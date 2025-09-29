Lewicowy prezydent Austrii jako neokolonialny nauczyciel w stosunku do Węgier

Węgierski minister spraw zagranicznych Péter Szijjártó ostro zareagował na nie tylko bezpodstawne, ale także aroganckie i w tonach wschodnio-rasistowskich, a także w duchu neokolonialnej austriackiej arogancji lewicowo-zielonego i dawno już postarzałego austriackiego prezydenta, który odnosił się do suwerennego sąsiedniego państwa UE, Węgier:

We wtorek Van der Bellen podczas „Europejskiego Forum Alpbach” w swojej niespotykanej arogancji wysunął oskarżenia, dotyczące m.in. pogarszającej się sytuacji praworządności na Węgrzech. Węgierski minister spraw zagranicznych i handlu, Péter Szijjártó, odniósł się w środę na Facebooku do globalistycznych zależności w kontekście od dawna zorganizowanej kolorowej rewolucji przeciwko Węgrom:

„Jednak nie jest pewne, czy prezydent, który zjednoczył się z zagranicznymi podmiotami politycznymi, aby odebrać zwycięskiej partii możliwość rządzenia, powinien kogokolwiek nauczać o demokracji.”

Przy tym Bellen był na tyle tchórzliwy w swojej habsburskiej pedagogice wobec byłego kraju koronnego, że nie nazwał tak zwanego „sąsiedniego kraju” jako adresata.

Własne projekcje austriackiej cenzury poglądów

Stara głowa państwa wspomniała w swoim przemówieniu o „sąsiednim kraju”, w którym rzekomo swoboda mediów jest coraz bardziej ograniczana, praworządność i wymiar sprawiedliwości są podważane, a prawa podstawowe są ograniczane.

Wiadomo jednak, że austriackie media są zależne od przepływów pieniężnych partii politycznych na reklamy – w zamian za partyjno-politycznie zabarwione, uległe relacje. Niedawno prywatny nadawca PULS24 musiał z tego powodu zaprzestać świadczenia usług online. Według „Oe24” jest to „sygnał alarmowy dla katastrofalnej polityki medialnej ‚koalicji cukierkowej’ ÖVP, SPÖ i NEOS.”

Ponadto – jak zauważył van der Bellen – ten kraj nie byłoby już liberalną demokracją. Odnosił się oczywiście do Węgier pod rządami narodowo-konserwatywnego, chrześcijańskiego i anty-migracyjnego premiera Viktora Orbána, którego demokratycznie wybrana partia Fidesz rządzi tym krajem od 2010 roku w demokratycznych wyborach z większością 2/3.

Bezpośrednio odpowiedział minister spraw zagranicznych Węgier, Szijjártó, mówiąc, że van der Bellen, mając na uwadze swoją stronniczą rolę w ostatnim tworzeniu rządu w Austrii, byłby ostatnim, który powinien innych pouczać o demokracji.

Van der Bellen oczywiście nie miał na myśli wyrażonej w Niemczech tyranii ideologicznej, gdzie za określenie „pełna morda” w odniesieniu do byłego wicekanclerza zielonych Habecka natychmiast przeprowadza się policyjną rewizję w domu. Albo gdzie nielegalnie zniszczono „Compact Magazin”. Albo gdzie ściga się obecnie najpotężniejszą w sondażach partię, AfD, poprzez służby ochrony konstytucji w celu wdrożenia postępowania o zakaz partii.

Partypolityczne austriackie media przekręcają następnie rzeczywistość:

„Węgierski minister spraw zagranicznych atakuje Van der Bellena” (Standard)

Sekretarz generalny FPÖ Christian Hafenecker ma rację, gdy twierdzi, że to rzeczywiście austriacki rząd od lat podważa wolność mediów. Ponadto, Van der Bellen po ostatnich wyborach do Rady Narodowej odmówił powierzenia najliczniejszej partii FPÖ zadania utworzenia rządu:

„Kto w swoim kraju rażąco lekceważy wolę wyborców, najwyższej suwerenności w demokracji, i chce ją przekształcać aż do niepoznania, nie powinien udzielać innym rad.”

– mówi Hafenecker. (APA, 27.08.2025)

***

UPADEK EUROPY ! TERAZ ponownie w sprzedaży! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887