przeciw COVID-19, byli zmuszeni nie tylko do naruszenia swoich przekonań religijnych, ale także do podejmowania decyzji pomiędzy przestrzeganiem przepisów FAA a naruszaniem tych przepisów, co zagrażało ich zdrowiu oraz bezpieczeństwu pasażerów.

Mgła mózgowa u pilotów i kontrolerów ruchu lotniczego.

„Dokładnie z tego powodu doświadczamy nagłych niewydolności serca u coraz młodszych ludzi,” powiedział Stillwagon. „Obserwujemy również mgłę mózgową u pilotów i kontrolerów ruchu lotniczego, która może wpływać na ich zdolność myślenia i czas reakcji.”

Szczepionka mRNA przeciw COVID-19 może również wywoływać napady, które mogą mieć katastrofalne skutki u pilota podczas lotu. „To poważna sprawa,” wyjaśnił Stillwagon. „To ogromne.” Szczepionki mRNA „nigdy nie były bezpieczne ani skuteczne”. Iniekcje oparte na mRNA polecają komórkom ludzkim, aby produkowały genetycznie zmodyfikowaną wersję białka kolca koronawirusa, aby wywołać reakcję układu odpornościowego.

Twórcy szczepionek mRNA nie przewidzieli, że powtarzalna produkcja białek kolca w organizmie jest niekontrolowana. U niektórych szczepionych organizm przekształcił się w fabrykę do produkcji białka kolca, które może przedostać się do krwiobiegu z miejsca iniekcji do całego ciała, w tym do najważniejszych organów, takich jak mózg, wątroba, śledziona, szpik kostny i narządy rozrodcze.

Układ odpornościowy atakuje komórki, które uznaje za „zainfekowane” z powodu białek kolca. Atakuje te organy i tkanki, powodując stany zapalne, zapalenie mięśnia sercowego oraz groteskowe skrzepy krwi.

„Białko kolca jest bezpośrednio toksyczne i może bezpośrednio uszkadzać tkanki,” powiedział Stillwagon.

„Piloci samolotów są najmniej monitorowaną częścią w kokpicie.”

Stillwagon wyjaśnił, że Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) od momentu wprowadzenia szczepionek przeciw COVID-19 nie zbierała wystarczających danych na temat stanu zdrowia pilotów.

***

UPADEK EUROPY ! TERAZ ponownie w sprzedaży! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887