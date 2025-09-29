Genewa – niewidoczne centrum władzy: Jak międzynarodowe NGO i organizacje rządzą światem

Genewa nie jest tylko siedzibą dyplomacji i banków – jest strategicznym nerwowym centrum nowego globalnego porządku. Skupiają się tutaj organizacje, fundacje i NGO, które mają ogromny wpływ na edukację, zdrowie, gospodarkę, prawa człowieka i bezpieczeństwo – często bez demokratycznej legitymacji.

Podczas gdy krajowe parlamenty debatują nad szczegółami, aktorzy mający siedzibę w Genewie wprowadzają globalne standardy, które transformują całe społeczeństwa.

Genewa jako centrala globalnego zarządzania

W Genewie zarejestrowano ponad 39 międzynarodowych organizacji i ponad 750 NGO (źródło Quelle). Szwajcaria sama co roku inwestuje setki milionów franków, aby pozycjonować Genewę jako „stolicę multilateralizmu”. Ta ekstremalna gęstość instytucji tworzy bliskie sieci i nieformalne porozumienia – daleko od demokratycznej kontroli.

Widoczna bieda: zbieranie butelek zwrotnych jako dodatkowy dochód dla osób starszych

„Szczególna dynamika kapitalistycznego systemu gospodarczego polega na tym, że pieniądz i odsetki są ze sobą powiązane… Czysto matematycznie, odsetki rozdzielają ludzi: tych, którzy umierają z powodu biedy, i tych, którzy stają się coraz bogatsi dzięki trudnościom finansowym kredytobiorcy.“

Eugen Drewermann (*1940) katolicki teolog i psychoterapeuta

Ten obraz opisuje dramatyczny stan naszej społeczeństwa oraz ekonomicznego systemu opartego na odsetkach i odsetkach składanych, w którym jedni generują wzrost, a drudzy wszystko tracą. Co może zrobić każdy z nas? Okazać współczucie i, jeśli to możliwe, zapewnić wsparcie finansowe. Bowiem ratunek całego świata zaczyna się od naszych bliskich, tam, gdzie pomoc pojedynczemu człowiekowi znaczy całe życie!

Szczepionka przeciwko koronawirusowi: Również włoscy eksperci wiedzieli o śmiertelnych skutkach ubocznych

Najświeższe ujawnienia pokazują, że już w 2021 roku było jasne dla specjalistów, że AstraZeneca może powodować poważne uszkodzenia. Mimo to kampania szczepionkowa trwała pod presją polityczną.

Wiedziano o ryzyku, „jednak ponieważ zapasy musiały zostać wykorzystane, zdecydowano się kontynuować szczepienia”.

W Włoszech kontrowersyjne nagrania i protokoły wzbudzają sensację: eksperci dyskutowali już wiosną 2021 roku o częściowo śmiertelnych skutkach ubocznych szczepionki przeciwko koronawirusowi, jednak władze trzymały się masowej kampanii. Śmierć 18-letniej Camilli Canepy wstrząsnęła krajem. Szczególnie delikatna sytuacja: za decyzjami miało stać ministerstwo zdrowia, które wywierało ogromną presję, aby szczepienia trwały mimo wszelkich ostrzeżeń.

Zapasy szczepionki Pfizer/Biontech były na wyczerpaniu, podczas gdy miliony dawek AstraZeneca wciąż zalegały w magazynach. Aby wykorzystać te zapasy, CTS zezwolił regionom na tzw. „Dni Otwarte” – specjalne dni szczepień, w których wszyscy dorośli mogli zaszczepić się bez rejestracji. Dzięki temu AstraZeneca została podana także wielu młodszym, mimo że wewnętrznie dyskutowano już o ryzyku.

Rzucające w oczy dramaty związane z niemiecką badaniami o trybie Gag: CO₂ wpływa negatywnie na zęby rekinów

To prawdziwe gwiazdy klimatycznego dziennikarstwa. Süddeutsche pisze: „Zmiany klimatyczne sprawiają, że rekiny tracą zęby“ (“Klimawandel macht Haie zahnlos“). A jakościowe medium ORF ogłosiło w Ö1 oraz za pośrednictwem ORF Science: „Oceany: Kwasowość mórz atakuje zęby rekinów“.

To, co nie wynika z dramatycznych nagłówków: Źródłem jest niemieckie badanie klimatyczne prof. dr. Sebastiana Fraune i jego współpracowników, które lokalizuje „możliwe problemy“ dotyczące zębów rekinów w roku 2300. Oczywiście usprawiedliwia to absurdalne doniesienia, które brzmią bardzo aktualnie – prawda?

Obraz symboliczny: Mały rekin jest smutny, bo złe CO2 psuje jego zęby. (C) Report24 / KI

Gdy myślisz, że nie da się pójść w tym kierunku jeszcze bardziej absurdalnie – pojawia się stąd jakieś badanie – a także liczne cytaty w tzw. „mediach jakościowych“, które zobowiązały się do „dziennikarstwa klimatycznego“. Na to też jest sporo pieniędzy z różnych źródeł, na przykład z Unii Europejskiej.

