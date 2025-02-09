US wiceprezydent mówi wprost: Niemcy popełniają cywilizacyjny samobójstwo.

Więcej niż dwa razy tyle skarg: Procesy azylowe paraliżują niemieckie sądy

Wymiar sprawiedliwości jęczy pod wpływem ekstremalnego wzrostu skarg azylowych! Ekskluzywne badanie BILD w landach federalnych pokazuje dramatyczny wzrost liczby spraw w pierwszej połowie roku. Dla prawników to prawie nie do udźwignięcia!

Największy procentowy wzrost musi znieść Dolna Saksonia. Na zapytanie, Naczelny Sąd Administracyjny (OVG) informuje: Do końca czerwca w siedmiu sądach administracyjnych wpłynęło 10.775 spraw dotyczących prawa azylowego (główne i przyspieszone postępowania). W analogicznym okresie poprzedniego roku było ich tylko 4754 – wzrost o prawie 127 procent! Dodatkowo dochodzą sprawy niezałatwione z poprzedniego roku. Łącznie sędziowie Dolnej Saksonii muszą obecnie zmierzyć się z 16.884 otwartymi sprawami.

Czytaj więcej na bild.de

+++

Wiceprezydent USA mówi wprost: cywilizacyjne samobójstwo Niemiec

Wiceprezydent USA J.D. Vance mówi to, czego w tym kraju mało kto odważa się powiedzieć. Niemcy popełniają cywilizacyjny samobójstwo, spowodowane ideologiczną zaćmieniem, ekonomiczną autodestrukcją i polityką migracyjną, która importuje problemy zamiast fachowców.

Po tym, jak jego wypowiedzi stały się tematem nagłówków podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, wiceprezydent USA J.D. Vance po raz kolejny ostro krytykował Europę, oskarżając UE o „cywilizacyjne samobójstwo“. Jak twierdzi Spectator, dotyczy to w szczególności Niemiec, które podążają w kierunku własnej zagłady.

J.D. Vance dosłownie: „Kiedy kraj taki jak Niemcy przyjmie jeszcze kilka milionów imigrantów z kulturowo całkowicie niekompatybilnych krajów, to nie ma znaczenia, co myślę o Europie (…) Niemcy zabiłyby same siebie. I mam nadzieję, że tego nie zrobią, ponieważ kocham Niemcy i chcę, aby się rozwijały.”

Jego uwagi zostały uznane za kolejny kąśliwy komentarz po Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, Vance podkreślił jednak, że naprawdę martwi się o Niemcy.

Czytaj dalej na tichyseinblick.de

+++

Marktamt wkroczyło – sklep z modą muzułmańską eksponuje „martwych Palestyńczyków“

„Muslim Lifestyle Shop“ Zahraa ponownie wywołuje zamieszanie. W witrynie znajdowały się „zwłoki” w zakrwawionych prześcieradłach. Lawina zgłoszeń.

Witryny z manekinami przykrytymi zakrwawionymi prześcieradłami miały zwrócić uwagę na sytuację w Gazie.

„Zwłoki” i ulotki przeciwko Izraelowi: teraz, rok później, w witrynie sklepu przy ulicy Brünner Straße piętrzyły się manekiny pokryte zakrwawionymi prześcieradłami. Obok znajdowały się naklejki z hasłami „Free Palestine” i „Boycott Israeli Apartheid”. Działanie miało na celu zwrócenie uwagi na „niewypowiedziane cierpienia w Gazie”, powiedział jeden z aktywistów dla „Heute”. Aktywiści podziękowali właścicielom sklepu, którzy udostępnili witrynę w ramach współpracy bezpłatnie, dodał aktywista.

Czytaj więcej na heute.at

***

UPADEK EUROPY ! TERAZ ponownie w sprzedaży! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.).

***