Badania dowodzą – infekcje po szczepieniu przeciw Covid są znacznie bardziej niebezpieczne niż bez szczepienia

W międzyczasie na temat szczepionki przeciw Covid wiadomo już sporo, w tym również to, że może ona samego Covid wywoływać.

Niedawno opublikowane badanie nie tylko potwierdziło ten fakt, ale także wykazało, że infekcje po takiej szczepionce przebiegają znacznie groźniej.

Kumulacyjne efekty iniekcji mRNA

14 sierpnia opublikowano badanie na platformie Pre-Prints, która umożliwia publikację jeszcze nieprzeglądanych przez ekspertów badań.

W badaniu stworzono pojęcie „hipotezy szkodliwości hybrydowej”, aby opisać kumulacyjne efekty iniekcji mRNA i infekcji koronawirusem, w których „szczepionki” mRNA i SARS-CoV-2 współdziałają i tworzą toksyczną synergię, jak również informowały expose-news.

Autorzy twierdzą, że iniekcje mRNA uwalniają toksyczne białka kolca, lipidowe nanopartykuly oraz zanieczyszczenia DNA, które mogą prowadzić do przewlekłych chorób, nagłych zgonów i zwiększonej śmiertelności oraz wzmacniają negatywne skutki przyszłych kontaktów z SARS-CoV-2.

Badanie stwierdza, że kraje o wysokiej liczbie przyjęć „szczepionek” mRNA odnotowały nieustannie wysoką całkowitą śmiertelność, przy czym wiele zgonów miało miejsce wśród w pełni zaszczepionych lub osoby po dawce przypominającej. „Analiza 145 krajów wykazała, że programy szczepień wiążą się z nawet 291% większą liczbą przypadków i 205% większą liczbą zgonów niż przewidywano bez nich” – pisze Nicholas Hulscher.

W dalszej części Nicholas Hulscher omawia tę tematykę w artykule.

Hulscher odnosi się do „Covid” i „szczepionek”, które otrzymywaliśmy od końca 2020 roku.

Ten artykuł przypomina prof. Dolores Cahill z lat 2020 lub 2021, która doskonale rozumiała, co się dzieje. Mówiąc inaczej, powiedziała, że „wirusa” Covid i zastrzyki „powodują, że się wchodzi lub wychodzi”. Orkiestracja tej pandemii tylko przez składniki broni biologicznej, szczepienia oraz wzorce uszkodzeń zdrowotnych/zgonów jest obecnie dość jasna.

Nasze pozostałe pytanie brzmi, jeśli Covid był celowo rozprzestrzenioną bronią biologiczną, być może w kilku falach, na co istnieją dowody, jak mogą wtedy zaszczepione osoby zachorować na Covid w przyszłości? Czy przyszły Covid to tylko osłabiony układ odpornościowy, który w wyniku mRNA w ich systemie reaguje w określony dysfunkcjonalny sposób? Nie jesteśmy tego pewni.

Zanim zajmiemy się nowym manuskryptem, ważne jest, aby zrozumieć, że ludzkość została uderzona przez dwa biologiczne czynniki bojowe.

Sztucznie wyprodukowany wirus SARS-CoV-2 – produkt współpracy między USA a Chinami, opracowany dzięki wieloletnim, niebezpiecznym badaniom w ramach tzw. „Gain-of-Function”.

„Przeciwdziałania” w postaci terapii genowej mRNA, zaprojektowane w ramach programów pandemii DARPA ponad dziesięć lat temu.

Ludzkość została trafiona przez dwie synergistyczne bronie biologiczne. Razem spowodowały fale przewlekłych chorób, nagłych zgonów oraz bezprecedensową nadmierną śmiertelność. Mówiono nam, że szczepionki mRNA chronią nas przed wirusem – tymczasem coraz więcej dowodów pokazuje, że działają wręcz odwrotnie.

