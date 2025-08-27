Duńscy uczniowie są zobowiązani do odwiedzania meczetów.

W Danii uczniowie od szkoły podstawowej do liceum są zobowiązani do odwiedzania meczetów, aby nauczyć się czegoś o islamie i Koranie. To samo dotyczy kilku innych krajów europejskich.

„Kiedy i dlaczego nagle odwiedzanie meczetów stało się obowiązkowe dla uczniów w całej Europie?“

In Denmark, from primary through high school, students are forced to take trips to mosques to learn about Islam and the Quran. The same happens in several other European countries. When and why did it suddenly become mandatory for students across Europe to visit mosques? pic.twitter.com/7mvqZJ3er5 — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) August 3, 2025

Islamizacja, narkotyki, kultura anulowania: Anglia zarządza swoim własnym upadkiem

Anglia przekształciła się w ciągu kilku dekad z dumnego narodu w umierający kraj. Zmieniając się sama na gorsze przez swoją politykę „woke”, połączoną z autoagresją. W pustyniach zaniedbania obecne są jedynie nieliczne kamienne pomniki przeszłości.

Rząd Partii Pracy pod kierownictwem Keira Starmera zlikwidował na początku 2025 roku zwolnienie z VAT dla szkół prywatnych i oto, co się wydarzyło: liczba uczniów zmniejszyła się o połowę w ciągu kilku miesięcy. Szkoła grozi upadkiem. To symboliczna decyzja. Nie tylko pozbawione są funduszy, ale także kulturowego tlenu. Rząd nie postrzega klasycznego wykształcenia jako celu, lecz jako przeszkodę.

Społeczeństwo wydaje się odurzone, otępiałe i rozpuszczone. Klasyczna rodzina rozpada się, a liczba samotnych matek jest najwyższa w historii. Chłopcy dorastają bez ojców, często w środowiskach naznaczonych przemocą i zagubieniem. Szkoły państwowe stosują „postmodernistyczny” program nauczania, skupiając się mniej na treści, a bardziej na ideologii. Historia przekazywana jest w sposób fragmentaryczny, krytyczne myślenie zastępowane jest aktywizmem.

Czytaj więcej na jungefreiheit.de

Wsparcie ze strony NGO: Palestyńskie małżeństwo otrzymuje zasiłek obywatelski – i złożyło pozew o naturalizację

Palestyńskie małżeństwo mieszka w Niemczech od dziesięciu lat. Z powodu tego, że 72-letni mężczyzna i jego 68-letnia żona otrzymują zasiłek obywatelski, ich wniosek o naturalizację został odrzucony. NGO wspierają ich pozew – i chcą stworzyć precedens.

Palestyńskie małżeństwo złożyło we wtorek pozew w Sądzie Administracyjnym w Cottbus, aby uzyskać niemieckie obywatelstwo. Pozew jest wspierany przez Stowarzyszenie na Rzecz Wolności (GFF). Działacze NGO chcą w ten sposób zapewnić „wszystkim osobom na stałe mieszkającym w Niemczech równy dostęp do niemieckiego obywatelstwa”. Opowiadają się za zmianą przepisów prawnych. Wsparcie w tej sprawie udzielają również organizacja „Handicap International”, która zajmuje się prawami osób niepełnosprawnych, oraz organizacja „Statefree”. Odpowiedni organ w Brandenburgii odmówił starszemu małżeństwu przyznania niemieckiego obywatelstwa, ponieważ otrzymuje zasiłek obywatelski.

Czytaj więcej na welt.de

6.sierpnia: Hiroshima i Nagasaki – Przestroga w czasach wyścigu zbrojeń

Japonia upamiętnia zrzuty dwóch bomb atomowych sprzed 80 lat. Tym razem obchody mają miejsce w czasach wyścigu zbrojeń – wyścigu również z bronią nuklearną.

Hiroshima po zrzucie bomby atomowej 6 sierpnia 1945 roku – gruz i szkielet budynku wystawowego z wieżą oraz ramą kopuły.

Od 1947 roku w Hiroshimie 6 sierpnia o 8:15 dzwoni „Dzwon Pokoju”. W ramach ceremonii oddaje się hołd zmarłym. Każdy rządzący burmistrz nawołuje do likwidacji broni atomowej i apeluje o działanie na rzecz pokoju na świecie. Rytuał. W przyjętej w 1946 roku „Konstytucji Pokoju” Japonia zobowiązuje się do nigdy więcej prowadzenia wojny. Ponadto kraj w 1967 roku uchwalił „Zasady Nienuklearne”, według których odrzuca posiadanie i import broni atomowej.

Czytaj więcej na dw.com

Kuriozalny interes: Estonia wypełnia więzienia zagranicznymi więźniami

W Szwecji panuje ostry niedobór miejsc w więzieniach – w Estonii z kolei panuje pustka. Teraz setki szwedzkich przestępców mają zostać przeniesione do Tartu. Nietypowy interes wywołuje gorące dyskusje.

Zdjęcie symboliczne: GETTYIMAGES/Caspar Benson Creative

Jak donosi „Focus”, oba kraje zawarły umowę, która pozwala Szwecji na przeniesienie do 600 więźniów do Estonii.

Estoński dyrektor służby więziennej Rait Kuuse wyjaśnia tło tej nietypowej decyzji w ten sposób: „Nie spodziewaliśmy się, że liczby spadną tak szybko i jesteśmy w pewnym sensie ofiarą naszego własnego sukcesu.” Od lat reformy, prace prewencyjne i elektroniczny monitoring zmniejszają liczbę więźniów.

Jednak nie wszyscy w Estonii się cieszą. Krytycy ostrzegają przed importem niebezpiecznych przestępców i obawiają się o bezpieczeństwo wewnętrzne. Choć rządy obiecują, że nie będą przenosić terrorystów ani członków wysokich rangą gangów, sceptycyzm pozostaje.

Czytaj więcej na exxpress.at

Pracować dłużej, aby Friedrich Merz nie musiał oszczędzać

Polityka przez dziesięciolecia korzystała z funduszy emerytalnych, aby finansować kosztowne obietnice wyborcze, jednocześnie wydając ogromne sumy na rozbudowaną biurokrację i zasiłki dla obywateli. Aby pokryć te wydatki, to właśnie ci, którzy nadal pracują, mają pracować dłużej.

„Oddajcie emerytom pieniądze, które wzięliście!“,

wzywa Roland Tichy.

Szacuje się, że w ten sposób z systemu ubezpieczeń emerytalnych wydobyto niemal 1000 miliardów euro.

Jednocześnie nadal osoby poszukiwane przez policję otrzymują zasiłki dla obywateli. I aby pokryć te wydatki, to właśnie ci, którzy nadal pracują, mają pracować dłużej?

Przeczytaj więcej na tichyseinblick.de

