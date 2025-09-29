Genewa – niewidoczne centrum władzy: Jak międzynarodowe NGO i organizacje rządzą światem
Genewa nie jest tylko siedzibą dyplomacji i banków – jest strategicznym nerwowym centrum nowego globalnego porządku. Skupiają się tutaj organizacje, fundacje i NGO, które mają ogromny wpływ na edukację, zdrowie, gospodarkę, prawa człowieka i bezpieczeństwo – często bez demokratycznej legitymacji.
Podczas gdy krajowe parlamenty debatują nad szczegółami, aktorzy mający siedzibę w Genewie wprowadzają globalne standardy, które transformują całe społeczeństwa.
Genewa jako centrala globalnego zarządzania
W Genewie zarejestrowano ponad 39 międzynarodowych organizacji i ponad 750 NGO (źródło Quelle). Szwajcaria sama co roku inwestuje setki milionów franków, aby pozycjonować Genewę jako „stolicę multilateralizmu”. Ta ekstremalna gęstość instytucji tworzy bliskie sieci i nieformalne porozumienia – daleko od demokratycznej kontroli.
Czytaj więcej na uncutnews.ch
Widoczna bieda: zbieranie butelek zwrotnych jako dodatkowy dochód dla osób starszych
„Szczególna dynamika kapitalistycznego systemu gospodarczego polega na tym, że pieniądz i odsetki są ze sobą powiązane… Czysto matematycznie, odsetki rozdzielają ludzi: tych, którzy umierają z powodu biedy, i tych, którzy stają się coraz bogatsi dzięki trudnościom finansowym kredytobiorcy.“
Eugen Drewermann (*1940) katolicki teolog i psychoterapeuta
Ten obraz opisuje dramatyczny stan naszej społeczeństwa oraz ekonomicznego systemu opartego na odsetkach i odsetkach składanych, w którym jedni generują wzrost, a drudzy wszystko tracą. Co może zrobić każdy z nas? Okazać współczucie i, jeśli to możliwe, zapewnić wsparcie finansowe. Bowiem ratunek całego świata zaczyna się od naszych bliskich, tam, gdzie pomoc pojedynczemu człowiekowi znaczy całe życie!
Czytaj więcej na rundetisch
Szczepionka przeciwko koronawirusowi: Również włoscy eksperci wiedzieli o śmiertelnych skutkach ubocznych
Najświeższe ujawnienia pokazują, że już w 2021 roku było jasne dla specjalistów, że AstraZeneca może powodować poważne uszkodzenia. Mimo to kampania szczepionkowa trwała pod presją polityczną.
Wiedziano o ryzyku, „jednak ponieważ zapasy musiały zostać wykorzystane, zdecydowano się kontynuować szczepienia”.
W Włoszech kontrowersyjne nagrania i protokoły wzbudzają sensację: eksperci dyskutowali już wiosną 2021 roku o częściowo śmiertelnych skutkach ubocznych szczepionki przeciwko koronawirusowi, jednak władze trzymały się masowej kampanii. Śmierć 18-letniej Camilli Canepy wstrząsnęła krajem. Szczególnie delikatna sytuacja: za decyzjami miało stać ministerstwo zdrowia, które wywierało ogromną presję, aby szczepienia trwały mimo wszelkich ostrzeżeń.
Zapasy szczepionki Pfizer/Biontech były na wyczerpaniu, podczas gdy miliony dawek AstraZeneca wciąż zalegały w magazynach. Aby wykorzystać te zapasy, CTS zezwolił regionom na tzw. „Dni Otwarte” – specjalne dni szczepień, w których wszyscy dorośli mogli zaszczepić się bez rejestracji. Dzięki temu AstraZeneca została podana także wielu młodszym, mimo że wewnętrznie dyskutowano już o ryzyku.
Czytaj więcej na exxpress.at
Rzucające w oczy dramaty związane z niemiecką badaniami o trybie Gag: CO₂ wpływa negatywnie na zęby rekinów
To prawdziwe gwiazdy klimatycznego dziennikarstwa. Süddeutsche pisze: „Zmiany klimatyczne sprawiają, że rekiny tracą zęby“ (“Klimawandel macht Haie zahnlos“). A jakościowe medium ORF ogłosiło w Ö1 oraz za pośrednictwem ORF Science: „Oceany: Kwasowość mórz atakuje zęby rekinów“.
To, co nie wynika z dramatycznych nagłówków: Źródłem jest niemieckie badanie klimatyczne prof. dr. Sebastiana Fraune i jego współpracowników, które lokalizuje „możliwe problemy“ dotyczące zębów rekinów w roku 2300. Oczywiście usprawiedliwia to absurdalne doniesienia, które brzmią bardzo aktualnie – prawda?
Obraz symboliczny: Mały rekin jest smutny, bo złe CO2 psuje jego zęby. (C) Report24 / KI
Gdy myślisz, że nie da się pójść w tym kierunku jeszcze bardziej absurdalnie – pojawia się stąd jakieś badanie – a także liczne cytaty w tzw. „mediach jakościowych“, które zobowiązały się do „dziennikarstwa klimatycznego“. Na to też jest sporo pieniędzy z różnych źródeł, na przykład z Unii Europejskiej.
Czytaj więcej na report24.news
+++ DOBRE WIADOMOŚCI +++
Nowości w temacie „Zmiana koloru”. Go Woke get broke