Nowy naukowy manuskrypt Fundacji McCullough z 380 odniesieniami, „Złożone działanie niepożądane szczepienia mRNA COVID-19 i infekcji koronawirusem: zbieżność rozległych szkód białka kolca dla ludzkiego ciała”, bada teraz, jak te dwa czynniki wchodzą w interakcję, tworząc toksyczną synergię, którą określamy jako „hipoteza szkodliwości hybrydowej”.

To obszerne dzieło – autorstwa M. Nathaniela Meada, MSc, PhD; Jessiki Rose, MSc, PhD; Stephanie Seneff, MSc, PhD; Claire Rogers, MSPAS, PA-C; Breanne Craven, PA-C; Nicoli Hulscher, MPH; Kirstin Cosgrove, BM, CCRA; Paula Marika, MD; oraz Petera McCullougha, MD, MPH – opisuje, jak infekcje koronawirusa negatywnie wpływają na skutki wcześniejszych szczepień mRNA przez lata, co prowadzi do trwałego globalnego kryzysu zdrowotnego, charakteryzującego się przewlekłymi chorobami, nagłymi zgonami i utrzymującą się wysoką śmiertelnością. Mead M N, Rose J, Seneff S, Rogers C, Craven B, Hulscher N, Cosgrove K, Marik P, McCullough P. Złożone działanie niepożądane szczepienia mRNA COVID-19 i infekcji koronawirusem. Zbieżność rozległych uszkodzeń białka kolca dla ludzkiego ciała.

Pięć cech hipotezy szkodliwości hybrydowej

Działanie immunotoksyczne

Szczepionki mRNA dostarczają:

Białko kolca – toksyczne, niezależnie od tego, czy pochodzi z wirusa, czy szczepionki.

Lipidowe nanopartykuly – silnie prozapalne i niszczące układ odpornościowy.

Zanieczyszczenia DNA – ryzykujące integrację genową, autoimmunologię i raka.

Ta utrzymująca się immunotoksyczna obciążenie czyni organizm bardziej podatnym na większe uszkodzenia przy przyszłych kontaktach z SARS-CoV-2.

Biodystrybucja w całym organizmie

Pakiet mRNA-LNP nie pozostaje w miejscu iniekcji. Wędruje przez ciało, przechodzi przez barierę krew-mózg oraz barierę łożyskową i gromadzi się w sercu, mózgu, jajnikach, nadnerczach i innych organach. Oznacza to, że każda infekcja może prowadzić do ataku na wiele narządów.

Dłuższa ekspozycja na białko kolca

Mocno zmodyfikowane, stabilizowane syntetyczne mRNA może zwiększyć produkcję białka kolca przez miesiące – w udokumentowanych przypadkach nawet przez lata. Ta utrzymująca się obecność nie może być wyjaśniona jedynie przez stabilność mRNA ani przez utrzymanie białka. Wiarygodnym mechanizmem jest integracja genoma obcego DNA pochodzącego z plazmidów – w tym promotora SV40 oraz DNA kodującego białko kolca – w ludzkich komórkach.

Samo białko kolca jest odporne na rozkład i może pozostawać w tkankach jeszcze długo po iniekcji. Powoduje to dwu- lub trzyletnie „okno podatności”, w którym każda następna reinfekcja SARS-CoV-2 („Covid”) może zwiększyć szkody, dodając nowe uszkodzenia do istniejącej patologii spowodowanej białkami kolca – proces ten jest kluczowy dla hipotezy szkodliwości hybrydowej.

Kumulacyjna ekspozycja

Wiele dawek mRNA zwiększa ryzyko. Każda szczepionka zwiększa całkowite obciążenie białkami kolca i zaostrza dysregulację układu odpornościowego. Infekcje po wielokrotnym szczepieniu prowadzą do zmienionej immunoprogramacji – w tym do przejścia klasy IgG4 i wyczerpania komórek T – co wpływa na usuwanie wirusów oraz nadzór nad rakiem.

