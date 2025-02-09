BA (Die Bundesagentur für Arbeit: Federalna Agencja Pracy) promuje w języku angielskim i arabskim za granicą program obywatelski

Fragment broszury rekrutacyjnej dla migrantów.



Tylko żebyś wiedział, dlaczego powinieneś iść do pracy i płacić podatki: towarzyszka przewodnicząca SPD i minister pracy Bärbel Bas ofensywnie promuje program obywatelski za granicą – w państwie muzułmańskim. Kampania przedstawia kobietę w hijabie i mężczyznę z Afryki Północnej lub z obszaru arabskiego. Strona wyjaśnia, jak cudzoziemcy mogą otrzymać „świadczenie obywatelskie (Bürgergeld) dla ludzi z zagranicy” w Niemczech.

Towarzyszka działaczka SPD pani Bärbel Bas jest od wyborów do Bundestagu w 2009 roku członkiem Bundestagu i należy do Parlamentarnej Lewicy. Dzięki wyraźnej pracy partyjnej udało jej się nie tylko zostać przewodniczącą Bundestagu, ale także zdobyć stanowisko ministra pracy.

Federalna Agencja Pracy, podlegająca swojemu ministerstwu, reklamuje na swojej stronie w języku angielskim kampanię, która może tylko zszokować głupiego niemieckiego podatnika. Pod nagłówkiem „Bürgergeld dla ludzi z zagranicy” na stronie czytamy: „Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie finansować swojego utrzymania, Jobcenter wspiera cię w określonych okolicznościach z Bürgergeld.”

Kampania, która już w 2023 roku została uruchomiona w identycznej wersji przez Bas Genossen, nigdy nie pracującego w realnych warunkach wolnego rynku Hubertusa Heila, przedstawia kobietę w chustce i mężczyznę z Afryki Północnej lub z krajów arabskich. Strona wyjaśnia, jak cudzoziemcy mogą otrzymać „Citizen’s benefit (Bürgergeld) for People from Abroad” w Niemczech. Dodatkowo przyszły odbiorca Bürgergeld dowiaduje się, jak tworzyć wspólnoty potrzebujące z małoletnimi.

„Oprócz regularnych potrzeb wsparcia, Jobcenter pokryje twoje koszty ogrzewania i zakwaterowania, na przykład czynsz za mieszkanie” – brzmi kolejna obietnica. Kolejna rada: „Dzieci, młodzież i młodzi dorośli mają prawo do świadczeń na rzecz edukacji i uczestnictwa. Obejmuje to na przykład dofinansowania na cele szkolne lub na członkostwo w klubie sportowym.”

Ale to jeszcze nie koniec lewicowego szaleństwa na koszt pracującej ludności. Agencja pracy wydaje broszury reklamujące Bürgergeld w języku arabskim (Arabisch für das Bürgergeld). „Podstawowe zabezpieczenie dla osób poszukujących pracy wspiera cię w uzyskaniu pomocy na włączenie na rynek pracy oraz na zapewnienie utrzymania” – czytamy – jak donosi Nius – w broszurze.

Ten artykuł pojawił się na journalistenwatch.com, naszym partnerze w EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY MEDIALNEJ.

***

UPADEK EUROPY ! TERAZ ponownie w sprzedaży! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.).

***