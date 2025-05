Statystyczny dowód na przemoc także ze strony kobiet imigrantów

Bild: Getty Images

Dokładniejsze spojrzenie na aktualną statystykę policyjną wyraźnie pokazuje, że nawet kobiety z krajów pochodzenia azylowego częściej popełniają przestępstwa z użyciem przemocy niż niemieccy mężczyźni. Problemem więc nie są niemieccy mężczyźni, jak chętnie twierdzą młodzi politycy z partii Zielonych, lecz w istocie, jak jest oczywiste, migranci.

Dane BKA jako dowód

Magazyn NIUS dysponuje ekskluzywnymi danymi z Federalnego Urzędów Kryminalnego, które pokazują, że cudzoziemcy w przypadkach przestępstw z użyciem przemocy są zdecydowanie częściej podejrzewani niż Niemcy, jak donosił tam Björn Harms. W 2024 roku mężczyźni afgańscy byli podejrzewani o gwałty prawie jedenaście razy częściej niż niemieccy mężczyźni. Algierczycy byli około 109 razy częściej reprezentowani w przestępstwach rabunkowych niż Niemcy. Szczególnie godne uwagi jest to, że według statystyki policyjnej nawet kobiety z takich krajów jak Syria, Irak czy Bułgaria są bardziej przestępcze niż niemieccy mężczyźni. Problem ma więc inne imię, nie mężczyzna, a raczej migracja.

Niedawno przedstawiona Policyjna Statystyka Kryminalna 2024 przynosi zatem istotną nowość. Po raz pierwszy Federalny Urząd Kryminalny zebrał dane o podejrzanych żyjących w Niemczech i zestawił je na 100 000 mieszkańców według pochodzenia osób. BKA nazywa to „wskaźnikiem obciążenia podejrzanymi”. Oznacza to liczbę „ustalonych, zamieszkałych podejrzanych, obliczoną na 100 000 mieszkańców odpowiedniej grupy demograficznej, bez dzieci poniżej 8 roku życia”.

Syryjskie kobiety bardziej przestępcze niż niemieccy mężczyźni

Poseł Bundestagu z AfD, Martin Hess, chciał się dowiedzieć, jak przedstawia się „wskaźnik obciążenia podejrzanymi” w zakresie przestępczości z użyciem przemocy i zażądał porównania między niemieckimi podejrzanymi a dziesięcioma najliczniejszymi nie-niemieckimi narodowościami w przestępczości z użyciem przemocy. W skład tego wchodzą przestępstwa takie jak ciężkie i niebezpieczne uszkodzenie ciała, rabunek, gwałt, przymus seksualny, morderstwo lub zabójstwo.

Odpowiedź z Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wyraźnie pokazuje, że osoby z krajów takich jak Maroko, Syria, Afganistan, Irak czy Bułgaria są wielokrotnie bardziej przestępcze niż obywatele niemieccy. Marokańczycy pojawiają się w statystyce prawie dwanaście razy częściej na 100 000 mieszkańców. Syryjczycy są niemal jedenaście razy bardziej podejrzewani niż Niemcy. Przy czym oczywiście nie uwzględniono tutaj migrantów drugiego pokolenia, którzy są uznawani za Niemców.

Jednocześnie statystyki obalają też centralny mit, który polityka i media przez ostatnie lata usilnie podtrzymywały – że to nie pochodzenie jest decydujące, lecz płeć. Nie migranci są problemem, „problemem są mężczyźni”, była przekonana niedawno przewodnicząca Lewicy Heidi Reichinnek, a w szczególności niemieccy mężczyźni.

Narratyw padł

Jednak spojrzenie na liczby udowadnia teraz zupełnie przeciwną tezę. Mężczyźni migranci z takich krajów jak Syria, Maroko czy Afganistan są wielokrotnie bardziej podejrzewani o przestępstwa niż niemieccy mężczyźni. Nawet kobiety z Syrii, Afganistanu, Bułgarii, Serbii i Iraku popełniają przestępstwa częściej niż niemieccy mężczyźni, szczególnie w kontekście przestępstw związanych z przemocą.

Jeszcze w 2016 roku polityczka Zielonych Claudia Roth krytykowała w „Die Welt”, że „teraz wiele osób daje do zrozumienia, że seksualna przemoc jest w pełni przenoszona do naszego kraju z zewnątrz. W ten sposób zaciemnia się, że ta forma przemocy w Niemczech niestety jest starym zjawiskiem”.

Jednak spojrzenie na liczby w tej kategorii przestępstw jednoznacznie wskazuje, że właśnie przemoc związana z imigracją stanowi główny problem. W przypadkach gwałtów i napaści seksualnych mężczyźni cudzoziemcy są zdecydowanie w przeważającej liczbie, w porównaniu do liczby ludności. Mężczyźni afgańscy byli podejrzewani o przestępstwa prawie jedenaście razy częściej niż niemieccy mężczyźni. Mężczyźni iraccy w statystykach pojawiali się w 2024 roku niemal dziesięć razy częściej niż niemieccy mężczyźni.

Jednocześnie statystyki dzielą również dane według wieku. Również tutaj występują wyraźne różnice: Mężczyźni młodociani z Algierii w wieku od 14 do 18 lat popełniali w ubiegłym roku 77 razy częściej przestępstwa rabunkowe niż niemieccy młodzieńcy w ich wieku. Młodzieńcy marokańscy w tej grupie wiekowej byli przynajmniej 36 razy bardziej przestępczy niż niemieccy chłopcy w wieku od 14 do 18 lat. Mężczyźni syryjscy z tej grupy statystyka rejestruje jako ośmiokrotnie bardziej przestępczych niż niemieccy podejrzani.

Krytyka polityka AfD Hessa

Dotychczas dane dotyczące podejrzanych przestępców według narodowości były znane jedynie z landów Berlina, Hamburga, Nadrenii Północnej-Westfalii i Saksonii. W tym roku po raz pierwszy odpowiednie dane zbierał również Federalny Urząd Kryminalny.

„Dane rządu federalnego dotyczące liczby podejrzanych przestępców ujawniają to, co partie establishmentowe negują od lat: imigranci, w szczególności z muzułmańskich kręgów kulturowych, są zdecydowanie bardziej skłonni do przestępstw niż niemieccy obywatele. Kto to twierdzi, nie jest rasistą, lecz realistą”

– skrytykował Martin Hess, zastępca rzecznika ds. polityki wewnętrznej frakcji AfD.

„Liczby dotyczące młodych mężczyzn-migrantów, na przykład z Syrii, Afganistanu i Maroka, są nawet dziesięć- do dwudziestokrotnie wyższe niż u niemieckich podejrzanych. Kto w obliczu tych niepodważalnych faktów nadal mówi o ‘pojedynczych przypadkach’, świadomie wprowadza opinię publiczną w błąd i odmawia przyjęcia rzeczywistości”

– dodał polityk AfD.

Hess domaga się zatem skutecznej ochrony granic oraz konsekwentnego deportowania nielegalnych imigrantów.

„Wszystko inne to kapitulacja przed imigrantami, którzy nie chcą się integrować.”