Nakładająca się patofizjologia

Zarówno szczepienie mRNA, jak i infekcja SARS-CoV-2 mogą powodować:

Hiperinflamacje

Autoimmunologię

Limfopenię

Supresję interferonów

Gdy mechanizmy te się nakładają, mogą działać addytywnie lub synergistycznie, przez co infekcje po szczepieniu są znacznie groźniejsze niż każda ekspozycja z osobna.

Negatywna skuteczność wspomaga Covid-19

Wszystkie osiem krajów przedstawionych na rysunku 1 zaczęło znacząco odnotowywać wzrost liczby przypadków i zgonów dopiero po tym, jak 75% populacji było w pełni zaszczepione – podczas łagodnej ery Omikron. Obszernie prowadzone badania zgodnie pokazują, że ochrona ze szczepionek mRNA słabnie w ciągu kilku miesięcy, a potem zmienia się w negatywną skuteczność, przy czym większa liczba dawek oznacza wyższe ryzyko infekcji. Analiza 145 krajów wykazała, że programy szczepień były związane z nawet 291% większą liczbą przypadków i 205% większą liczbą zgonów niż przewidywano bez nich. Te wzorce sugerują, że masowe szczepienie mRNA jest głównym czynnikiem wywołującym fale Covid-19 po ich wprowadzeniu.

Syndrom po szczepieniu często maskowany jako „Long Covid”

Wiele przypadków tzw. Long Covid od 2021 roku mogłoby w rzeczywistości być syndromami po szczepieniu spowodowanymi iniekcjami mRNA Covid-19. Zarówno infekcja, jak i szczepienie narażają organizm na przewlekłe białko kolca, co prowadzi do nakładających się objawów w układzie sercowo-naczyniowym, neurologicznym, autoimmunologicznym oraz innych systemach. Badania pokazują, że zaszczepieni często mają wyższe poziomy białek kolca i wyższe wskaźniki przewlekłych objawów niż osoby niezaszczepione.

Błędna klasyfikacja uszkodzeń spowodowanych szczepieniem jako PASC [poakutowe skutki uboczne SARS-CoV-2] zaciemnia pełny zakres szkód i zniekształca profil ryzyka i korzyści produktów mRNA.

Nadmierna śmiertelność i błędne przypisania

Wzór epidemiologiczny jest jasny:

Kraje o wysokiej akceptacji szczepionek mRNA odnotowały nieustannie wysoką całkowitą śmiertelność, nawet po wyraźnym spadku letalności Omikronu.

Wiele z tych zgonów zostało zaklasyfikowanych jako „Covid-19”, miało jednak miejsce wśród w pełni zaszczepionych lub po aplikacji dawki przypominającej, często miesiące lub lata po ostatniej iniekcji.

Mechanistycznie prawdopodobne jest, że wcześniejsze szczepienie mogło nasilić ciężkość w przeciwnym razie łagodnych reinfekcji, prowadząc do gorszych wyników.

To systematyczne błędne przypisanie przyćmiło rzeczywistą rolę szczepień w śmiertelności po 2021 roku. Hipoteza szkodliwości hybrydowej dostarcza biologicznie spójnego wyjaśnienia, dlaczego nawet łagodne fale Omikronu towarzyszyły utrzymującym się szczytom nadmiernej śmiertelności.

Jeśli hipoteza szkodliwości hybrydowej jest słuszna, miliony ludzi znajdują się w ciągłym zagrożeniu, w którym każda reinfekcja może wywołać poważne choroby lub śmierć –, co jest wynikiem masowego szczepienia mRNA prowadzonego obok laboratoriach wyprodukowanego patogenu.

Doprowadziło to do trwającego, globalnego kryzysu zdrowotnego, który w nowoczesnej historii nie ma precedensu – a odpowiedzialni nadal nie są pociągani do odpowiedzialności.

Ten artykuł może jedynie podsumować pełen zakres dowodów zaprezentowanych w dokumencie.

