WDR wyjaśnia po arabsku, jak uchodźcy mogą uzyskać dodatkowe świadczenia socjalne

WDR wyjaśnia po arabsku, jak uchodźcy mogą ubiegać się o dodatkowe zasiłki socjalne

Internetowy format WDR for you, skierowany specjalnie do uchodźców, opublikował w tym tygodniu wideo w języku arabskim, w którym wyjaśniono, jak osoby otrzymujące zasiłek obywatelski mogą uzyskać dodatkowe wsparcie państwowe dla swoich dzieci.

Wideo zaczyna się od opisu pracownicy berlińskiego ośrodka doradczego dla uchodźców: „Rodziny, które otrzymują pomoc społeczną, często nie wiedzą, że ich dzieci również mają prawo do wsparcia, ponieważ informacje do nich nie docierają.”

Szczegółowo pracownica, którą interviewował WDR, wyjaśnia, jak uprawnieni mogą uzyskać dostęp do poszczególnych świadczeń finansowych. Na przykład na obiad w przedszkolu i szkole można ubiegać się o pokrycie kosztów w urzędzie pracy. Również wszystkie koszty związane z przejazdami autobusowymi, wycieczkami szkolnymi i wyjazdami klasowymi są uwzględnione w pakiecie socjalnym.

Kontynuacja na apollo-news.net

Obrażana, opluwana, pogardzana – nauczycielka opowiada o codzienności w szkole z 98-procentowym odsetkiem imigrantów

Nauczycielka relacjonuje tragiczne warunki w szkole w Nadrenii Północnej-Westfalii z 98-procentowym odsetkiem imigrantów. Lekcje są niemal niemożliwe, niektórzy uczniowie nie mówią ani słowa po niemiecku – nie jest akceptowana, za to obrażana i opluwana.

Zdjęcie symboliczne

(…) Przybycie dzieci, które nie mówią ani słowa po niemiecku, do szkoły nie jest wyjątkiem, lecz regułą. Wiele dzieci nie potrafi już pisać tekstów, brakuje im elementarnych podstaw, takich jak umiejętność pisania i wyobraźnia. Dodatkowo dochodzi złe zachowanie wielu uczniów. Złe, lekceważące zachowanie, które dzieci częściowo przynoszą z domu do szkoły, doświadcza na co dzień. Dzieci nie akceptują jej jako osoby z autorytetem, czasami nawet ją opluwają.

Integracja jest jednak możliwa tylko wtedy, gdy istnieje również chęć integracji. Zamiast wdzięczności za wykonaną pracę i zainteresowania niemieckim stylem życia, często doświadcza się odrzucenia.

Dowiedz się więcej na apollo-news.net

Automaty i kasy zamknięte: Oberbank likwiduje gotówkę

W kilku bawarskich oddziałach Oberbank od końca sierpnia nie ma już gotówki. Austriacka instytucja zamknęła swoje automaty i kasy w pięciu lokalizacjach, między innymi w Monachium i Unterschleißheim.

Ci, którzy mimo to potrzebują gotówki, według banku powinni zaopatrzyć się w kasach supermarketów lub w automatach innych instytucji.

Jednocześnie ograniczono godziny otwarcia – w Unterschleißheim klienci mogą przychodzić osobiście tylko dwa razy w tygodniu przez dwie godziny. Stopniowo pozostałe jedenaście bawarskich lokalizacji ma podążyć tym modelem.

Czytaj więcej na bild.de

Od 1 września w Austrii obowiązuje zakaz wysyłania zdjęć członka

Ustawa obowiązuje od 01.09.2025

Kto wysyła zdjęcia członka bez pytania i w ten sposób nęka odbiorcę, temu od 01.09. grozi kara do 360 stawek dziennych lub do 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Tylko mężczyźni dotknięci?

W mediach, a nawet od ministrów, mówi się tylko o „zdjęciach członka”, a ja już otrzymałem liczne pytania, dlaczego kara dotyczy tylko mężczyzn wysyłających swoje genitalia bez pytania, a kobiety mogą to robić.

Należy zauważyć, że ta „czynność” jest raczej „męskim terytorium”.

§ 218 StGB – neutralność płciowa

Aby zatem wyeliminować ten problem, nowy czyn zabroniony jest uregulowany w § 218 StGB, który stanowi, że: „w jednakowy sposób karany jest ten, kto nęka inną osobę, przesyłając jej drogą telekomunikacyjną lub przy użyciu systemu komputerowego zdjęcie, które w znaczący sposób przedstawia ludzkie genitalia, porównywalne przerobione zdjęcie lub porównywalny materiał stworzony sztucznie, bez pytania i celowo”

W związku z tym – dla wszystkich, którzy czują się dyskryminowani – również kobiety nie mogą po prostu wysyłać swoich ludzkich genitaliów i w ten sposób nękać innych.

Geolog Prof. Ian Plimer: Konferencje klimatyczne ONZ „mają na celu zniszczenie zachodniej cywilizacji”

„Nie możemy zmienić działania słońca ani orbity Ziemi, a te dwa czynniki określają klimat. Żadne ustawodawstwo tego nie zmieni.”

„Niszczymy naszą faunę, budując te wiatraki, które jedzą ptaki i nietoperze, oraz niszcząc nasze tereny rolnicze panelami słonecznymi.”

„Te wydarzenia COP to oszustwo. Mają na celu zniszczenie zachodniej cywilizacji … Nie mają nic wspólnego z klimatem [ani] środowiskiem. Chodzi o zniszczenie naszej kultury.”

Via @RealWideAwakeMedia

+++ SENTENCJA DNIA +++

MUSK: „Rząd, który stawia cudzoziemców ponad własny naród, jest z definicji ZDRADLIWY i NIELEGALNY!

Ludność Wielkiej Brytanii zasługuje na rząd, który reprezentuje jej interesy, a nie interesy podejrzanych zagranicznych organizacji!”

A government that puts foreigners above their own people is, by definition, TREASONOUS and ILLEGITIMATE! The people of Britain deserve a government that represents their interests, not those of shadowy foreign organizations! pic.twitter.com/uAoc5ZwQlG — Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2025

