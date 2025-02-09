Kryzys klimatyczny nie istnieje – bunt insiderów przeciwko „oszustwu” CO2

Byli bojownicy i aktywiści sekty klimatycznej wydają się obecnie chcieć pożegnać się ze swoimi dawnymi dogmatami. Wyraźnie zostali zarówno przytłoczeni przez obecne „skupienie na wojnie” UE, jak i przez gorzką rzeczywistość „prawicy”.

Klimatyczne oszustwo znika powoli i cicho

Apostaci od niegdyś przedstawianej jako niealternatywna religii klimatycznej stają się coraz liczniejsze. Zakazy, ograniczenie osobistej wolności, kosztowne, ostatecznie szkodliwe dla środowiska modernizacje, a w końcu ostateczny zakaz wątpliwości, wydają się dobiegać końca, jak również informował report24.

Tzw. odstępcy mówią teraz, „nie ma kryzysu klimatycznego”, tak jak Tom Harris, były apokaliptyk klimatyczny i obecnie dyrektor International Climate Science Coalition. Albo Patrick Moore, współzałożyciel Greenpeace, który już dawno odwrócił się od zielono-globalistycznej religii. Te stwierdzenia są jednak materiałem wybuchowym dla oficjalnego narracyjnego, ponieważ pochodzą nie z (prawicowej) strony, lecz z wnętrza.

Fundament tej paniki, wyjaśnia Harris, nie jest niczym innym jak wirtualną zabawą z liczbami w modelach komputerowych, które w rzeczywistości nieustannie zawodzą. „Panika klimatyczna nie opiera się na rzeczywistości. W pełni opiera się na modelach komputerowych, które nie działają,” wyjaśnił już niemal trzy lata temu w rozmowie z Fox News. Modele te są jak święty Graal sekty klimatycznej, podstawą miliardowych redystrybucji, podwyżek podatków, zakazów i moralnego szantażu.

Zawodzące modele komputerowe

„Nie ma stałego związku między CO2 a temperaturą. W przeszłości poziom CO2 był o 1300 procent wyższy, a mieliśmy epokę lodowcową,” wyjaśnił Harris w rozmowie z konserwatywnym amerykańskim kanałem. To narusza dogmat „zabójcy klimatu CO2”. W historii Ziemi znane były okresy z wartościami CO2 znacznie przekraczającymi obecny poziom, a mimo to planeta pogrążyła się w epoce lodowej (i odwrotnie). Jeśli gaz śladowy naprawdę byłby tym, co kontroluje temperaturę, jak nam wmawia zielono-globalistyczna propagandowa szkoła, coś takiego nie powinno miało miejsca, a nagie fakty, jak wiadomo, mówią na to nie.

I oto grafika, która opiera się na całkowicie oficjalnych danych NOAA i obecnie staje się wiralna. Na przestrzeni 600 milionów lat pokazuje, że nie ma wyraźnej korelacji między stężeniem CO2 a globalną temperaturą. Raz jedno rośnie, potem drugie spada. Czasami obie wartości są wysokie, a czasami niskie. Prosta, liniowa relacja, którą tak chętnie wykorzystują aktywiści klimatyczni, w rzeczywistości po prostu nie istnieje. Grafika ta jest dlatego chętnie ignorowana przez tzw. „kontrolerów faktów” i główne media, które podążają za narracjami szaleństwa klimatycznego.

„Nieufność” rośnie w ciągu lat

Ale także inny prominentny insider od lat podnosi głos przeciwko tej zielonej hipokryzji, Patrick Moore, jeden z założycieli Greenpeace. Podczas gdy jego byli towarzysze walki walczą z „globalnym ociepleniem” za pomocą budżetów z Shell i balonów na gorące powietrze, on jasno wyjaśnia, że „nie ma jednoznacznych dowodów naukowych, że CO₂ odpowiada za globalne ocieplenie”.

„IPCC nie jest organizacją naukową, lecz polityczną”, wyjaśnił Moore. Takie stwierdzenia są niechętnie słyszane w oficjalnej polityce klimatycznej. IPCC, tzw. „Międzynarodowy Zespół ekspertów ds. zmian klimatu”, chętnie przedstawia się jako neutralna instytucja naukowa. Jednak Moore przypomina, że IPCC nie prowadzi neutralnych badań, lecz po prostu obsługuje polityczne narracje. Jego raporty w żadnym wypadku nie są obiektywnymi studiami, lecz dyplomatycznymi produktami końcowymi, zredukowanymi, ułagodzonymi i na koniec dostosowanymi do linii, a te streszczenia są następnie traktowane jako dogmat zwolenników klimatu.

Świadome wprowadzenie w błąd społeczeństwa

Kto słucha Harrisa i Moore’a, natychmiast dostrzega, że nie chodzi tu o ewentualne „nieporozumienie” czy po prostu o „przestarzałe dane”, lecz o świadome wprowadzenie w błąd społeczeństwa. Oszustwo związane z CO2 jest przykładem manipulacji poprzez selektywne przedstawienie i emocjonalną mobilizację. „Śledź naukę” to nowy termin oznaczający „zamknij usta i słuchaj”. Krytycy są szkalowani, alternatywne dane systematycznie ignorowane, a wątpliwości po prostu przemilczane.

CO2 jest zatem doskonałym narzędziem kontroli, jest wszechobecne, w twoim oddechu, twoim samochodzie, twojej lodówce. Kto demonizuje CO2, może regulować każdą formę życia. Nic więc dziwnego, że rządy, NGO, technokraci i media w bezprecedensowej jedności opanowały tę narrację. Kto kontroluje narrację o CO2, ten kontroluje społeczeństwo.

Teraz powoli, ale systematycznie, pojawia się sprzeciw. Harris i Moore nie są w tym sami. Coraz więcej naukowców, techników, inżynierów, historyków, a także byłych ekologów łamie milczenie. Pokazują bezlitośnie, czego brakuje w publicznej debacie – prawdziwej nauki, otwartej dyskusji, historycznego kontekstu, analizy systemowej, opartej na rzeczywistych danych.

Jednak wciąż nie zdołano wstrząsnąć przemysłem klimatycznym. Każdy krytyczny głos ukazuje nowe pęknięcia w zielonej dogmacie. Wysokiej rangi byli zwolennicy klimatyczni i współzałożyciele Greenpeace to więcej niż tylko „czynnik zakłócający” narrację, stały kropla drąży kamień, a tym samym fundament lewicowo-globalistycznego „narracji klimatycznej terroru”.

