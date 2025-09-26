Amerykanin, który został dźgnięty nożem przez syryjskich uchodźców: Poważna krytyka niemieckich władz

Amerykanin, który w Dreźnie został dźgnięty nożem w twarz przez dwóch Syryjczyków, zabrał głos. Skrytykował sposób, w jaki władze zajmują się jego sprawą.

Jak już wiadomo, wczesnym rankiem w niedzielę dwóch Syryjczyków, którzy najpierw zaczepiali kobiety, zaatakowało w tramwaju nr 7 21-letniego Amerykanina, który chciał stanąć w obronie kobiet. Jeden z napastników zadał mu poważne obrażenia w okolicy twarzy.

W wideo-amarecie Amerykanin relacjonował zdarzenie:

„Jeśli myślicie, że Europa, szczególnie Niemcy, nie mają problemu z migracją, to pozwólcie, że podzielę się kilkoma przemyśleniami.”

Nieprawdopodobne jest również to, że według jego informacji jeden z domniemanych napastników został zwolniony z aresztu policyjnego zaledwie trzy minuty po zatrzymaniu. Ponadto ten napastnik był znanym dilerem narkotyków z nielegalnym pobytem w Niemczech. Uciekający Syryjczyk również miał wcześniej wielokrotnie grozić ludziom nożem. Rannego oburza to, że władze nie chcą oficjalnie potwierdzić tych wszystkich informacji.

Tymczasem policja wszczęła postępowanie przeciwko 21-letniemu syryjskiemu podejrzanemu o ciężkie uszkodzenie ciała.

***

