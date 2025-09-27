Na początku października Czesi wybiorą nowy parlament. Zgodnie z aktualnymi sondażami, patriotyczna partia ANO byłego premiera Babiša ma dobre szanse na zwycięstwo w wyborach. Otrzymuje 31,1 procent, co oznacza wzrost o cztery punkty procentowe w porównaniu do wyborów parlamentarnych w 2021 roku. Partia ANO należy w Parlamencie UE, podobnie jak FPÖ, do frakcji Patrioci dla Europy.

Doskonale szanse na zmianę rządu w Czechach

Koalicja proeuropejska Spolu, która obecnie tworzy rząd, osiągnęłaby 21,3 procent, co stanowiłoby spadek o 6,5 procent w porównaniu do 2021 roku. Na trzecim miejscu znajduje się populistyczna partia Wolność i Demokracja Bezpośrednia (SPD) pod przewodnictwem Tomio Okamury, która jest związana z mniejszymi prawicowymi i libertariańskimi partiami PRO, Svobodní oraz Trikolora.

W związku z tym szanse na zmianę rządu w Pradze są realne. Powrót Babiša na stanowisko premiera byłby znaczącym wzmocnieniem suwerenistycznego obozu w UE, który obecnie reprezentują premier Węgier Viktor Orbán oraz jego słowacki odpowiednik Robert Fico. Można się również spodziewać, że w takim przypadku UE przyjmie nieprzyjazne nastawienie wobec Czech, tak jak ma to miejsce w przypadku Węgier.

Tekst ten ukazał się w ZURZEIT, naszym partnerze w EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY MEDIALNEJ.

